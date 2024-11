Cẩn trọng an toàn điện mùa mưa bão

Thời gian qua, Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng (PC Đà Nẵng) đã tích cực đẩy mạnh tuyên truyền về an toàn điện trong nhân dân, nhưng vẫn còn nhiều trường hợp không may bị chạm chập điện rất nguy hiểm.

Ông Trương Công Cường (tổ 20, P.Nam Dương, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) cho biết, vừa qua tiền điện của gia đình tăng đột ngột nên ông gọi báo và nhờ phía điện lực kiểm tra. "Gia đình tôi cũng khó khăn nên dây dẫn kéo từ trụ về nhà dùng đã lâu năm mà chưa có tiền thay mới. May sao Điện lực Hải Châu có chương trình tri ân khách hàng nên đã thay dây miễn phí cho gia đình tôi. Các chú thợ điện còn hướng dẫn tôi cách quản lý sản lượng các thiết bị điện, cài đặt app EVNCPC CSKH để theo dõi sản lượng điện sử dụng hàng ngày", ông Cường chia sẻ.

Công nhân Điện lực Cẩm Lệ, PC Đà Nẵng hướng dẫn an toàn điện cho người dân

Vừa qua, nhà thờ tộc Bùi Đức (thôn La Bông, xã Hòa Tiến, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) do không có người coi sóc thường xuyên nên khi xảy ra chạm chập điện, khách hàng không hay biết. Anh Phan Công Huy, công nhân Tổ điện kế (Điện lực Cẩm Lệ, PC Đà Nẵng) cho biết phía Điện lực phát hiện sản lượng tăng nên chủ động liên hệ khách hàng. Qua làm việc với khách hàng, thợ điện kiểm tra tổng thể đã phát hiện đường dây chạm vào mái tôn nhà thờ. Sau đó, thợ điện xử lý đảm bảo an toàn, hướng dẫn khách hàng cách sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả.

Ông Nguyễn Thái Hùng, Trưởng phòng An toàn, PC Đà Nẵng, cho biết công ty cũng đã phối hợp với các phường, xã trên địa bàn thành phố tuyên truyền an toàn điện cho người dân. Đồng thời, tổ chức kiểm tra các công trình xây dựng, biển quảng cáo có nguy cơ ngã đổ vào đường dây, các khu vực xung yếu, các vị trí có nguy cơ vi phạm hành lang an toàn lưới điện trong mùa mưa bão, các điểm có dây công tơ của các hộ dân kéo chằng chịt, không đảm bảo an toàn… để xử lý kịp thời. Nếu xảy ra lụt bão gây ảnh hưởng đến hệ thống điện, công ty sẽ tổ chức rà soát tất cả điều kiện an toàn điện trong khu vực; thông báo cho chính quyền địa phương và nhân dân biết rõ thông tin; chỉ thực hiện đóng điện khi biết chắc chắn đường dây, công trình điện đã được kiểm tra, xử lý an toàn, đảm bảo không để xảy ra tai nạn điện trong nhân dân.