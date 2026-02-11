Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Cẩn trọng khi dựng cây nêu, trang trí đèn điện dịp tết

Ngọc Trường
Ngọc Trường
11/02/2026 09:30 GMT+7

Mỗi dịp tết đến xuân về, nhiều gia đình vẫn gìn giữ phong tục dựng cây nêu và trang trí đèn điện để tạo không khí vui tươi, ấm áp. Tuy nhiên, nhiều trường hợp dựng cây nêu thiếu cẩn trọng và không đảm bảo an toàn hành lang lưới điện, những hoạt động này có thể tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng.

Tại các khu dân cư, việc dựng cây nêu gần đường dây điện, không đảm bảo khoảng cách an toàn rất dễ xảy ra va chạm, phóng điện, nhất là trong điều kiện thời tiết ẩm ướt, gió lớn. Thực tế đã ghi nhận nhiều vụ tai nạn đáng tiếc. Ngày 1.2.2026 tại Nghệ An, 2 người bị phóng điện khi dựng cây nêu tre dài hơn 10m vướng vào đường dây 35kV. Trong tháng 1.2025, tại thị xã Hương Thủy (TP.Huế), một sự cố tương tự khiến 5 người bị điện giật phải nhập viện.

Cẩn trọng khi dựng cây nêu, trang trí đèn điện dịp tết - Ảnh 1.

Hãy cùng ngành điện chung tay đảm bảo an toàn điện ngày tết

Cùng với dựng cây nêu, việc trang trí đèn điện dịp tết cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu sử dụng thiết bị kém chất lượng, đấu nối không đúng kỹ thuật, treo đèn lên cây nêu, cây xanh hoặc vật dẫn điện. Việc tự ý câu móc điện, kéo dây tạm bợ, không có thiết bị bảo vệ làm gia tăng nguy cơ rò rỉ điện, chạm chập, cháy nổ, nhất là trong thời điểm nhu cầu sử dụng điện tăng cao.

Trao đổi về vấn đề này, ông Võ Anh Hùng, Phó giám đốc Công ty Điện lực Đà Nẵng, cho biết: "Ngành điện luôn trân trọng các phong tục truyền thống của người dân trong dịp tết. Tuy nhiên, an toàn điện phải được đặt lên hàng đầu. Chỉ khi đảm bảo an toàn, niềm vui đón xuân mới thực sự trọn vẹn".

Cẩn trọng khi dựng cây nêu, trang trí đèn điện dịp tết - Ảnh 2.

Cây nêu ngày tết là một trong những nét đẹp văn hóa truyền thống của Việt Nam

Theo quy định tại khoản 8, Điều 4 Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 4.3.2025, khoảng cách an toàn tối thiểu từ cây nêu hoặc vật dụng khác đến đường dây trung thế (trên 1 kV đến 35 kV) là 2 m, đường dây 110 kV là 3 m. Người dân tuyệt đối không dựng cây nêu dưới hoặc gần đường dây điện, không sử dụng cột điện làm điểm tựa, không chằng buộc dây neo vào cột điện hay thiết bị điện.

Công ty Điện lực Đà Nẵng khuyến cáo người dân lựa chọn thiết bị điện đạt tiêu chuẩn, không treo đèn lên cây nêu, cây xanh hoặc vật dẫn điện. Khi phát hiện nguy cơ mất an toàn, cần chủ động hạ bỏ hoặc liên hệ với ngành điện địa phương để được hỗ trợ kịp thời, góp phần đảm bảo an toàn điện, đón tết an lành.

Khám phá thêm chủ đề

Tết Điện lực Đà Nẵng trang trí đèn điện dựng cây nêu
