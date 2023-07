Cần Thơ rộn ràng mùa du lịch

Khu vực diễn ra Ngày hội du lịch chợ nổi Cái Răng 2023 Quang Minh Nhật

Ngày hội du lịch văn hóa chợ nổi Cái Răng

Ngày hội du lịch văn hóa chợ nổi Cái Răng lần thứ 7 năm 2023 diễn ra từ ngày 10 - 12.7, tại điểm dừng chân CNCR (số 17/2 Khu vực Yên Thuận, P.Lê Bình, Q.Cái Răng, TP.Cần Thơ) với nhiều hoạt động hấp dẫn. Trong đó, có thể kể như: diễu hành 40 tàu du lịch từ bến Ninh Kiều đến khu vực chợ nổi Cái Răng, đờn ca tài tử tại chợ nổi Cái Răng, giới thiệu sản phẩm thương mại, dịch vụ, nông sản, quảng bá du lịch, đua thuyền rồng mở rộng, hội thi "Nét đẹp áo bà ba xưa và nay", hội thi đàn hát dân ca, hội thi trưng bày mô hình ghe, tàu - cây bẹo mua bán nông sản, hội thi bánh dân gian…

Ông Nguyễn Hoàng Ơn, Giám đốc Trung tâm phát triển du lịch TP.Cần Thơ, cho biết Ngày hội du lịch chợ nổi Cái Răng năm nay nhằm bảo tồn và phát triển chợ nổi Cái Răng (di sản văn hóa phi vật thể quốc gia), tạo điểm nhấn du lịch, góp phần hưởng ứng Ngày du lịch VN 9.7. Ngày hội du lịch chợ nổi Cái Răng tiếp tục mở ra cơ hội giao lưu hợp tác giữa các doanh nghiệp du lịch và cơ sở thủ công mỹ nghệ trên địa bàn TP.Cần Thơ với những doanh nghiệp địa phương khác để tăng cường thu hút khách du lịch, gắn với hoạt động kích cầu du lịch. Những hoạt động tại ngày hội góp phần tạo điều kiện cho du khách trải nghiệm thực tế đời sống của cư dân thương hồ trên chợ nổi Cái Răng.

Các hoạt động liên quan Ngày hội du lịch chợ nổi Cái Răng 2023 đã sẵn sàng để chào đón du khách Quang Minh Nhật

Tham gia ngày hội, gian hàng của Trung tâm Phát triển du lịch TP.Cần Thơ có không gian thoáng đãng, trang trí đẹp mắt, thu hút khách tham quan. Các hình ảnh giới thiệu tại gian hàng đều mang nét đặc trưng của du lịch TP.Cần Thơ, đô thị miền sông nước. Trong những ngày diễn ra lễ hội sôi động, gian hàng cung cấp nhiều ấn phẩm du lịch nhằm giới thiệu tour tuyến, di tích, khách sạn, nhà hàng, homestay, khu ẩm thực, nơi tham quan, mua sắm, số máy đường dây nóng (0888.177.666) hỗ trợ du khách.

Du lịch phục hồi nhanh

TP.Cần Thơ hiện có 13 di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia, 17 di tích lịch sử, văn hóa cấp thành phố. UBND TP.Cần Thơ đã thống nhất việc tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật định kỳ hằng tuần tại khu vực bến Ninh Kiều và chợ nổi Cái Răng nhằm tạo ra điểm nhấn thu hút hút khách. Sở VH-TT-DL cũng phối hợp tổ chức đưa xe điện phục vụ khách du lịch từ bến Ninh Kiều tỏa đi nhiều địa điểm trong đó có chợ nổi Cái Răng.

Du khách trải nghiệm cảnh mua bán nhộn nhịp tại chợ nổi Cái Răng

Ông Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Sở VH-TT-DL TP.Cần Thơ, nhấn mạnh: "Cần Thơ - Điểm đến an toàn, thân thiện, chất lượng" là một trong những giải pháp quan trọng để kích cầu du lịch, hấp dẫn du khách gần xa. Ngày hội du lịch chợ nổi Cái Răng năm 2023 được kỳ vọng là điểm nhấn thu hút đông đảo du khách đến với vùng sông nước Tây Đô, hiền hòa mến khách.

Ngành du lịch Cần Thơ khuyến khích các doanh nghiệp chuẩn bị nhiều sản phẩm mới, hướng đến dịch vụ du lịch đường sông, dịch vụ du lịch về đêm, dịch vụ đối với khách hàng du lịch mice (du lịch kết hợp tham dự hội nghị, hội thảo, hội chợ triển lãm…), dịch vụ dành cho khách du lịch trẻ tuổi (hoạt động team buiding, trải nghiệm du lịch nông nghiệp), dịch vụ nghỉ dưỡng dành cho khách lớn tuổi. Hiện nay, tại TP.Cần Thơ, tất cả các khu du lịch, điểm du lịch, cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ đều đạt chuẩn phục vụ khách du lịch. Các di tích lịch sử- văn hóa và điểm vui chơi giải trí của Cần Thơ sẵn sàng đón khách gần xa đến tham quan, nghỉ dưỡng.

Khách quốc tế tham quan chợ nổi Cái Răng Duy Tân

Cũng theo ông Tuấn, du lịch TP.Cần Thơ đang phục hồi mạnh mẽ. Trong 6 tháng đầu năm 2023, khách du lịch đến với thành phố hơn 3,99 triệu lượt người, đạt 76,6% kế hoạch năm, tăng 34% so cùng kỳ năm 2022. Các doanh nghiệp lưu trú phục vụ 1,68 triệu lượt du khách, đạt 62% kế hoạch năm, tăng 34% so cùng kỳ năm trước. Tổng doanh thu từ du lịch 3.302 tỉ đồng, đạt 72% kế hoạch năm, tăng 59% so cùng kỳ năm 2022…