Cần Thơ - đô thị động lực phát triển mạnh mẽ

Thời gian qua, TP.Cần Thơ đã nỗ lực vượt bậc trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố, đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận, từng bước giữ vai trò là đô thị trung tâm của vùng ĐBSCL.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Mạnh (trái) chúc mừng Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2023

Ảnh: Nguyễn Trung

Những con số lưu tâm

Quý 1/2023, kinh tế - xã hội TP.Cần Thơ tiếp tục phục hồi tích cực với nhiều kết quả khả quan. 3 tháng đầu năm tốc độ tăng trưởng GRDP của thành phố đạt trên 4%, trong đó khu vực dịch vụ tăng cao nhất đạt 6,19%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt trên 28.680 tỉ đồng, tăng 13,42% so cùng kỳ năm trước. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt hơn 530 triệu USD, tăng 5,75% so cùng kỳ năm 2022. Công tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản đã thực hiện đạt 1.464/7.778 tỉ đồng… Thành phố đang triển khai 99 dự án trên tổng diện tích khoảng 2.316 ha. Lĩnh vực đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) hiện có 85 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 2,2 tỉ USD. Lượng khách du lịch đến thành phố trong 3 tháng đầu năm 2023 đạt trên 1,5 triệu lượt người, tăng 76% so với cùng kỳ. Doanh thu từ du lịch đạt hơn 1.470 tỉ đồng, tăng 134% so cùng kỳ năm 2022.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được chú trọng. Công tác mua sắm thuốc, trang thiết bị y tế và phòng, chống dịch bệnh được quan tâm giải quyết đối với những vướng mắc phát sinh. Thành phố hiện có 343/447 trường phổ thông đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 76,73%. Số thuê bao internet đạt tỷ lệ 98% và trên 73% người dân trưởng thành sử dụng thiết bị điện thoại thông minh.

Lãnh đạo các cấp của TP.Cần Thơ kiểm tra công trình trước khi đưa vào khánh thành.

Ảnh: Quang Minh Nhật

Theo ông Phạm Văn Hiểu, Phó bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Cần Thơ, quý 1/2023, với sự nỗ lực, phấn đấu của cả hệ thống chính trị, thành phố đã tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết Thành ủy đề ra đạt kết quả nổi bật. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng. Công tác chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, giáo dục tiếp tục được đổi mới, phù hợp với thực tiễn. Kết nạp đảng viên vượt tiến độ kế hoạch đề ra. Tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị thành phố tiếp tục được sắp xếp, kiện toàn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được thực hiện thường xuyên, góp phần giữ vững các nguyên tắc xây dựng Đảng và kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Công tác dân vận của hệ thống chính trị góp phần tích cực trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Hoạt động của chính quyền các cấp ngày càng hiệu quả, đảm bảo các chủ trương, nghị quyết của Đảng được kịp thời thể chế hóa thành các quy định, chính sách phù hợp với sự phát triển của thành phố. Nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thường xuyên đổi mới, góp phần giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố.

Nhiều kỳ vọng tương lai

Quán triệt, thực hiện Nghị quyết của T.Ư về xây dựng và phát triển TP.Cần Thơ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trong đó TP.Cần Thơ đang tập trung triển khai nhiều dự án trọng điểm cấp quốc gia như: cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, cao tốc Cần Thơ - Cà Mau…

Cùng với đó, ngày 17.3.2023 HĐND TP.Cần Thơ đã ban hành Nghị quyết số 10/NQ-HĐND thông qua đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghiệp Vĩnh Thạnh (giai đoạn 1) tại xã Vĩnh Trinh (H.Vĩnh Thạnh) với quy mô lập quy hoạch khoảng 293,7 ha, quy mô giải quyết việc làm cho trên 15.000 người. Khu công nghiệp Vĩnh Thạnh tọa lạc nơi vị trí thuận lợi giao thông này sẽ là điểm nhấn thu hút đầu tư mạnh mẽ vào TP.Cần Thơ trong tương lai không xa.

Tàu trọng tải lớn của NSH Petro cập cảng Khu công nghiệp Trà Nóc II (Q.Ô Môn, TP.Cần Thơ) để nhập xăng dầu

Ảnh: Quang Minh Nhật

Ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH TP.Cần Thơ, yêu cầu toàn Đảng bộ thành phố trong thời gian tới tiếp tục tổ chức triển khai, quán triệt, sơ kết, tổng kết thực hiện các chủ trương, nghị quyết của T.Ư và Thành ủy Cần Thơ nghiêm túc, chất lượng; quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đã đề ra và đặc biệt quan tâm nâng cao hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần của người dân; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư trong và ngoài nước. Thành phố sẽ có cơ chế, chính sách đồng bộ, khả thi, đột phá để huy động, thu hút mạnh mẽ nhiều nguồn vốn đầu tư; tiếp tục hỗ trợ tối đa những thủ tục, điều kiện theo quy định để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Vĩnh Thạnh (Khu công nghiệp VSIP); hiện đại hóa cơ sở hạ tầng thương mại. TP.Cần Thơ triển khai dự án nhà máy nhiệt điện theo quy hoạch; tiếp tục xây dựng trung tâm logistics, trung tâm hội chợ triển lãm quốc tế cấp vùng; xây dựng và vận hành tốt hệ thống chính quyền điện tử, đô thị thông minh, kinh tế số, xã hội số, nâng cao năng suất lao động; hiện đại hóa hành chính, thực hiện tốt thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; hoàn thiện và tổ chức triển khai quy hoạch TP.Cần Thơ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Thành phố tập trung triển khai các kế hoạch, đề án về phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu, đô thị tăng trưởng xanh, đô thị thông minh bền vững; triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp khắc phục ùn tắc giao thông, ngập cục bộ trong đô thị; chủ động phối hợp nhiều tỉnh thành trong quy hoạch đầu tư xây dựng giao thông kết nối liên vùng.