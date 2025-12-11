Cần Thơ xây dựng, phát triển văn hóa

Ngày 11.12, TP.Cần Thơ tổ chức tổng kết 25 năm triển khai phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" giai đoạn 2000 - 2025 và sơ kết 5 năm thực hiện đề án phát triển văn hóa TP.Cần Thơ giai đoạn 2021- 2030.

Đại diện các tập thể nhận bằng khen của UBND TP.Cần Thơ

Nhiều kết quả khả quan

Sở VH-TT-DL TP.Cần Thơ cho biết thời gian thành phố đã triển khai đồng bộ các chủ trương, nghị quyết, chương trình hành động của T.Ư, Thành ủy Cần Thơ về xây dựng, phát triển văn hóa. Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" đạt nhiều kết quả nổi bật. Đến nay thành phố đã công nhận 810.740/856.000 hộ gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ hơn 94,7%. Hằng năm, 100% ấp, khu vực đều đạt chuẩn văn hóa; gần 500 tập thể và 1.000 cá nhân xuất sắc nhận khen thưởng. Công tác giáo dục truyền thống và di sản văn hóa trong học đường luôn được quan tâm, đẩy mạnh. Văn hóa đọc trong cộng đồng ngày càng phát triển. Hoạt động biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn thành phố có nhiều chuyển biến tích cực, hằng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu được giao. Tham dự liên hoan, hội diễn cấp khu vực, toàn quốc, văn nghệ sĩ Cần Thơ đạt nhiều kết quả rất khả quan. Đặc biệt, thành phố đã phối hợp Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam khôi phục, nâng cấp Cuộc thi cải lương Mộc Quán- Nguyễn Trọng Quyền thành "sân chơi" dành cho nghệ sĩ chuyên nghiệp với quy mô toàn quốc, góp phần bảo tồn, phát huy nghệ thuật nghệ thuật đờn ca tài tử và cải lương Nam bộ. Thành phố hiện có 81 lễ hội truyền thống hoạt động sôi nổi, đầy bản sắc. Hằng năm lễ hội bánh dân gian Nam bộ thật sự là điểm nhấn thu hút đông đảo du khách trong ngoài nước đến tham quan, giao lưu, mua sắm. Sau hợp nhất, TP.Cần Thơ mới đã mở rộng về không gian với nhiều công trình văn hóa tiêu biểu như: Đền thờ Vua Hùng, Bến Ninh Kiều, Chợ nổi Cái Răng, Chợ nổi Ngã Bảy, Đình Bình Thủy, Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng…

Hoạt động văn hóa trên địa bàn Cần Thơ

Ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL TP.Cần Thơ cho hay thành phố hiện có 108 di tích xếp hạng và 15 loại hình di sản văn hóa phi vật thể được công nhận. Cuộc vận động "Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam" triển khai mạnh mẽ. Công nghiệp văn hóa và thị trường văn hóa ghi nhận sự phát triển đáng kể. Thành phố hiện có 635 doanh nghiệp quảng cáo; 400 đội, nhóm biểu diễn nghệ thuật quần chúng; 300 cơ sở mỹ thuật, nhiếp ảnh; 6 cụm rạp chiếu phim, 2 nhà hát lớn và 1 đoàn nghệ thuật Khmer. Song song đó, hệ thống thiết chế văn hóa tiếp tục củng cố, mở rộng. Thành phố hiện có 5 bảo tàng, 20 nhà truyền thống và trưng bày, 235 thư viện các cấp, trên 1.200 nhà văn hóa- khu thể thao cơ sở. Hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực văn hóa được triển khai tích cực. Thành phố đã ký 25 bản ghi nhớ hợp tác với nhiều địa phương và tổ chức quốc tế. Thành phố phối hợp tổ chức các sự kiện giao lưu văn hóa Việt Nam - Cu Ba, Việt Nam - Nhật Bản, Việt Nam - Hàn Quốc; đồng thời duy trì họp mặt người nước ngoài sinh sống, học tập tại Cần Thơ; hỗ trợ đoàn làm phim, phóng viên nước ngoài tác nghiệp, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước và con người Cần Thơ.

Đờn ca tài tử tại Cần Thơ

Văn hóa tiếp tục vươn tầm

Sau 5 năm đề án được ban hành, công tác phát triển văn hóa, xây dựng con người Cần Thơ theo các tiêu chí "Trí tuệ - Năng động - Nhân ái - Hào hiệp - Thanh lịch" luôn nhận được sự quan tâm của lãnh đạo các cấp. Văn hóa, nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực phát triển bền vững. Các hoạt động văn hóa - nghệ thuật dịp lễ kỷ niệm, sự kiện chính trị lớn của địa phương và đất nước ngày càng được chú trọng cả về quy mô, lẫn hình thức. Hoạt động văn hóa, nghệ thuật quần chúng đa dạng đã góp phần tuyên truyền, định hướng về chính trị, tư tưởng, đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ, vui chơi giải trí của nhân dân.

Để phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn thành phố thời gian tới tiếp tục vươn tầm, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó chủ tịch UBND TP.Cần Thơ đề nghị các cấp/ngành, tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm chỉ đạo của T.Ư; đồng thời tham mưu Thành ủy, HĐND, UBND ban hành cơ chế chính sách liên quan lĩnh vực văn hóa, đặc biệt là tổ chức triển khai hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2030 trên địa bàn thành phố.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó chủ tịch UBND TP.Cần Thơ

Cấp Ủy Đảng, chính quyền, Ủy Ban MTTQ và các tổ chức thành viên từ thành phố đến cơ sở tiếp tục quan tâm công tác xây dựng, phát triển văn hóa; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn với cuộc vận động thi đua yêu nước trên địa bàn nhằm tạo sự tác động để thay đổi dần nhận thức của người dân, tích cực tham gia hưởng ứng mọi hoạt động tại địa phương. "Ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; song song với tăng cường công tác xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực, góp phần ổn định ngân sách, phát triển kinh tế xã hội thành phố; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh, nghiêm khắc xử lý kịp thời những sai phạm trong các hoạt động dịch vụ lĩnh vực văn hóa; chú trọng bảo tồn, phát huy các di sản văn hóa; quan tâm xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; đặc biệt, tiếp tục phát huy giá trị, chuẩn mực con người Cần Thơ phù hợp với yêu cầu trong thời kỳ mới; nâng cao chất lượng danh hiệu gia đình văn hóa, ấp, khu vực hóa; xây dựng xã, phường đạt chuẩn phát triển văn hóa toàn diện; nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động văn hóa, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ của mọi tầng lớp nhân dân…", bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp nhấn mạnh.