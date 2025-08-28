Cần Thơ: Khởi tố 5 giám đốc trong vụ sập mái hội trường 6 năm trước

Liên quan vụ sập mái hội trường khu hành chính sau vài tháng sử dụng xảy ra tại H.Châu Thành, tỉnh Hậu Giang cũ (nay là xã Châu Thành, TP.Cần Thơ) từ 6 năm trước, Công an TP.Cần Thơ đã ra quyết định khởi tố 6 bị can liên quan để điều tra về các hành vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Quang cảnh hội trường UBND thị trấn Ngã Sáu cũ sập mái đổ nát chỉ sau 8 tháng đưa vào sử dụng, rất may vụ việc không gây thiệt hại về người ẢNH: ĐÌNH TUYỂN

Các bị can bị khởi tố gồm: Huỳnh Mỹ Tính, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Châu Thành B (cựu Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng H.Châu Thành, tỉnh Hậu Giang cũ) để điều tra hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, theo điều 360 bộ luật Hình sự. Các bị can: Nguyễn Văn Thọ, Giám đốc Công ty tư vấn đầu tư Vĩnh Phát (đơn vị thiết kế); Trương Hồng Phong, Giám đốc công ty tư vấn đầu tư xây dựng Tân Hưng Phát (thẩm tra); Võ Vương Linh, Giám đốc Công ty tư vấn thiết kế xây dựng 379 (giám sát); Bồ Văn Trong, Giám đốc Công ty cơ khí xây dựng Trọng Nhân (thi công) và Tô Trí Hóa, cựu Trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng H.Châu Thành, tỉnh Hậu Giang cũ) cùng bị khởi tố để điều tra hành vi vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng, theo điều 298 bộ luật Hình sự. Các bị can được tại ngoại hầu tra.

Theo kết luận của Viện Khoa học Công nghệ xây dựng (Bộ Xây dựng), một trong những nguyên nhân trực tiếp dẫn đến vụ sập mái hội trường là do kết cấu mái thép thi công thực tế không đảm bảo khả năng chịu lực ẢNH: ĐÌNH TUYỂN

Công an TP.Cần Thơ đã có văn bản gửi UBND xã Châu Thành đề nghị phân công người tham tố tụng với tư cách là bị hại. Đồng thời đề nghị địa phương này cho ý kiến về việc có yêu cầu gì về phần trách nhiệm dân sự hay không, có yêu cầu xử lý như thế nào đối với các bị can hay không.

Thông tin ban đầu, công trình khu hành chính UBND thị trấn Ngã Sáu (H.Châu Thành, tỉnh Hậu Giang cũ) có tổng mức đầu tư gần 15 tỉ đồng. Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Huỳnh Trân, với tổng giá trị gói thầu hơn 9,4 tỉ đồng, gồm các hạng mục: san lấp mặt bằng; cổng - hàng rào; khối hội trường 250 chỗ; khối trụ sở khu hành chính; nhà xe - cột cờ; sân đường - cây xanh, thoát nước… Công trình bắt đầu thi công ngày 19.4.2017, hoàn thành ngày 30.11.2018 và bàn giao cho UBND thị trấn Ngã Sáu đưa vào sử dụng ngày 20.12.2018.

Đến ngày 10.8.2019, UBND thị trấn Ngã Sáu dự định sử dụng hội trường để tiến hành đại hội chi bộ ấp Đông Mỹ. Tuy nhiên, khoảng 6 giờ 30 phút cùng ngày, sau khi hoàn thành khâu chuẩn bị thì hệ thống mái ngói của hạng mục hội trường 250 chỗ bất ngờ sụp đổ, làm thiệt hại hoàn toàn kết cấu mái của hội trường, may mắn không gây thiệt hại về người.

Năm 2020, theo kết luận của Viện Khoa học Công nghệ xây dựng (Bộ Xây dựng), có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự cố sập mái. Trong đó, nguyên nhân trực tiếp là kết cấu mái thép thi công thực tế không đảm bảo khả năng chịu lực, vít liên kết của một số vì kèo không đúng chủng loại, không đảm bảo khả năng chịu lực, số lượng vì kèo mái trên thiết kế là 21 thanh, tuy nhiên, trên thực tế chỉ có 19 thanh...

Cận cảnh kết cấu vít liên kết của một số vì kèo lộ ra khi mái hội trường bị sập

ẢNH: ĐÌNH TUYỂN

Còn theo báo cáo của Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng H.Châu Thành (chủ đầu tư) thực hiện chưa đầy đủ trách nhiệm, lựa chọn các tổ chức, cá nhân tham gia dự án khi chưa đáp ứng yêu cầu năng lực, thiếu trách nhiệm trong kiểm tra giám sát.

Nhà thầu thi công không có lý lịch máy móc, thiết bị vốn có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động khi đưa vào công trình; thi công chưa tuân thủ quy định hồ sơ thiết kế được duyệt, không mua bảo hiểm đối với người lao động…

Sự cố khi đó được các cơ quan chức năng xác định gây thiệt hại hơn 500 triệu đồng, chi phí kiểm định hơn 387 triệu đồng… Năm 2022, các đơn vị liên quan đã khắc phục xong hậu quả, đưa công trình vào sử dụng.