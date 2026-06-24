Cần Thơ thông tin mới từ dự án trọng điểm

TP.Cần Thơ, trung tâm động lực của vùng ĐBSCL, đang triển khai nhiều dự án giao thông trọng điểm nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh, bền vững.

2 nút giao trung tâm triển khai cầu vượt

UBND TP.Cần Thơ ngày 23.11.2023 ban hành Quyết định số 2791/QĐ - UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng cải tạo, mở rộng 5 nút giao trọng điểm trên địa bàn Q.Ninh Kiều với tổng kinh phí từ ngân sách nhà nước lên hơn 1.196 tỉ đồng, triển khai trong giai đoạn 2023 - 2025. Dự án có quy mô đầu tư giai đoạn 1 (mở rộng nút giao, điều khiển bằng đèn tín hiệu, bố trí các nhánh rẽ…) và giai đoạn 2 sẽ bố trí công trình cầu vượt hoặc hầm chui theo nhu cầu giao thông.

Dự án triển khai nút giao số 1 tại ngã 4 (Mậu Thân - 3.2 - Trần Hưng Đạo), số 2 (Mậu Thân - Nguyễn Văn Cừ - Võ Văn Kiệt), số 3 (Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Văn Cừ), số 4 (Nguyễn Văn Linh - 3.2), số 5 (Nguyễn Văn Linh - 30.4). Các nút giao nêu trên có vị trí quan trọng tại nội đô TP.Cần Thơ trong đó nút số 1 và số 4 hay xảy ra kẹt xe cục bộ giờ cao điểm. Quý 1 và 2 năm 2025 các nút số 1, số 4 đã được khởi công.

Thời gian qua, nút giao số 1 hay xảy ra kẹt xe cục bộ giờ cao điểm ẢNH: QUANG MINH NHẬT

Sau ngày 30.6.2025 khi đơn vị hành chính cấp huyện ngừng hoạt động, các tỉnh thành trực thuộc T.Ư sáp nhập, tinh gọn bộ máy, dự án 5 nút giao tại trung tâm TP.Cần Thơ cũng phải điều chỉnh tiến độ lẫn quy mô đầu tư.

Ngày 24.6, ông Nguyễn Văn Hòa, Phó chủ tịch UBND TP.Cần Thơ, cho biết Quyết định số 989/QĐ - UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án "Xây cầu vượt tại nút số 1, nút số 4" đã có hiệu lực thi hành. Dự án xây 2 cầu vượt này triển khai tại P.Ninh Kiều, P.Tân An (TP.Cần Thơ) trong giai đoạn 2026 - 2029 với tổng kinh phí hơn 593,7 tỉ đồng từ nguồn ngân sách địa phương. Nút số 1 xây cầu đảm bảo 2 làn xe cơ giới, 2 làn xe hỗn hợp đi thẳng theo hướng (Trần Hưng Đạo - 3.2) vượt qua đường Mậu Thân để tách luồng giao thông trong nút giao. Nút số 4 xây cầu vượt đảm bảo 2 làn xe cơ giới, 2 làn xe hỗn hợp đi thẳng theo hướng đường 3.2 để tách luồng giao thông trong nút giao. "Dự án nhằm xây dựng hoàn thiện nút giao số 1, số 4 đáp ứng yêu cầu lưu lượng giao thông hiện tại và tương lai, giảm thiểu ùn tắc, đảm bảo an toàn giao thông, mỹ quan, môi trường thành phố. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp Cần Thơ chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan lập và trình phê duyệt dự án nêu trên theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật…", ông Nguyễn Văn Hòa thông tin thêm.

Điểm đầu dự án nâng cấp, mở rộng QL91 ẢNH: QUANG MINH NHẬT

Dự án nâng cấp QL91 sẽ sớm hoàn thành

UBND TP.Cần Thơ ngày 23.7.2024 ban hành Quyết định số 1644/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91 (QL91) có điểm khởi đầu tại Km0 nút giao ngã tư (Cách Mạng Tháng Tám - Hùng Vương - Trần Phú - Nguyễn Trãi) thuộc Q.Ninh Kiều và kết thúc tại cột Km7 trên địa bàn Q.Bình Thủy với tổng kinh phí đầu tư từ ngân sách T.Ư, địa phương lên hơn 7.237 tỉ đồng, triển khai trong giai đoạn 2023 - 2027.

Ông Trương Cảnh Tuyên (phải) gặp gỡ người dân bị ảnh hưởng bởi dự án nâng cấp, mở rộng QL91 ẢNH: NHẬT DUY

Kể từ ngày 1.7.2025 (thời điểm không còn cấp huyện, các tỉnh thành trực thuộc T.Ư sáp nhập, tinh gọn bộ máy), dự án nâng cấp, mở rộng QL91 đi qua địa bàn 4 phường (Ninh Kiều, Cái Khế, Bình Thủy, Thới An Đông) của TP.Cần Thơ dài 7.043 m trong đó phần đường 6.898 m, cầu Bình Thủy (nhịp chính) 145 m.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp Cần Thơ cho hay dự án có tổng diện tích triển khai hơn 27,2 ha trong đó đất nhà nước quản lý trên 20,2 ha, diện tích cần giải phóng mặt bằng xấp xỉ 7 ha. 1.095 hộ gia đình, cá nhân, tổ chức chịu tác động bởi dự án. Đến giữa tháng 6.2026, công tác thông báo thu hồi đất, đo đạc, kiểm đếm, họp xét tính pháp lý đã hoàn thành 100%. Các trường hợp bị ảnh hưởng (1.095 hộ gia đình, cá nhân, tổ chức) và 18 hệ thống hạ tầng kỹ thuật cũng đã có quyết định phê duyệt bồi thường, hỗ trợ. Công tác bồi thường đến nay đã chi trả trên 1.661 tỉ đồng... Công tác tái định cư triển khai theo quy định pháp luật. Dự án nâng cấp, mở rộng QL91 có 1 gói thầu thi công xây lắp số 14 với giá trị hợp đồng hơn 1.547 tỉ đồng. Liên danh 7 nhà thầu chính, 6 nhà thầu phụ hiện đang thi công gói thầu xây lắp số 14 này.

Phối cảnh cầu vượt nút giao số 1 ẢNH: QUANG MINH NHẬT CHỤP MÀN HÌNH

Về phần cầu, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp Cần Thơ đề nghị UBND thành phố sớm cho chủ trương phương án tháo dỡ cầu Bình Thủy hiện hữu. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp Cần Thơ sẽ phối hợp cùng nhà thầu thi công, các đơn vị có liên quan hoàn chỉnh phương án điều tiết giao thông và tháo dỡ cầu Bình Thủy trong tháng 7 tới đây.

Phối cảnh cầu Bình Thủy ẢNH: QUANG MINH NHẬT CHỤP MÀN HÌNH

Theo ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ, dự án nâng cấp, mở rộng QL91 hết sức quan trọng và đặc biệt có ý nghĩa đối với TP.Cần Thơ. Dự án này khi hoàn thành sẽ góp phần không nhỏ cho phát triển giao thông, kinh tế - xã hội của thành phố. Lãnh đạo Cần Thơ đặc biệt quan tâm, hỗ trợ kịp thời các sở, ban, ngành, địa phương trong triển khai dự án; đồng thời tháo gỡ nhanh những khó khăn, vướng mắc của đơn vị thi công nhằm đảm bảo tiến độ đề ra. Thành phố vận dụng tối đa cơ chế chính sách mà nhà nước cho phép để đảm bảo an cư lạc nghiệp cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án nâng cấp, mở rộng QL91.