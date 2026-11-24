Vượt chỉ tiêu phát triển đoàn viên

Theo LĐLĐ TP.Cần Thơ, trong năm 2026, dù đối mặt với nhiều khó khăn do sắp xếp tổ chức bộ máy, hợp nhất địa bàn quản lý của 3 địa phương Cần Thơ, Hậu Giang và Sóc Trăng trước đây, các cấp công đoàn đã nỗ lực ổn định tổ chức, đổi mới hoạt động và hướng mạnh về cơ sở.

Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Thái Thu Xương làm việc với LĐLĐ TP.Cần Thơ ẢNH: T.TÚ

Một trong những kết quả nổi bật là công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở. Tính đến ngày 5.11, toàn thành phố quản lý 916 công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cơ sở với 150.503 đoàn viên trên tổng số 176.799 lao động. Số đoàn viên phát triển thực tăng 11.247 người, đạt 102,25% chỉ tiêu được Tổng LĐLĐ Việt Nam điều chỉnh giao trong năm.

Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng và phổ biến pháp luật cho đoàn viên, người lao động được triển khai bằng nhiều hình thức. Theo đó, 100% cán bộ công đoàn được học tập, quán triệt nghị quyết đại hội công đoàn các cấp; khoảng 95% đoàn viên, người lao động được tuyên truyền, phổ biến nghị quyết.

Hoạt động đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người lao động cũng được tăng cường. Toàn thành phố có 582 doanh nghiệp tổ chức đối thoại; 15 cuộc đối thoại chuyên đề và 2 diễn đàn với 7.460 lượt đoàn viên, người lao động tham gia.

Đáng chú ý, công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động tiếp tục được LĐLĐ thành phố xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Trong Tháng Công nhân và các chương trình liên quan, hoạt động "Cảm ơn người lao động" cùng các chương trình chăm lo đã hỗ trợ 7.714 đoàn viên, người lao động với tổng kinh phí hơn 3,1 tỉ đồng. Trong đó, công đoàn hỗ trợ xây dựng 9 căn nhà "Mái ấm Công đoàn", góp phần giúp người lao động có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống.

Bên cạnh hỗ trợ vật chất, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức đa dạng, tạo sân chơi lành mạnh, nâng cao đời sống tinh thần cho công nhân. Riêng trong Tháng Công nhân, các cấp công đoàn tổ chức 11 chương trình văn hóa, văn nghệ và một giải thể thao, thu hút hơn 2.400 lượt đoàn viên tham gia, cổ vũ.

Kiến nghị tiếp tục triển khai thêm các chương trình phúc lợi cho đoàn viên

Tại buổi làm việc, LĐLĐ TP.Cần Thơ kiến nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam tiếp tục hỗ trợ tháo gỡ khó khăn trong quá trình kiện toàn tổ chức, đổi mới hoạt động công đoàn; tăng cường nguồn lực, hạ tầng chuyển đổi số, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn và triển khai thêm các chương trình phúc lợi cho đoàn viên, người lao động, nhất là tại các khu công nghiệp, doanh nghiệp đông lao động.

Theo Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Thái Thu Xương, việc kiểm tra nhằm đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm khách quan, thực chất và sát với tình hình hoạt động công đoàn tại địa phương. Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị LĐLĐ thành phố phối hợp cung cấp đầy đủ thông tin, thẳng thắn trao đổi những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.

Thông qua kiểm tra, Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ có thêm cơ sở đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, góp phần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và nâng cao chất lượng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.