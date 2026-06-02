Cần Thơ kêu gọi đầu tư nhiều dự án quy mô lớn

Vừa qua, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên đã ký Quyết định số 2509 về việc ban hành danh mục dự án mời gọi đầu tư (đợt 1) trên địa bàn đến năm 2030. Những dự án đa lĩnh vực này khi triển khai hoàn chỉnh sẽ giúp bật dậy nhiều tiềm năng nơi thành phố trung tâm đồng bằng.

Các dự án giàu tiềm năng

Quyết định số 2509 công bố 85 dự án kêu gọi đầu tư vào 10 lĩnh vực trên địa bàn TP.Cần Thơ. Danh mục các dự án hấp dẫn này đăng tải tại địa chỉ (https://cantho.gov.vn) Cổng thông tin điện tử TP.Cần Thơ.

Theo Quyết định số 2509, lĩnh vực hạ tầng khu công nghiệp kêu gọi đầu tư 14 dự án, hạ tầng cụm công nghiệp (8 dự án), năng lượng (6 dự án), xử lý chất thải và công viên nghĩa trang tập trung (3 dự án), đô thị - nhà ở (37 dự án), thương mại (3 dự án), giáo dục (1 dự án), kinh tế (1 dự án), du lịch (5 dự án), nông nghiệp công nghệ cao (7 dự án).

Quyết định số 2509 cho biết các dự án kêu gọi đầu tư quy mô lớn đều tọa lạc ở những vị trí giàu tiềm năng, dư địa phát triển tốt.

Theo đó, dự án Khu kinh tế Trần Đề tại các xã (Vĩnh Hải, Liêu Tú, Lịch Hội Thượng, Trần Đề, Tài Văn, Tân Thạnh, Đại Ngãi, Trường Khánh, Long Phú) và P.Khánh Hòa, rộng hơn 40.000 ha. Dự án "khủng" này hướng đến mục tiêu hình thành khu kinh tế tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại, gắn với bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng an ninh; đóng vai trò cực tăng trưởng, đầu tàu phát triển phía đông nam TP.Cần Thơ. Dự án Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng Mekong rộng 2.945 ha tại 4 xã (Châu Thành, Phú Hữu, Đông Phước, Thạnh Hòa) nhằm xây dựng khu đô thị có tính chất hiện đại, kết hợp thương mại dịch vụ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Dự án Khu du lịch sinh thái tại Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng (xã Phương Bình) khoảng 2.800 ha. Dự án này hướng đến mục tiêu làm cơ sở để các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thuê môi trường rừng của Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng để triển khai đầu tư du lịch sinh thái kết hợp bảo vệ, phát triển rừng.

Dự án các khu du lịch nghỉ dưỡng ven biển giáp rừng ngập mặn tại xã Cù Lao Dung rộng 1.800 ha. Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Phú Mỹ (2 xã An Ninh, Mỹ Hương và P.Mỹ Xuyên) rộng 1.125 ha. Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Vĩnh Thạnh 3 (xã Vĩnh Trinh) rộng 675 ha. Dự án Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 459 ha tại xã Thạnh An. Dự án Khu đô thị mới 927C (khu 2) hơn 204 ha tại xã Phú Hữu. Dự án Khu đô thị mới, cảng, logistics rộng khoảng 182 ha ở P.Thốt Nốt…

Những đồng hành cùng doanh nghiệp

Thông qua Quyết định số 2509, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ giao Sở Tài chính công bố đầy đủ, công khai danh mục dự án mời gọi đầu tư vào thành phố (đợt 1) đến năm 2030; đồng thời phối hợp sở ban ngành thành phố, UBND xã- phường và đơn vị liên quan tích cực hỗ trợ, hướng dẫn, tạo điều kiện theo quy định pháp luật cho nhà đầu tư quan tâm, nghiên cứu thực hiện dự án.

Liên quan công tác kêu gọi, thu hút đầu tư, ông Trương Cảnh Tuyên nhấn mạnh, công tác quản lý đất đai được triển khai đồng bộ, đảm bảo quy trình, quy định bám sát yêu cầu phát triển và nhất là thu hút các dự án đầu tư trọng điểm. Thành phố đặc biệt quan tâm cải cách thủ tục hành chính theo hướng tinh gọn, minh bạch, lấy sự hài lòng của doanh nghiệp làm thước đo; tăng cường hậu kiểm, giảm tiền kiểm; từng bước chuyển sang quản lý bằng công cụ kinh tế, cơ chế thị trường thay cho biện pháp hành chính. Cần Thơ tiếp tục rà soát, mạnh dạn đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thủ tục hành chính, quy định không còn phù hợp làm phát sinh chi phí của doanh nghiệp; hoàn chỉnh cơ sở dữ liệu dùng chung đảm bảo liên thông, đồng bộ; hoàn thiện việc thu thập, chia sẻ, khai thác dữ liệu an toàn, hiệu quả giữa các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp. Thành phố ứng dụng triệt để chuyển đổi số nhằm cắt giảm tối đa thời gian xử lý thủ tục hành chính, chi phí tuân thủ pháp luật; phối hợp triển khai cung cấp dịch vụ công cho doanh nghiệp không phụ thuộc vào địa giới hành chính; thiết lập kênh đối thoại định kỳ giữa chính quyền địa phương với cộng đồng doanh nghiệp. Cần Thơ kịp thời giải quyết những vướng mắc, phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp; đồng thời nhanh chóng tháo gỡ rào cản trong môi trường đầu tư kinh doanh, bảo vệ quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp.

Thành phố đã nhanh chóng rà soát những nhiệm vụ, hoàn thiện hạ tầng số cấp cơ sở, chuẩn hóa và liên thông dữ liệu giữa các ngành, đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp; xây dựng cơ chế hỗ trợ có chọn lọc để hình thành, phát triển những doanh nghiệp tư nhân lớn đủ khả năng dẫn dắt chuỗi cung ứng địa phương và mở rộng thị trường quốc tế. "Công tác phân cấp, phân quyền giữa các cấp chính quyền được đẩy mạnh nhất là trong lĩnh vực đầu tư, quy hoạch, quản lý đất đai, tài chính- ngân sách, bảo vệ môi trường, giao thông. Thành phố tiếp tục tổ chức nhiều chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực quản trị, chuyển đổi số, xanh hóa sản xuất cho doanh nghiệp tư nhân; xúc tiến thành lập và phát triển các liên minh ngành hàng, hiệp hội doanh nghiệp theo chuỗi giá trị…", ông Trương Cảnh Tuyên thông tin thêm.