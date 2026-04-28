Cần Thơ tăng tốc trở thành trung tâm động lực vùng ĐBSCL

Quyết định số 616 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch ĐBSCL thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050, tiếp tục khẳng định vai trò then chốt của TP.Cần Thơ trong cấu trúc phát triển toàn vùng. Với định hướng trở thành cực tăng trưởng, đô thị hạt nhân và địa bàn động lực, Cần Thơ đang tăng tốc triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ, từ quy hoạch, đầu tư hạ tầng đến an sinh xã hội, tạo nền tảng cho bước phát triển đột phá trong giai đoạn mới.

Tích cực mở rộng không gian phát triển

Ông Lê Quang Tùng, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ (thứ 2 từ trái qua), cùng lãnh đạo TP.Cần Thơ thị sát Khu công nghiệp Vĩnh Thạnh ẢNH: QUANG MINH NHẬT

Thực hiện chủ trương này, chính quyền thành phố đã chủ động cụ thể hóa bằng nhiều chính sách và nghị quyết quan trọng. Ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Cần Thơ, cho biết HĐND TP.Cần Thơ đã ban hành Nghị quyết số 04 thông qua danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án (DA) thí điểm trên địa bàn Cần Thơ theo Nghị quyết số 171/2024/QH15 của Quốc hội.

Nghị quyết số 04 thống nhất thí điểm thực hiện DA nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất, gồm 7 khu đất với tổng diện tích hơn 113.092 m2. Trong đó, 2/7 khu đất có diện tích trồng lúa dự kiến chuyển mục đích khoảng 50.444 m2. Nghị quyết 04 giao UBND TP.Cần Thơ chỉ đạo tổ chức thực hiện các DA thí điểm theo đúng quy định của pháp luật.

Nghị quyết số 04 công bố khá chi tiết chủ đầu tư, tên DA đề xuất, vị trí triển khai, diện tích đất, tổng mức đầu tư dự kiến… Theo đó, Công ty TNHH Tư vấn đầu tư 136 đề xuất DA xây dựng khu nhà ở cán bộ Học viện Chính trị khu vực IV tại P.An Bình, diện tích 20.183 m2, tổng mức đầu tư dự kiến 19,2 tỉ đồng. Công ty TNHH Mekong Ecopark đề xuất DA nhà ở thương mại Mekong Ecopark tại Khu tái định cư Phú An (P.Hưng Phú), diện tích 8.687 m2, tổng mức đầu tư dự kiến 1.200 tỉ đồng. Công ty TNHH Ẩm thực nhà hàng Tây Đô đề xuất DA khu căn hộ Hưng Phú Holding tại Khu dân cư Hưng Phú 1 (P.Hưng Phú), diện tích 4.060 m2, tổng mức đầu tư dự kiến 1.330 tỉ đồng.

Công ty cổ phần Thiên Quân Center đề xuất DA Tổ hợp Trung tâm thương mại - Căn hộ chung cư cao cấp Thiên Quân Center tại Khu dân cư lô số 49, Khu đô thị Nam Cần Thơ (P.Cái Răng), diện tích hơn 5.260 m2, tổng mức đầu tư dự kiến 1.630 tỉ đồng. Công ty TNHH MTV Xây dựng Kim Ngọc đề xuất DA khu dân cư Thạnh Mỹ tại khu vực Thạnh Mỹ (P.Cái Răng), diện tích 30.481 m2, tổng mức đầu tư dự kiến 150 tỉ đồng. Công ty TNHH bất động sản Yên Thượng đề xuất DA khu dân cư Yên Thượng tại khu dân cư Yên Thượng (P.Cái Răng), diện tích hơn 12.636 m2, tổng mức đầu tư dự kiến 100 tỉ đồng. Công ty TNHH Đầu tư xây dựng nhà ở An Gia đề xuất DA khu nhà ở An Gia tại xã Cờ Đỏ, diện tích 31.784 m2…

Chú trọng chính sách an sinh xã hội

Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ (giữa), thăm hỏi người cao tuổi tại Nhà dưỡng lão Láng Sen ẢNH: QUANG MINH NHẬT

Song song với phát triển đô thị, Cần Thơ đặc biệt chú trọng đến chính sách an sinh xã hội, nhất là trong lĩnh vực nhà ở và chăm sóc người cao tuổi. Một dấu ấn đáng chú ý là việc khánh thành Cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc người cao tuổi Láng Sen (Nhà dưỡng lão Láng Sen) tại xã Vĩnh Thạnh. DA do Tòa Giám Mục Long Xuyên làm chủ đầu tư, có quy mô hơn 42.600 m², khả năng tiếp nhận và chăm sóc khoảng 300 người cao tuổi. Cơ sở hoạt động trên tinh thần nhân văn sâu sắc khi tiếp nhận hoàn toàn miễn phí các cụ từ 70 tuổi trở lên, không phân biệt hoàn cảnh, tôn giáo hay vùng miền.

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ, cho rằng việc quan tâm chăm sóc, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và phát huy vai trò của người cao tuổi không chỉ là trách nhiệm mà còn là đạo lý tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Theo số liệu thống kê, Cần Thơ hiện có khoảng 567.000 người cao tuổi, chiếm tỷ lệ gần 17,7% dân số toàn thành phố. Những năm qua, thành phố đã triển khai nhiều chính sách thiết thực nhằm nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần cho người cao tuổi. Bên cạnh đó, thành phố cũng khuyến khích sự chung tay của các tổ chức tôn giáo, doanh nghiệp và toàn xã hội trong công tác chăm sóc người cao tuổi.

"Thay mặt lãnh đạo UBND TP.Cần Thơ, tôi đánh giá cao những nỗ lực của Tòa Giám mục Long Xuyên, ban lãnh đạo cùng toàn thể nhân viên Cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc người cao tuổi Láng Sen. Tôi tin tưởng rằng, sau khi đi vào hoạt động, Cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc người cao tuổi Láng Sen sẽ phát huy hiệu quả, thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng người cao tuổi; đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, góp phần xây dựng một xã hội nhân văn, nghĩa tình", ông Trương Cảnh Tuyên gửi gắm niềm tin.

Đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội

Cũng theo ông Trương Cảnh Tuyên, những năm gần đây, Cần Thơ tiếp tục đẩy mạnh việc phát triển nhà ở xã hội nhằm giúp mọi người an cư, lạc nghiệp, sống vui khỏe, tích cực đóng góp cho cộng đồng. Thành phố hiện triển khai nhiều DA nhà ở xã hội và đến cuối năm 2025 đã hoàn thành 1.550 căn, vượt 11% chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao. Giai đoạn 2026 - 2030, Cần Thơ phấn đấu xây dựng, hoàn thành 13.250 căn nhà ở xã hội và đặt ra mục tiêu cụ thể cho các năm 2026 (3.000 căn), 2027 (2.800 căn), 2028 (2.250 căn), 2029 (2.500 căn), 2030 (2.700 căn).

Nhà ở xã hội khang trang tại xã Châu Thành, TP.Cần Thơ ẢNH: QUANG MINH NHẬT

Ông Lê Quang Tùng, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, yêu cầu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đưa những DA nhà ở xã hội vào nhóm "luồng xanh", "luồng ưu tiên"; tổ chức thực hiện đồng thời, song song các thủ tục về đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng, môi trường; rút ngắn tối đa thời gian thẩm định, phê duyệt DA, giao đất, cấp phép xây dựng, các thủ tục liên quan, bảo đảm cắt giảm tối thiểu 50% thời gian và chi phí tuân thủ thủ tục hành chính so với quy định hiện hành.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ yêu cầu cơ quan chức năng của thành phố công bố kịp thời, đầy đủ thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản; công khai các văn bản thông báo DA đủ điều kiện đưa vào kinh doanh, chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị và nông thôn, bảo đảm minh bạch thông tin thị trường; thường xuyên kiểm tra, rà soát, đôn đốc tiến độ thực hiện các DA nhà ở xã hội; kiên quyết thu hồi những DA chậm triển khai theo quy định để bàn giao cho chủ đầu tư khác có đủ năng lực thực hiện.

Chủ động gỡ khó, hỗ trợ đầu tư

Một trong những điểm sáng trong điều hành của Cần Thơ thời gian qua là tinh thần chủ động, sâu sát cơ sở của lãnh đạo thành phố. Nhiều đoàn công tác do lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố dẫn đầu đã trực tiếp đến các DA, doanh nghiệp để kiểm tra, nắm bắt tình hình thực tế. Thông qua các chuyến khảo sát này, những vướng mắc về thủ tục, mặt bằng, cơ chế đã được lãnh đạo thành phố kịp thời tháo gỡ, giúp các DA đẩy nhanh tiến độ, ổn định sản xuất, kinh doanh. Cách làm này không chỉ thể hiện tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp mà còn góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh một cách thực chất.

Bến tàu du lịch Tân Đại Phong mở ra cơ hội tốt cho du lịch sông nước Cần Thơ ẢNH: QUANG MINH NHẬT

Từ đầu năm 2026 đến nay, lãnh đạo TP.Cần Thơ cũng đã tiếp đón rất nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tìm hiểu tiềm năng, lợi thế nhằm sớm triển khai DA mới, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh, toàn diện. Chính quyền thành phố xác định, để giữ vững và nâng cao vị thế, cần tiếp tục cải cách mạnh mẽ hơn nữa, đặc biệt trong các lĩnh vực then chốt như đất đai, quy hoạch, xây dựng. Việc công khai, minh bạch thông tin và nâng cao trách nhiệm của các cơ quan chức năng được xem là giải pháp căn cơ để tạo niềm tin cho nhà đầu tư.

Hiện nay, Cần Thơ đang thu hút đầu tư trên nhiều lĩnh vực, từ công nghiệp, bất động sản đến năng lượng tái tạo... Trong đó, điện gió nổi lên là lĩnh vực có sức hấp dẫn lớn. Với đường bờ biển dài hơn 72km, nhiều lợi thế, tiềm năng, Cần Thơ hiện có 19 DA điện gió được cấp chủ trương đầu tư, với tổng quy mô công suất 1.345 MW. Đến nay, 9 DA đã vận hành (tổng công suất hơn 396 MW), 3 DA (tổng công suất 142,4 MW) đang thi công và 7 DA (tổng công suất hơn 804 MW) triển khai các thủ tục để sớm khởi công. Theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, TP.Cần Thơ còn có thêm 11 DA điện gió, với tổng quy mô công suất 1.407 MW.

Với định hướng rõ ràng từ T.Ư, sự quyết liệt trong điều hành của chính quyền các cấp, cùng tiềm năng sẵn có, Cần Thơ đang hội tụ đầy đủ điều kiện để bứt phá, khẳng định vai trò cực tăng trưởng của vùng ĐBSCL trong giai đoạn phát triển mới.