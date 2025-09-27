Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Cần Thơ khai trương showroom phân phối khóa ABUS

Quang Minh Nhật
Quang Minh Nhật
27/09/2025 14:37 GMT+7

Ngày 27.9, Công ty TNHH NC (NC Group có trụ sở chính đặt ở Hà Nội, là đơn vị được ủy quyền phân phối sản phẩm khóa ABUS tại Việt Nam) đã khai trương showroom tại 246 Nguyễn Văn Cừ, P.Cái Khế (TP.Cần Thơ) nhằm mở rộng hệ thống phân phối các sản phẩm khóa ABUS đến với khách hàng ĐBSCL.

Cần Thơ khai trương showroom phân phối khóa ABUS - Ảnh 1.

Đại diện ban tổ chức trao kinh phí học bổng

ẢNH: QUANG MINH NHẬT

Ông Nguyễn Chí Đạt, Chủ tịch Hội đồng thành viên NC Group, cho biết ABUS là thương hiệu an ninh nổi tiếng đến từ Đức. ABUS với các dòng khóa cơ khí cao cấp. Ổ khóa, lõi khóa cửa, khóa xe đạp, xe máy, cùng nhiều thiết bị an toàn, an ninh điện tử như hệ thống cảnh báo, báo cháy, kiểm soát truy cập. Khóa ABUS được đánh giá cao nhờ độ bền, khả năng chống phá và sự đa dạng trong giải pháp bảo vệ tài sản, con người.

Cần Thơ khai trương showroom phân phối khóa ABUS - Ảnh 2.

Các loại khóa mang thương hiệu ABUS

ẢNH: QUANG MINH NHẬT

Tại buổi lễ, đại diện ban tổ chức đã công bố khoản tài trợ học bổng 120 triệu đồng dành cho học sinh nghèo hiếu học P.Cái Khế. Theo đó, biểu trưng cùng 100 triệu đồng tiền mặt trao tại chỗ, số còn lại sẽ tiếp tục chuyển sau. "Nghĩa cử này thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội, sẻ chia mà công ty nhận ủy quyền phân phối sản phẩm khóa ABUS luôn hướng đến. Tất cả cùng chung tay vì một cộng đồng an toàn, văn minh, nhân ái!", ông Nguyễn Chí Đạt thông tin.

