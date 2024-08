Cần Thơ rộn ràng cùng Tuborg: Trải nghiệm âm nhạc đỉnh cao với ‘Why Not! Chơi Phải Tới'

Ngày 03.08 vừa qua, hơn 10.000 bạn trẻ Cần Thơ đã có mặt tại công viên Sông Hậu để tham gia đại nhạc hội Tuborg "Why Not! Chơi Phải Tới!". Là một thương hiệu quen thuộc gắn liền với nhiều sự kiện âm nhạc đình đám, Tuborg đã "bắt đúng nhịp" của các bạn trẻ, tạo nên không gian âm nhạc thực sự bùng nổ và khiến giới trẻ xứ Tây Đô có một đêm không ngủ.

Sân khấu hoành tráng với hệ thống ánh sáng và âm thanh choáng ngợp của "Why Not! Chơi Phải Tới!"

Sân khấu của Why Not! Chơi Phải Tới! được Tuborg đầu tư vô cùng chuyên nghiệp, hoành tráng và chất lượng giống như một sự kiện quốc tế. Không những thế, sự kiện còn mang đến dàn line-up hùng hậu, thỏa sức bùng nổ chất nghệ với nhiều màn trình diễn đỉnh cao. Mở đầu đêm nhạc, MC Hype To Rich và King Lady liên tục khuấy động bầu không khí với từng "con beat" chất lừ cùng hiệu ứng ánh sáng và visual choáng ngợp, khiến người tham dự được một buổi tối "cháy" hết mình.

Khán giả tham gia "quẩy" nhiệt tình theo các màn trình diễn sôi động

Màn trình diễn của những ca sĩ khách mời Lou Hoàng, PinkBunny và Hoàng Yến Chibi khiến khán giả phiêu theo từng giai điệu của các bản hit đang gây sốt trong giới trẻ. "Cơn bão" cuồng nhiệt xuất hiện khi rapper B Ray, đại sứ thương hiệu Tuborg tại Việt Nam trình diễn. B Ray đã "cháy" hết mình trên sân khấu Why Not! Chơi Phải Tới!, mang tới những giây phút thưởng thức âm nhạc đầy hứng khởi cho hơn 10.000 khán giả Cần Thơ.

Đại sứ thương hiệu B Ray cùng dàn ca sĩ khách mời mang đến chương trình những bản "hit" cực cháy

Không chỉ có phần nhạc "cực chất", phần chơi cũng là điểm nhấn của "Why Not! Chơi Phải Tới!" với nhiều hoạt động tương tác thú vị như đương đầu với 3 cấp độ lạnh "Sương sương, Tê tái và Quắn quéo" trong Thử Thách Chịu Lạnh; dùng năng lượng của chính đôi chân để kích hoạt Radio Tuborg phát nhạc; cùng nghiêng mình theo chai Tuborg trong trò chơi Lật Đật khổng lồ. Và tất nhiên không thể thiếu những lon Tuborg mát lạnh sảng khoái làm chất xúc tác cho mọi cuộc chơi.

Những "trạm sạc hứng khởi" tại sự kiện Why Not! Chơi Phải Tới! thu hút nhiều bạn trẻ tham gia

Tuborg luôn tiên phong mang đến những lễ hội đẳng cấp và khó quên dành cho giới trẻ

Với hương vị sảng khoái và thiết kế "nắp giật" độc đáo, Tuborg đã trở thành người bạn đồng hành không thể thiếu trong các sự kiện giải trí của giới trẻ, mang đến những bữa tiệc âm nhạc sôi động cùng những trải nghiệm đậm chất "chơi phải tới" của thương hiệu.

Sự kiện âm nhạc "Why Not! Chơi Phải Tới" tiếp theo sẽ "đổ bộ" tới phố biển Vũng Tàu vào ngày 31/08 tới, với sự xuất hiện của MIN và B Ray - cặp đôi đại sứ thương hiệu của Tuborg. Đừng quên đặt lịch và chờ đón những màn trình diễn rực lửa, mãn nhãn cùng nhiều bất ngờ thú vị dành cho người tham gia nhé!

Tuborg (do Carlsberg Việt Nam sản xuất) là dòng bia lager với hương vị đắng nhẹ, dễ uống, mang lại trải nghiệm nâng ly đầy sảng khoái cho người dùng. Được Hoàng gia Đan Mạch bảo chứng, bia Tuborg là chất xúc tác không thể thiếu cho những cuộc vui, là người đồng hành trong mọi sự kiện giải trí dành cho giới trẻ.