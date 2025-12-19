Cần Thơ khánh thành, khởi công nhiều dự án quy mô lớn

Sáng 19.12 cùng với cả nước, TP.Cần Thơ, trung tâm ĐBSCL, tổ chức truyền hình trực tiếp, trực tuyến khánh thành, khởi công nhiều dự án quy mô lớn.

Hạ tầng giao thông TP.Cần Thơ ngày càng phát triển ẢNH: QUANG MINH NHẬT

Những dự án thúc đẩy phát triển

3 dự án khánh thành gồm có: Tuyến đường trục phát triển kinh tế Đông Tây (Tuyến đường đi qua các xã Mỹ Quới, Vĩnh Lợi, Phú Lộc, Gia Hòa, Nhu Gia, Hòa Tú, Ngọc Tố và P.Khánh Hòa, tổng vốn đầu tư khoảng 2.000 tỉ đồng), Tòa tháp đôi chung cư Kim Cương Xanh - Cara River Park (P.Cái Răng, tổng vốn đầu tư hơn 564 tỉ đồng), Chung cư nhà ở xã hội Hồng Loan Block B, Block C và nhà xe 4 tầng (P.Cái Răng) tổng vốn đầu tư khoảng 470 tỉ đồng.

5 dự án khởi công dịp này. Đó là, dự án Nhà máy điện gió số 7 - giai đoạn 2 ở xã Vĩnh Hải, tổng mức đầu tư 3.728 tỉ đồng. Dự án Cầu và đường Nguyễn Chí Thanh (nối 2 phường Vị Thanh - Vị Tân) có tổng vốn đầu tư 1.600 tỉ đồng. Dự án Chung cư nhà ở Hồng Loan Block A (420 căn) và nhà xe 2 tầng (P.Cái Răng, tổng vốn đầu tư hơn 283 tỉ đồng). Dự án xây dựng nhà ở chung cư Kim Cương Đỏ - Cara Legend do Công ty TNHH MTV Cara Legend làm chủ đầu tư thực hiện ở P.An Bình với tổng kinh phí 825 tỉ đồng. Dự án Chung cư An Phú Eco City do Công ty TNHH An Phú Cần Thơ triển khai tại P.Cái Răng…

Ông Trần Văn Chính phát biểu tại lễ khánh thành Tòa tháp đôi chung cư Cara River Park ẢNH: QUANG MINH NHẬT

Phát biểu tại điểm cầu khánh thành dự án Tòa tháp đôi chung cư Kim Cương Xanh- Cara River Park, ông Trần Văn Chính, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Cần Thơ cho hay trong không khí thi đua sôi nổi của cả nước hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, TP.Cần Thơ long trọng tổ chức lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật các dự án, công trình quy mô lớn. Chuỗi sự kiện này có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc. Trong chuỗi sự kiện quan trọng đó, Cần Thơ rất vui mừng khánh thành Tòa tháp đôi chung cư Kim Cương Xanh- Cara River Park, một trong ba dự án trọng điểm của thành phố. Dự án do Cara Group làm chủ đầu tư, với tổng nguồn vốn hơn 564 tỉ đồng, là một công trình quy mô lớn, chất lượng, thẩm mỹ cao, góp phần làm phong phú thêm diện mạo kiến trúc đô thị của TP.Cần Thơ. Dự án gồm hai tòa tháp cao 20 tầng, cung cấp 358 căn hộ, 8 căn penthouse, 20 căn shophouse với hệ thống tiện ích đa dạng, vật liệu hoàn thiện cao cấp, sang trọng. Dự án là điểm nhấn nơi trung tâm TP.Cần Thơ, đô thị miền sông nước ĐBSCL.

Phối cảnh cầu Nguyễn Chí Thanh ẢNH: QUANG MINH NHẬT (CHỤP MÀN HÌNH)

Thành phố đẩy mạnh tăng trưởng xanh

Những năm qua, TP.Cần Thơ chuyển mình mạnh mẽ trong quá trình xây dựng và phát triển đô thị theo hướng văn minh, hiện đại, xanh, bền vững. Thành phố xác định phát triển đồng bộ các lĩnh vực và nhất là tạo ra những điểm nhấn thúc đẩy sự vươn lên bền vững, xanh, sạch, đẹp.

Phát biểu tại điểm cầu xã Vĩnh Hải, ông Trần Chí Hùng, Phó chủ tịch UBND TP.Cần Thơ, cho biết dự án Nhà máy điện gió số 7- giai đoạn 2, công suất lắp đặt 90MW, tổng kinh phí 3.728 tỉ đồng do Công ty cổ phần Năng lượng ST2 làm chủ đầu tư. Dự án có ý nghĩa chiến lược, góp phần cụ thể hóa chủ trương phát triển năng lượng tái tạo, phù hợp Quy hoạch điện VIII và Chiến lược tăng trưởng xanh của TP.Cần Thơ giai đoạn mới. "Khi hoàn thành, đưa vào vận hành, dự án sẽ đấu nối vào hệ thống điện quốc gia, cung cấp sản lượng trung bình 271 triệu KWh/năm, góp phần đáp ứng nhu cầu điện trong khu vực, giảm áp lực thiếu điện của hệ thống, phục vụ phát triển kinh tế- xã hội vùng ĐBSCL và cả nước. Dự án thể hiện quyết tâm của thành phố trong thực hiện cam kết giảm phát thải nhà kính, phát triển năng lượng tái tạo, ứng phó biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh…", ông Trần Chí Hùng thông tin.

Điểm cầu khởi công dự án Nhà máy điện gió số 7- giai đoạn 2 ẢNH: QUANG MINH NHẬT (CHỤP MÀN HÌNH)

Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, TP.Cần Thơ tiếp tục đẩy mạnh phát triển hạ tầng đô thị, nhà ở xã hội nhằm góp phần nâng cao đời sống người dân. Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, giai đoạn 2021- 2030 TP.Cần Thơ phải hoàn thành 16.900 căn nhà ở xã hội. Giai đoạn 2021- 2025 thành phố đã xây dựng xong 3.802 căn nhà ở xã hội. Từ nay đến năm 2030 để hoàn thành chỉ tiêu T.Ư giao về nhà ở xã hội TP.Cần Thơ rất cần sự chung tay, nỗ lực của các cấp chính quyền, chủ đầu tư, cộng đồng doanh nghiệp và nhất là nhân dân.

Tòa tháp đôi chung cư Cara River Park sang trọng, đẳng cấp, view đẹp, tầm nhìn rộng hướng ra sông Hậu hiền hòa ẢNH: QUANG MINH NHẬT

Theo ông Nguyễn Văn Hòa, Phó chủ tịch UBND TP.Cần Thơ, thành phố cam kết đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, minh bạch, ổn định; kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai và vận hành dự án. Thành phố hỗ trợ doanh nghiệp yên tâm sản xuất, kinh doanh, phát triển bền vững và mở rộng đầu tư trong thời gian tới. Thành phố tin tưởng rằng với quyết tâm chính trị cao, tinh thần trách nhiệm của chính quyền, đoàn thể các cấp và sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, những công trình, dự án mới sẽ tiếp tục được triển khai hiệu quả, góp phần xây dựng Cần Thơ ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng tầm là trung tâm động lực phát triển vùng ĐBSCL. Thành phố ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, trách nhiệm của sở, ban, ngành, chính quyền địa phương, chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, nhà thầu đã phối hợp chặt chẽ, vượt qua khó khăn, thách thức để dự án được triển khai đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, an toàn và hoàn thành các thủ tục theo quy định của pháp luật. Những dự án trọng điểm này tiếp tục góp phần vào sự tăng trưởng xanh, bền vững của thành phố trong thời gian tới.