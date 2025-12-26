Cần Thơ đẩy mạnh công tác an toàn giao thông

Năm 2025, lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo kịp thời, sát sao và nhất là sự vào cuộc quyết liệt của tổ chức, cá nhân nên công tác an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn đạt kết quả tích cực, rất đáng biểu dương.

Nhiều giải pháp hiệu quả, cần nhân rộng

Năm 2025, Ban ATGT thành phố tập trung đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến giáo dục các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự, ATGT bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng và mang lại hiệu quả tích cực.

Giao thông trên QL61C đoạn qua TP.Cần Thơ ẢNH: QUANG MINH NHẬT

Ban ATGT thành phố phối hợp Công an TP.Cần Thơ, Thành đoàn Cần Thơ, Ban ATGT địa phương tích cực triển khai tuyên truyền đến từng hộ dân, nhà trọ, phân xưởng, điểm chợ, siêu thị, bến xe…; đồng thời vận động công chức, viên chức, công nhân, học sinh, sinh viên, người dân thực hiện cam kết không vi phạm quy định của pháp luật về trật tự, ATGT.

Ngay từ đầu năm, Công an TP.Cần Thơ đã chỉ đạo cảnh sát giao thông xây dựng, triển khai nhiều kế hoạch chuyên đề về xử lý vi phạm trật tự, ATGT. Qua đó, lực lượng công an phối hợp các địa phương thường xuyên tổ chức những đợt ra quân tập trung xử lý vi phạm về nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, vượt đèn đỏ, đi vào đường cấm, phần- làn đường ngược chiều…

Năm 2025, Công an thành phố tiếp tục phát huy mô hình "Cổng trường ATGT" tại 43 địa điểm; đồng thời tổ chức rất nhiều cuộc tuyên truyền người dân đảm bảo trật tự, ATGT. Thông qua tuần tra, kiểm soát, lực lượng công an đã nhắc nhở mọi người chấp hành tốt pháp luật về ATGT, không vi phạm các quy định và hạn chế tối đa hành vi gây ra tai nạn giao thông làm ảnh hưởng đến gia đình, người thân, cộng đồng.

Sở GD-ĐT TP.Cần Thơ trong năm 2025 đã phối hợp cơ quan chức năng triển khai chương trình "Giữ trọn ước mơ", "Công viên giao thông","Ngã tư an toàn", "Bến đò an toàn"…nhằm góp phần nâng cao ý thức chấp hành của cán bộ, giáo viên, học sinh, phụ huynh khi tham gia giao thông.

Trong năm 2025, công tác đầu tư, xây dựng phát triển kết cấu hạ tầng giao thông tiếp tục được quan tâm. Công tác tổ chức giao thông, bảo trì đường bộ, xử lý các điểm đen được khắc phục kịp thời. Đến nay trên địa bàn thành phố hầu như không còn điểm đen lẫn khu vực nguy cơ cao dễ gây ra tai nạn giao thông.

Giao thông huyết mạch, đảm bảo an toàn

Năm 2026 cả nước chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026- 2031…vì thế công tác đảm bảo trật tự, ATGT phải được đặc biệt quan tâm.

Pano kêu gọi đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn TP.Cần Thơ ẢNH: QUANG MINH NHẬT

Ban ATGT thành phố tiếp tục phối hợp sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị xã hội tuyên truyền sâu rộng, thúc đẩy trật tự, ATGT ngày càng bền vững. Ban ATGT thông thành phố tiếp tục tham mưu triển khai kế hoạch hoạt động và thành lập đoàn kiểm tra liên ngành đường bộ, đường thủy nội địa về công tác đảm bảo trật tự, ATGT.

Công an thành phố chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự, ATGT như: mua bán lấn chiếm lòng lề đường, chạy ngược chiều, vượt đèn đỏ, đón trả khách sai quy định, không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe mô tô, sử dụng điện thoại di động, không thắt dây an toàn khi ngồi trên xe ô tô, người điều khiển phương tiện không bằng cấp chứng chỉ chuyên môn, phương tiện không đăng ký đăng kiểm…

Ông Mai Văn Tân, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng, Phó trưởng ban thường trực Ban ATGT TP.Cần Thơ, cho biết tới đây cơ quan chức năng đẩy mạnh tuyên truyền những hành vi vi phạm về trật tự, ATGT và nhất là tuân thủ nghiêm quy định "Đã uống rượu bia- Không lái xe". Thành phố tăng cường phối hợp kiểm tra duy tu, sửa chữa, bảo đảm hoạt động tốt hệ thống cầu, đường, cống thoát nước, chiếu sáng, cây xanh, vỉa hè, cọc tiêu, biển báo…; đồng thời đưa vào hoạt động trung tâm điều hành giao thông thông minh; ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác quy hoạch, quản lý giao thông. Những giải pháp này nhằm đảm bảo huyết mạch giao thông luôn an toàn, góp phần thúc đẩy kinh tế- xã hội phát triển.