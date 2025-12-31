Cần Thơ: Nhộn nhịp phiên chợ truyền thống ngày cuối năm

Những ngày cuối năm, khi nhịp sống trở nên hối hả hơn, không khí mùa xuân dường như hiện hữu rõ nét nhất tại các phiên chợ truyền thống. Tại chợ Cái Răng (TP.Cần Thơ), từ sáng sớm, cảnh mua bán đã rộn ràng, tấp nập, mang theo âm hưởng vui tươi báo hiệu một năm mới đang đến rất gần.

Ngay từ tinh mơ, các lối đi trong chợ đã ken kín người mua, kẻ bán. Gian hàng rau củ, trái cây, thịt cá, thủy hải sản… được bày biện đầy ắp, tươi mới và rực rỡ sắc màu. Những chiếc xe máy chở nặng hàng hóa nối đuôi nhau ra vào chợ; tiếng rao hàng, tiếng trả giá xen lẫn tiếng cười nói rộn rã tạo nên bức tranh sinh động, đậm chất chợ quê miền Tây trong những ngày cuối năm.

Song song với chợ đất liền, khung cảnh chợ nổi Cái Răng trên sông Hậu cũng trở nên nhộn nhịp không kém. Khi mặt trời vừa ló rạng, hàng trăm ghe, xuồng lớn nhỏ đã tấp nập neo đậu, mang theo đầy ắp nông sản, trái cây, thực phẩm tươi sống phục vụ nhu cầu mua bán cuối năm. Trên sông, tiếng máy nổ, tiếng chào hàng vang vọng hòa cùng sắc màu của những bẹo hàng treo lủng lẳng, tạo nên bức tranh sông nước đặc trưng chỉ có ở miền Tây Nam Bộ.

Phiên chợ đông vui ngày cuối năm ẢNH: DUY TÂN

Theo nhiều tiểu thương, sức mua năm nay tăng rõ rệt so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, trong ngày 31.12, lượng khách đến chợ tăng mạnh do nhu cầu người dân mua thực phẩm để chuẩn bị bữa cơm gia đình sum vầy, khép lại một năm cũ.

Điểm nhấn thú vị trong những ngày này là sự xuất hiện ngày càng nhiều của du khách quốc tế. Không ít du khách nước ngoài tỏ ra thích thú khi hòa mình vào không khí mua bán sôi động, dạo chợ trên sông bằng xuồng nhỏ, dừng lại chụp ảnh, quay phim hoặc trải nghiệm mua vài món hàng mang đậm nét văn hóa bản địa. Với họ, chợ truyền thống và chợ nổi không chỉ là nơi giao thương mà còn là "bảo tàng sống", phản ánh chân thực đời sống sinh hoạt thường nhật của người dân miền sông nước Cửu Long.

Nhiều du khách nước ngoài lựa chọn các chợ truyền thống làm điểm tham quan ẢNH: DUY TÂN

Không đơn thuần là nơi mua bán, phiên chợ cuối năm còn chất chứa nhiều giá trị tinh thần. Đó là cảm giác rộn ràng khi lựa chọn cành hoa tươi, là niềm vui mua sắm đủ đầy để cùng gia đình quây quần bên mâm cơm ấm cúng, là sự háo hức của những ngày sum vầy đang cận kề. Trong dòng người hối hả, trên bờ cũng như dưới sông, ai cũng dễ dàng cảm nhận được niềm tin và kỳ vọng vào một năm mới an khang, khởi sắc.

Những phiên chợ truyền thống ngày cuối năm, vì thế, không chỉ góp phần gìn giữ nét đẹp văn hóa lâu đời của vùng đất Tây Đô mà còn mà còn phản ánh nhịp sống đang dần sôi động trở lại, báo hiệu một mùa Xuân mới an lành, ấm no và nhiều hy vọng.