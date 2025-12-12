Cần Thơ, sắc màu sông nước lễ hội!

Ngày 12.12, UBND TP.Cần Thơ ban hành Kế hoạch số 188 (KH188) tổ chức Lễ hội Văn hóa sông nước Cần Thơ năm 2025. Kế hoạch này có một số điều chỉnh so với những thông tin đã công bố tại họp báo trước đó.

Du khách ngắm cầu Cần Thơ bắc qua sông Hậu ẢNH: QUANG MINH NHẬT

Mùa lễ hội sông nước rộn ràng

Lễ hội Văn hóa sông nước Cần Thơ năm 2025 diễn ra tập trung tại P.Ninh Kiều, P.Cái Khế và các khu vực lân cận từ ngày 27.12 đến 1.1.2026. Lễ hội xoay quanh chủ đề "Cần Thơ - Sắc màu sông nước" này gồm có chương trình nghệ thuật khai mạc lễ hội lúc 20 giờ ngày 27.12 tại rạch Khai Luông (P.Cái Khế) được truyền hình trực tiếp trên sóng Báo và Phát thanh- Truyền hình Cần Thơ. Chương trình lễ khai mạc khắc họa sắc màu văn hóa sông nước đặc trưng của TP.Cần Thơ thông qua những câu chuyện về ghe thuyền, sinh hoạt, sinh kế gắn với dòng sông, cùng lễ hội, tín ngưỡng dân gian và ẩm thực. Chương trình khai mạc tái hiện hình ảnh chợ nổi, biểu trưng sống động, nhiều sắc thái của văn hóa sông nước miền Tây. Đặc biệt, văn hóa chợ nổi (Cái Răng, Ngã Năm, Ngã Bảy) sẽ được giới thiệu như một biểu tượng độc đáo, góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Cần Thơ, gắn với tăng trưởng kinh tế bền vững.

Sông nước Cần Thơ sẵn sàng vào mùa lễ hội ẢNH: QUANG MINH NHẬT

Sau lễ khai mạc, lúc 21 giờ 30 chương trình drone show và pháo hoa chào mừng sẽ trình diễn nghệ thuật thiết bị bay không người lái (drone light) nhằm tái hiện hình ảnh khắc họa nét văn hóa, giá trị truyền thống của thành phố. Những di sản, kiến trúc đặc trưng, tầm nhìn, định hướng phát triển kinh tế - xã hội trong tương lai của đô thị miền sông nước đồng bằng.

Du thuyền trên sông Cần Thơ ẢNH: QUANG MINH NHẬT

Ông Nguyễn Văn Bảy, Thành ủy viên, Giám đốc Sở VH-TT-DL TP.Cần Thơ, cho biết từ 27.12 đến 1.1.2026 nơi Công viên Bến Ninh Kiều (P.Ninh Kiều) nhiều nghệ sĩ tham gia triển lãm ảnh "Nhịp sống trên sông - Miền Tây xưa và nay". Cũng tại Công viên Bến Ninh Kiều, trong thời gian diễn ra lễ hội, mỗi ngày từ 8 đến 18 giờ các nghệ sĩ sẽ biểu diễn nhạc acoustic đường phố phục vụ du khách trong ngoài nước. Đêm 28.12 nơi rạch Cái Khế (P.Cái Khế), Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Thể thao Ánh Mai phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức thả đèn hoa đăng trên sông. Từ ngày 28.12 đến 1.1.2026, Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Thể thao Ánh Mai tiếp tục phối hợp các đơn vị có liên quan tổ chức khu trải nghiệm thể thao dưới nước tại rạch Cái Khế (đoạn từ âu thuyền Cái Khế đến cầu đi bộ Ninh Kiều). Khu trải nghiệm thể thao dưới nước này sẽ có dịch vụ chèo ván đứng, hướng dẫn kỹ thuật cơ bản, phổ cập bộ môn chèo ván đứng (SUP), kayak. Ngày 31.12 cũng tại rạch Cái Khế, Công ty TNHH Thương mại- Dịch vụ Thể thao Ánh Mai tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức diễu hành và khai diễn Giải đua thuyền ván SUP TP.Cần Thơ mở rộng năm 2025. "Ngày 1.1.2026 trên rạch Cái Khế, Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Thể thao Ánh Mai phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức trình diễn Flyboard và Giải vô địch đua vỏ composite TP.Cần Thơ mở rộng năm 2025. Trước đó, ngày 29.12 nơi sông Hậu, Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Sản xuất Tân Đại Phong phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức đua thuyền buồm, hấp dẫn du khách gần xa. Khu vực Công viên Bến Ninh Kiều từ ngày 27.12 đến 1.1.2026 còn có không gian giới thiệu sản phẩm thể thao, sức khỏe, ẩm thực đặc trưng; không gian trưng bày sản phẩm OCOP, sản phẩm du lịch; hoạt động quảng diễn ẩm thực các địa phương…", ông Nguyễn Văn Bảy thông tin.

Khách sạn Victoria Cần Thơ tổ chức vớt rác trên sông ẢNH: QUANG MINH NHẬT

Những dòng xanh đón chào du khách

Theo KH188, từ ngày 15 đến 25.12.2025 tại địa bàn trọng điểm (P.Ninh Kiều, P.Cái Răng, P.An Bình, P.Cái Khế) liên quan lễ hội và các xã, phường toàn thành phố, Sở NN-MT TP.Cần Thơ phối hợp Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Thể thao Ánh Mai, UBND xã, phường tổ chức thu gom rác thải, vớt rác nổi, phát quang, làm sạch bờ sông, kênh rạch; đồng thời tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị nêu trên cũng phối hợp triển khai chương trình chèo SUP dọn rác trên sông rạch, khu vực lễ hội và những đoạn sông trọng điểm. Các hoạt động này tiếp tục phát đi thông điệp về những dòng sông xanh bền vững đón chào du khách trong nước và quốc tế.

Chợ nổi Cái Răng, điểm đến của nhiều du khách ẢNH: QUANG MINH NHẬT

Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó chủ tịch UBND TP.Cần Thơ, cho hay Lễ hội Văn hóa sông nước Cần Thơ lần đầu tiên này nhằm tạo điểm nhấn văn hóa - du lịch, thiết thực chào mừng năm mới 2026, góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân. Lễ hội tiếp tục giới thiệu, quảng bá nét đặc trưng văn hóa sông nước ĐBSCL nói chung và TP.Cần Thơ nói riêng đến người dân, du khách trong ngoài nước; đồng thời nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường, đặc biệt là hệ sinh thái sông nước, khuyến khích phát triển du lịch bền vững. Lễ hội Văn hóa sông nước cần Thơ năm 2025 tiếp tục đa dạng hóa, nâng tầm các sự kiện văn hóa - du lịch đặc trưng của TP.Cần Thơ, tạo sức lan tỏa, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội chung. Lễ hội sẽ mang đến những trải nghiệm đầy bất ngờ dành cho du khách khi đặt chân đến Tây Đô, vùng đất sông nước hiền hòa, nhiều tour tuyến du lịch hấp dẫn. Thông qua lễ hội, thành phố mong muốn xây dựng hình ảnh Cần Thơ như một "Trung tâm du lịch sông nước Mekong", thúc đẩy quảng bá quốc gia, quốc tế, kích cầu dịch vụ du lịch - ẩm thực - lưu trú, tạo sức lan tỏa mạnh, giúp kinh tế phát triển nhanh, bền vững. Lễ hội Văn hóa sông nước Cần Thơ năm 2025 tiếp tục góp phần tăng cường khai thác khai thác hiệu quả các tài nguyên, sản phẩm du lịch trên sông; phát triển tour tuyến du lịch nội thành; kết nối du lịch đường sông TP.HCM, TP.Cần Thơ, các tỉnh ĐBSCL; mở rộng tour tuyến du lịch đường sông kết nối với các quốc gia dọc sông Mekong.