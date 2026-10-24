Cần Thơ đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội

Thành phố Cần Thơ tiếp tục triển khai các dự án nhà ở xã hội. Thành phố trung tâm động lực vùng đồng bằng sông Cửu Long này phấn đấu trong giai đoạn 2026 - 2030 sẽ xây dựng thêm 13.250 căn nhà ở xã hội nữa, góp phần an cư cho nhiều người dân.

Ông Đồng Văn Thanh (giữa) tại lễ khởi công dự án nhà ở xã hội phường Cái Răng ngày 24.10 ẢNH: QUANG MINH NHẬT

Dự án "khủng" đã được khởi công

Ngày 24.10, ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ; ông Lê Tấn Cận, Thứ trưởng Bộ Tài chính; ông Lê Công Lý, Phó chủ tịch thường trực UBND thành phố Cần Thơ; ông Huỳnh Hữu Trí, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Cà Mau; ông Ngô Thái Chân, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Công thương thành phố Cần Thơ; tiến sĩ kinh tế Hà Vũ Sơn, Chánh Văn phòng Thành ủy Cần Thơ; ông Dương Đình Cường, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phát triển nhà ở Tây Đô; ông Mã Phương Khanh, Phó giám đốc Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ; bà Đào Thị Thanh Thúy, Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch thành phố Cần Thơ; ông Trần Hải Long, Bí thư Đảng ủy phường Cái Răng; cùng nhiều đại biểu, khách mời đã tham dự lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội phường Cái Răng do Công ty cổ phần phát triển nhà ở Tây Đô làm chủ đầu tư.

Ông Lê Công Lý, Phó chủ tịch thường trực UBND thành phố Cần Thơ, phát biểu tại lễ khởi công dự án nhà ở xã hội phường Cái Răng



Theo ông Phạm Minh Tuấn - Giám đốc dự án, Công ty cổ phần phát triển nhà ở Tây Đô - dự án này triển khai tại Khu đất "Bãi công trường 6" cạnh Quốc lộ 1 (phường Cái Răng) rộng hơn 73.986m2 và khi hoàn thành sẽ cung ứng khoảng 2.943 căn nhà ở xã hội, phục vụ người dân. Dự án triển khai không gian cư trú gắn kết với hệ thống giao thông thuận tiện. Căn hộ có công năng hợp lý, công trình đảm bảo an toàn, hệ thống hạ tầng vận hành ổn định và chi phí sử dụng phù hợp. Khi hoàn thành dự án sẽ góp phần bổ sung quỹ nhà ở xã hội cho thành phố Cần Thơ, đáp ứng nhu cầu của nhiều người.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Lê Công Lý nhấn mạnh, dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội phường Cái Răng có kinh phí khoảng 5.387 tỉ đồng sẽ hình thành các khối chung cư 28- 30 tầng, cùng hạ tầng kỹ thuật, cây xanh, trường học, trạm y tế và không gian sinh hoạt động đồng. Dự án quy mô lớn này sẽ bổ sung nguồn cung nhà ở xã hội và tạo không gian đô thị mới nơi phường Cái Răng, cực phát triển phía nam của thành phố. "Thành phố đồng hành, hỗ trợ nhà đầu tư triển khai dự án thuận lợi. Thời gian tới thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát triển các dự án nhà ở xã hội nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhiều người…", ông Lê Công Lý nói.

Phối cảnh dự án nhà ở xã hội phường Cái Răng do Công ty cổ phần phát triển nhà Tây Đô làm chủ đầu tư

Nhà ở xã hội luôn rộng mở

Công ty cổ phần xây dựng thương mại địa ốc Hồng Loan đã và đang triển khai nhiều dự án nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Ông Dương Tấn Hải, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần xây dựng thương mại địa ốc Hồng Loan, cho hay dự án nhà ở xã hội Hồng Loan 5C tại phường Cái Răng triển khai trên khu đất rộng 23.931m2 gồm 3 block nhà cao 9 tầng với tổng diện tích sàn sử dụng lên hơn 86.405m2. Đến nay block B - block C (616 căn nhà ở xã hội) đã bàn giao cho cư dân và đang làm thủ tục cấp giấy. Block A (420 căn nhà ở xã hội) đang trong giai đoạn hoàn thiện và dự kiến bàn giao trong quý 2/2027. Đối với dự án nhà ở xã hội, Công ty cổ phần xây dựng thương mại địa ốc Hồng Loan luôn đảm bảo thủ tục pháp lý theo quy định và tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp nhiều người có nhu cầu sớm được an cư, lạc nghiệp.

Dự án nhà ở xã hội đã hoàn thành tại xã Châu Thành, thành phố Cần Thơ

Theo ông Đồng Văn Thanh, giai đoạn 2021 - 2030, Thủ tướng Chính phủ giao thành phố Cần Thơ hoàn thành 16.900 căn nhà ở xã hội, giúp nhiều người dân sớm an cư. Các năm 2021- 2024, thành phố đã xây dựng hoàn tất 2.252 căn nhà ở xã hội. Năm vừa qua, thành phố Cần Thơ có 12 dự án nhà ở xã hội trong đó 3 dự án hoàn thành, 9 dự án đang triển khai. Đến cuối 2025, Cần Thơ hoàn thành 1.550/1.397 căn nhà ở xã hội, vượt 11% chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao trong năm. Giai đoạn 2026 - 2030, theo Nghị quyết số 07 (ngày 12.1.2026) của Chính phủ, Cần Thơ phải có thêm 13.250 căn nhà ở xã hội nữa. Thành phố quyết tâm thực hiện đạt và vượt số lượng nhà ở xã hội mà Chính phủ đã giao.

Dự án nhà ở xã hội do Công ty cổ phần xây dựng thương mại địa ốc Hồng Loan làm chủ đầu tư

Thời gian tới, thành phố Cần Thơ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm "luồng xanh", "luồng ưu tiên"; tổ chức thực hiện đồng thời, song song những thủ tục về đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng, môi trường. Thành phố rút ngắn tối đa thời gian thẩm định, phê duyệt dự án, giao đất, cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan, bảo đảm cắt giảm tối thiểu 50% thời gian và chi phí tuân thủ thủ tục hành chính so với quy định hiện hành. Cần Thơ công bố kịp thời, đầy đủ thông tin về nhà ở, thị trường bất động sản; công khai các văn bản thông báo dự án đủ điều kiện đưa vào kinh doanh, chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị và nông thôn, bảo đảm minh bạch thông tin thị trường…