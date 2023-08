Cần Thơ: Khởi tố hiệu trưởng cùng nhiều giáo viên, kế toán trường học của Đồng Tháp

Chiều 11.8, ông Nguyễn Hoàng Thanh, Trưởng phòng GD-ĐT TP.Cao Lãnh (Đồng Tháp), xác nhận Cơ quan CSĐT Công an Q.Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) vừa khởi tố 8 bị can là hiệu trưởng, giáo viên và nhân viên kế toán của nhiều trường tiểu học, mầm non trên địa bàn TP.Cao Lãnh để điều tra về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.



Trường tiểu học Bùi Thị Xuân, nơi Lương Nguyễn Duy Thanh làm hiệu trưởng TRẦN NGỌC

Cụ thể, Cơ quan CSĐT Công an Q.Ninh Kiều thi hành quyết định khởi tố, bắt tạm giam bị can Lương Nguyễn Duy Thanh (46 tuổi), Hiệu trưởng Trường tiểu học Bùi Thị Xuân (P.4, TP.Cao Lãnh).

Khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú 7 bị can khác là giáo viên, nhân viên kế toán một số trường mầm non và tiểu học tại TP.Cao Lãnh, gồm: Lê Thị Thanh Hiền (38 tuổi, giáo viên Trường tiểu học Mỹ Trà - xã Mỹ Trà), Trần Thị Thúy Huỳnh (35 tuổi, giáo viên Trường mầm non Hòa An - xã Hòa An), Trần Thị Kim Thơ (38 tuổi, kế toán Trường tiểu học Thực hành Sư phạm - P.6), Nguyễn Thị Huỳnh Nho (31, kế toán Trường mầm non Mỹ Phú - P.Mỹ Phú), Huỳnh Ngọc Hà (39 tuổi, kế toán Trường tiểu học Hoàng Diệu - P.11), Đào Thị Kim Yến (37 tuổi, kế toán Trường mầm non Tân Thuận Đông và Trần Thị Hồng Sương (46 tuổi, kế toán Trường tiểu học Lý Thường Kiệt, cùng thuộc xã Tân Thuận Đông).

Ông Nguyễn Hoàng Thanh thông tin thêm, để đảm bảo hoạt động chuyên môn trong năm học 2023 - 2024, sau khi có quyết định khởi tố bị can của Cơ quan CSĐT Công an Q.Ninh Kiều, Phòng GD-ĐT TP.Cao Lãnh đã phối hợp Phòng Nội vụ TP.Cao Lãnh tham mưu UBND TP.Cao Lãnh thực hiện các bước kiện toàn nhân sự ở các trường học có giáo viên, nhân viên bị khởi tố.



Cụ thể, đối với Trường tiểu học Bùi Thị Xuân, nơi bị can Thanh làm hiệu trưởng, lãnh đạo TP.Cao Lãnh đã phân công phó hiệu trưởng nhà trường phụ trách điều hành hoạt động của trường. Đối với các trường có giáo viên hoặc nhân viên bị khởi tố thì hiệu trưởng phân công giáo viên hoặc nhân viên khác thay thế.

Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an Q.Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) tiếp tục điều tra, xử lý.