Cần Thơ: Tội phạm trật tự xã hội giảm gần một nửa so với năm 2019

Đây là thông tin được đưa ra tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Công an TP.Cần Thơ diễn ra chiều 2.1. Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, đến dự và chỉ đạo.

Tại hội nghị, thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP.Cần Thơ, cho biết thời gian qua, Công an thành phố đã tập trung chỉ đạo các đơn vị, công an địa phương thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an về công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm. Qua đó, đã đấu tranh, triệt phá nhiều vụ án, chuyên án được lãnh đạo Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền thành phố và nhân dân ghi nhận, biểu dương.

Riêng về tội phạm trật tự xã hội, năm 2022, trên địa bàn TP.Cần Thơ xảy ra 574 vụ, giảm 5,3% so với năm 2021 và giảm 46,2% so với năm 2019. Tỷ lệ điều tra khám phá án đạt gần 90%; án đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%.

Công an TP. Cần Thơ cũng đã chủ động tham mưu UBND TP.Cần Thơ triển khai thực hiện đúng tiến độ, yêu cầu và nội dung của Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 2030.





Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang ghi nhận những kết quả đạt được của Công an TP.Cần Thơ. Đồng thời lưu ý rằng, Cần Thơ là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của ĐBSCL, có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng an ninh. Theo định hướng, Cần Thơ sẽ phát triển thành đô thị thông minh có vai trò là trung tâm, động lực phát triển cho cả ĐBSCL. Vì vậy, nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, giữ gìn môi trường bình yên, lành mạnh, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội cho thành phố là rất nặng nề và quan trọng.

Thứ trưởng Lương Tam Quang cũng yêu cầu Công an TP.Cần Thơ cần coi trọng công tác Đảng, xây dựng lực lượng; công tác quy hoạch nhân sự cấp ủy phải đồng bộ với quy hoạch thủ trưởng cơ quan, đơn vị. Cùng với đó, việc thanh tra, kiểm tra, giám sát cũng phải thực hiện thường xuyên, đột xuất, mở rộng, có trọng tâm, trọng điểm, xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm theo hướng “chủ động, không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Trong công tác nghiệp vụ, Công an TP.Cần Thơ cần coi trọng công tác phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ, trong đó chú trọng nắm tình hình từ sớm, từ xa, từ khi chưa xảy ra vụ việc phức tạp về an ninh trật tự. Trong công tác phòng, chống tham nhũng, phải xác định rõ vai trò, vị trí, tầm quan trọng và trách nhiệm được giao của lực lượng Công an trong Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của thành phố. Kiên quyết xử công khai, minh bạch, có lý, có tình đối với những vụ án điểm, lĩnh vực có liên quan đến thành phố mà T.Ư đang chỉ đạo...