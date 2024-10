Cần Thơ triển khai nhiều dự án nhà ở xã hội

Ngày 15.10, tại cuộc họp cơ quan báo, đài định kỳ quý 3/2024, do UBND TP.Cần Thơ tổ chức, đại diện Sở Xây dựng TP.Cần Thơ cho biết, giai đoạn 2020 - 2025, Cần Thơ thực hiện 6 dự án (DA) nhà ở xã hội với 3.591/4.100 căn, đạt 87,6% theo Quyết định số 338/QĐ-TTg ngày 3.4.2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Ông Mai Như Toàn, Giám đốc Sở Xây dựng TP.Cần Thơ, phát biểu tại cuộc họp ngày 15.10 ẢNH: QUANG MINH NHẬT

Đến nay, có 2 DA đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng gồm: Chung cư nhà ở xã hội Nam Long Hồng Phát (187 căn); Chung cư nhà ở xã hội An Phú Cần Thơ (100 căn

4 DA đang triển khai xây dựng với 3.304 căn, gồm: DA nhà ở xã hội Gia Phúc, do Công ty CP xuất nhập khẩu thủy sản Cần Thơ- Caseamex làm chủ đầu tư, quy mô 6 lô (đã đưa vào sử dụng 5 lô với 430 căn); DA chung cư nhà ở xã hội Hồng Loan 5C, do Công ty CP Xây dựng Thương mại Địa ốc Hồng Loan làm chủ đầu tư, quy mô 3 lô (đã đưa vào sử dụng 1 lô 384 căn); DA chung cư nhà ở xã hội Nam Long 2, do Công ty CP đầu tư Nam Long - Chi nhánh Cần Thơ làm chủ đầu tư, quy mô 4 lô (đang hoàn thiện 2 lô - 919 căn); DA chung cư nhà ở xã hội 1, do Công ty TNHH An Phú Cần Thơ làm chủ đầu tư.

Dự án nhà ở xã hội của Công ty CP Xây dựng Thương mại Địa ốc Hồng Loan ẢNH: QUANG MINH NHẬT

Ông Mai Như Toàn, Giám đốc Sở Xây dựng TP.Cần Thơ, cho hay thời gian tới thành phố tiếp tục triển khai 4 DA nhà ở xã hội. Cụ thể, DA khu nhà ở xã hội tại Khu thiết chế Công đoàn Cần Thơ (dự kiến 304 căn); DA khu đô thị mới STK An Bình (279 căn); DA khu tái định cư P.Thới Thuận, giai đoạn 2 (343 căn); DA khu khu đô thị mới An Bình (521 căn).