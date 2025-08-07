Cần Thơ: Làm rõ vụ bé gái 14 tuổi bị đánh hội đồng

Ngày 7.8, đại diện UBND xã Trần Đề (Sóc Trăng cũ) cho biết công an địa phương đang khẩn trương xác minh, làm rõ vụ một thiếu nữ bị đánh hội đồng và đăng clip lên mạng xã hội.

Trước mắt, UBND xã Trần Đề cử cán bộ đến gia đình thăm hỏi và đưa bé gái bị đánh hội đồng đến Trung tâm y tế xã thăm khám sức khỏe.

Bé gái 14 tuổi bị đánh hội đồng, bị quay clip, đăng lên mạng xã hội ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip dài khoảng 36 giây, ghi lại hình ảnh một nhóm phụ nữ lao vào đánh hội đồng một bé gái. Sự việc xảy ra vào trưa 6.8, trên đoạn đường gần bến tàu cao tốc đi Côn Đảo, thuộc ấp Cảng, xã Trần Đề.

Theo nội dung đoạn clip, nhóm phụ nữ khoảng 3 - 4 người không chỉ la hét, chửi thề mà còn thay nhau dùng tay, chân đánh đánh bé gái. Mặc dù bé gái la khóc thảm thiết, ngã xuống đất nhưng nhóm người này vẫn lao vào đánh tới tấp. Trong đó có một phụ nữ lấy nón bảo hiểm đánh nạn nhân.

Đoạn clip về vụ đánh hội đồng sau đó xuất hiện trên mạng xã hội, khiến nhiều người bức xúc.

Nhiều người đánh hội đồng bé gái 14 tuổi ẢNH: CHỤP LẠI MÀN HÌNH

Chị Đ.T.B.T (38 tuổi, ở ấp Cảng, xã Trần Đề) cho biết chị là mẹ ruột của L.T.N.N, bé gái 14 tuổi bị đánh hội đồng. Bé N. hiện nằm ở nhà ngoại, bị đau vùng bụng và đầu. Bé mới học hết lớp 4, do hoàn cảnh khó khăn đã nghỉ học hơn 2 năm trước. "Họ là hàng xóm của gia đình tôi. Tháng trước, họ cũng đánh con tôi một lần, còn lột quần áo cháu nữa", chị Tuyền bức xúc.

Sáng 7.8, người dân gần nhà bé N. tập trung rất đông để thăm hỏi sức khỏe, đồng thời bày tỏ thái độ bất bình trước hành vi của nhóm người đã hành hung bé gái. Bà con ở địa phương yêu cầu các cơ quan chức năng sớm vào cuộc xác minh, làm rõ; đồng thời cần xử lý nghiêm.

Sáng cùng ngày, đại diện Hội Phụ nữ xã Trần Đề đã vận động gia đình đưa bé N. đến Trung tâm y tế xã khám sức khỏe và được bác sĩ cho nhập viện theo dõi. Công an xã Trần Đề đã cử lực lượng khẩn trương xác minh và mời những người liên quan đến vụ việc bé N. bị đánh hội đồng để làm rõ.