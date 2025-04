Cần Thơ phấn đấu GRDP tăng trưởng cao

Quý 1/2025, TP.Cần Thơ có tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 7,15% so với cùng kỳ năm trước. Cơ cấu GRDP thể hiện nền kinh tế thành phố chuyển dịch nhanh, đúng hướng, trong đó khu vực công nghiệp, xây dựng, dịch vụ chiếm trên 83%...

Kết quả khả quan trên nhiều lĩnh vực

Trong 3 tháng đầu năm 2025, chỉ số sản xuất công nghiệp của TP.Cần Thơ tăng hơn 6,7% so cùng kỳ năm 2024. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 35.267 tỉ đồng, tăng gần 13% so cùng kỳ năm trước. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và doanh thu ngoại tệ đạt 633,6 triệu USD, tăng 17,24% so cùng kỳ năm 2024…

Cũng trong 3 tháng qua, TP.Cần Thơ đón trên 1,6 triệu lượt du khách, tăng 4% so cùng kỳ năm trước. Khách lưu trú đạt 806.000 lượt, tăng 5% so cùng kỳ năm 2024. Tổng doanh thu du lịch đạt 1.681 tỉ đồng, tăng 6% so cùng kỳ năm trước.

Lĩnh vực nông nghiệp, TP.Cần Thơ hiện có 143 mô hình cánh đồng lớn với tổng diện tích 36.471 ha. Cây lúa, cây ăn trái, vùng nuôi thủy sản, đàn gia súc, gia cầm đều phát triển tốt. Đến nay, thành phố có 36/36 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 11/36 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 199 sản phẩm OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm), trong đó có 103 sản phẩm 4 sao, 96 sản phẩm 3 sao.

Ông Đỗ Thanh Bình (giữa), ông Trương Cảnh Tuyên (thứ 2 từ trái qua) thị sát VSIP Cần Thơ ẢNH: Nguyễn Thanh Liêm

Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ, cho biết thành phố hiện có 49 chi nhánh ngân hàng và 7 quỹ tín dụng nhân dân. Tháng 3.2025, vốn huy động đạt 131.500 tỉ đồng (tăng 1,26% so tháng trước đó), tổng dư nợ cho vay khoảng 176.000 tỉ đồng, tăng 1,56% so với tháng 2.2025. Quý 1/2025, cơ quan chức năng đã cấp mới đăng ký kinh doanh cho 521 doanh nghiệp, tăng 23,46% về số lượng so với cùng kỳ. Thu hút đầu tư trong nước (ngoài khu công nghiệp), lũy kế đến nay thành phố có 94 dự án được chấp thuận chủ trương triển khai trên diện tích hơn 1.920 ha. Thu hút trực tiếp nước ngoài (FDI) 79 dự án. Lũy kế đến nay, các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ đã có 255 dự án, với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 2,2 tỉ USD, vốn thực hiện đạt trên 1,3 tỉ USD. Tính đến tháng 3.2025, các dự án trong khu công nghiệp giải quyết việc làm cho 46.949 lao động, tăng 4.743 người so cùng kỳ năm trước.

Song song phát triển kinh tế, quý 1/2025, TP.Cần Thơ đạt kết quả khả quan trên nhiều lĩnh vực.

Theo ông Phạm Văn Hiểu, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Cần Thơ, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan trong hệ thống chính trị theo hướng giảm đầu mối, bảo đảm tinh gọn hoạt động, hiệu lực, hiệu quả. Công tác chăm lo, hỗ trợ người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số được quan tâm thực hiện tốt. Công tác triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát thực hiện nhanh và đạt kết quả tích cực. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương và nhất là tuyển quân năm 2025 đảm bảo chặt chẽ, an toàn, đúng quy định, đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch. Lực lượng công an thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh mạng, an ninh truyền thông; đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố được giữ vững ổn định.

Ông Phạm Văn Hiểu (bìa trái) tặng quà cho đồng bào Khmer nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây ẢNH: Tú Anh

Phấn đấu GRDP tăng trưởng cao

TP.Cần Thơ tiếp tục triển khai hiệu quả Quy hoạch TP.Cần Thơ, Kế hoạch thực hiện Quy hoạch TP.Cần Thơ thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050; đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, kỷ cương đô thị, vệ sinh môi trường.

Thời gian tới, thành phố tập trung thúc đẩy tiến độ thi công các công trình, dự án trọng điểm như: dự án thành phần thuộc tuyến đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, dự án đường vành đai phía Tây, dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91 (đoạn từ Km0 - Km7), dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ (quy mô 500 giường), dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Vĩnh Thạnh (VSIP Cần Thơ) giai đoạn 1...

Ông Đỗ Thanh Bình, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, cho hay thành phố triển khai kịch bản tăng trưởng kinh tế (GRDP) năm 2025 đảm bảo chất lượng, tiến độ theo từng quý, nỗ lực phấn đấu đạt mức GRDP từ 10,5 - 11% trở lên. TP.Cần Thơ phối hợp chặt chẽ với Ban Chính sách Chiến lược T.Ư và các cơ quan, đơn vị liên quan về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 5.8.2020 của Bộ Chính trị; nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 45/2022/QH15 ngày 11.1.2022 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù phù hợp với tình hình mới. Thành phố tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công; đồng thời thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, bảo đảm tỷ lệ giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2025 đạt từ 95% chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao…

"Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính thực chất, hiệu quả, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; cung cấp đầy đủ thông tin, pháp lý liên quan những dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn; tạo môi trường đầu tư thông thoáng, thuận lợi để thu hút mạnh mẽ các thành phần kinh tế, nhất là kinh tế tư nhân; phát triển đồng bộ, ổn định, bền vững nhiều loại hình doanh nghiệp và các loại thị trường nhất là thị trường vốn, lao động, khoa học công nghệ, bất động sản…", ông Đỗ Thanh Bình thông tin.