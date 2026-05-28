Cần Thơ đẩy mạnh phát triển đô thị tương lai

Thành ủy Cần Thơ đã ban hành Chương trình số 20 liên quan phát triển đô thị đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045. Đây là cơ sở quan trọng giúp TP.Cần Thơ, trung tâm vùng ĐBSCL, sớm vươn tầm đô thị mới.

Quan điểm phát triển đô thị mới

Sau khi 2 tỉnh Hậu Giang, Sóc Trăng sáp nhập vào, TP.Cần Thơ có diện tích tự nhiên hơn 6.360 km2, dân số trên 3,2 triệu người, 103 đơn vị hành chính cấp xã (31 phường, 72 xã). Công tác mở rộng địa giới hành chính đã tạo điều kiện cho TP.Cần Thơ phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế, tăng cường liên kết vùng, hình thành không gian phát triển đô thị thống nhất, đồng bộ. Không gian đô thị tiếp tục mở rộng, từng bước khẳng định vai trò trung tâm của TP.Cần Thơ trên các lĩnh vực trọng yếu (thương mại, dịch vụ, du lịch, logistics, công nghiệp chế biến, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, giáo dục đào tạo, y tế chuyên sâu, văn hóa, thể thao, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo…) của vùng ĐBSCL.

Ông Lê Quang Tùng, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, nhấn mạnh phát triển đô thị TP.Cần Thơ dựa trên tư duy, tầm nhìn chiến lược dài hạn, chủ động kiến tạo, đột phá. TP.Cần Thơ trong tương lai là đô thị song - biển mang bản sắc đặc thù của vùng hạ lưu sông Mekong, giữ vai trò dẫn dắt quá trình tái cấu trúc không gian phát triển. TP.Cần Thơ phát triển đô thị theo chiều sâu, năng động, hiện đại, khai thác và phát huy xu hướng mới, bảo đảm nguyên tắc lấy người dân làm trung tâm, dữ liệu, hạ tầng thông minh là nền tảng. Thành phố xây dựng các hệ thống dữ liệu dùng chung và chuyên ngành, bảo đảm kết nối, chia sẻ liên thông, an toàn, bảo mật. TP.Cần Thơ thực hiện đồng bộ thể chế, khơi thông, tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt và phát huy tối đa tiềm năng, nội lực, không gian phát triển mới.

"Bảo đảm kết hợp đồng bộ và hài hòa giữa cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị với phát triển đô thị mới; bảo đảm kiến trúc đô thị hiện đại, giàu bản sắc, các yếu tố văn hóa đặc trưng được giữ gìn và phát huy; phát triển mạnh mẽ liên kết ngành, liên kết vùng và lợi thế kết nối đa chiều của các đô thị; chú trọng tổ chức lại đời sống cư dân và phát triển kinh tế trong quá trình tái thiết đô thị, phát triển đô thị; bảo đảm chất lượng sống đô thị ở mức cao, đáp ứng nhu cầu về nhà ở và hạ tầng xã hội cho cư dân đô thị, là thành phố đáng sống…", ông Lê Quang Tùng nêu rõ quan điểm.

Đô thị Cần Thơ trong tương lai

Chương trình số 20 tập trung phát triển Cần Thơ trở thành cực tăng trưởng của quốc gia, đóng vai trò hạt nhân, động lực thúc đẩy toàn vùng ĐBSCL; xây dựng hệ thống đô thị gồm lõi trung tâm TP.Cần Thơ và các khu vực lân cận.

Chương trình số 20 sẽ phát triển đô thị có chức năng tổng hợp với quy mô và dân số ở mức hợp lý theo hướng mô hình xanh, thông minh, đặc thù, thích ứng biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, dịch bệnh; khuyến khích phát triển đô thị theo mô hình định hướng giao thông công cộng, gắn với sân bay, ga đường sắt, bến xe, cảng sông, cảng biển. TP.Cần Thơ phát triển hệ thống đô thị theo mô hình đa cực, nhiều trung tâm. Theo đó, các cực đô thị được định hướng chuyên môn hóa chức năng, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, có lợi thế không gian, khả năng huy động nguồn lực, đảm bảo sự phân công, hỗ trợ và bổ trợ lẫn nhau trong toàn hệ thống.

Chương trìn số 20 định hướng phát triển đô thị TP.Cần Thơ gắn với những hành lang kinh tế chủ đạo (Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng; ven sông Hậu; 3 tuyến cao tốc CT.01, CT.02, CT.33; Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu) và các trục giao thông kết nối động lực mới. Kinh tế thành phố phát triển nhanh, hiệu quả, bền vững, chú trọng khai thác các hành lang kinh tế gắn với sông Hậu, cảng biển Trần Đề.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ, cho biết Chương trình số đặt ra mục tiêu đến năm 2030, tỷ lệ đô thị hóa đạt 50% trở lên. Tỷ lệ đất xây dựng đô thị trên tổng diện tích đất tự nhiên đạt từ 1,9 - 2,3%. Đất cây xanh sử dụng công cộng trong khu vực dân dụng đô thị đảm bảo theo mức quy định. Diện tích đất cây xanh bình quân trên mỗi người dân đô thị đạt 8 - 10 m2. Diện tích sàn nhà ở bình quân tại khu vực đô thị đạt tối thiểu 30,7 m2/người. Công tác thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn đạt trên 95,8%. Cụm công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung, đảm bảo tiêu chuẩn môi trường, phấn đấu đạt 100%. Toàn thành phố hoàn thành các nhiệm vụ phát triển đô thị thông minh và phấn đấu xây dựng xong 16.900 căn nhà ở xã hội.

Phấn đấu đến năm 2045, Cần Thơ trở thành đô thị sinh thái, văn minh, hiện đại; trung tâm động lực vùng ĐBSCL; phát triển theo hướng xanh, thông minh, thích ứng biến đổi khí hậu. Hệ thống hạ tầng đồng bộ. Kinh tế đô thị dựa trên đổi mới sáng tạo. Dịch vụ chất lượng cao và kinh tế số. Chất lượng sống và môi trường đạt tiêu chuẩn cao. Bản sắc văn hóa được bảo tồn và phát huy. Cần Thơ phấn đấu thuộc nhóm các thành phố phát triển của châu Á, trở thành nơi đáng sống trên đất Việt Nam.