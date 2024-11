Cẩn trọng khi dùng tai nghe ở mức âm lượng lớn

Theo BGR, một nghiên cứu mới đây được công bố trên Tạp chí Y tế To àn cầu BMJ đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng mất thính lực ở giới trẻ do thói quen nghe nhạc không an toàn. Theo đó, có tới hơn 1 tỉ người trong độ tuổi từ 12 - 34 trên toàn cầu đang có nguy cơ bị tổn thương thính giác vĩnh viễn.

Hơn 1 tỉ người trẻ đối mặt với nguy cơ mất thính lực vì nghe nhạc quá lớn ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH BGR

'Thủ phạm' chính là nghe nhạc bằng tai nghe quá lớn

Nghiên cứu chỉ ra hai nguyên nhân chính gây ra tình trạng này là việc sử dụng tai nghe ở âm lượng lớn trong thời gian dài và tiếp xúc với tiếng ồn quá mức tại các buổi hòa nhạc, quán bar và đại nhạc hội. Ước tính có khoảng 24% người trẻ thường xuyên nghe nhạc bằng tai nghe ở mức âm lượng không an toàn và 48% tiếp xúc với âm thanh cường độ lớn tại các sự kiện âm nhạc.

Nghe nhạc quá lớn trong thời gian dài có thể dẫn đến mất thính lực do tiếng ồn (NIHL) và các vấn đề về thính giác khác như ù tai. Điều đáng lo ngại là những tổn thương này thường mang tính vĩnh viễn và ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống.

Các nhà nghiên cứu kêu gọi các nhà lãnh đạo toàn cầu và cộng đồng cần chung tay hành động để nâng cao nhận thức về thói quen nghe nhạc an toàn. Đồng thời, cần có những quy định và biện pháp cụ thể để bảo vệ thính giác cho người trẻ, đặc biệt là tại các sự kiện âm nhạc.

Bảo vệ thính giác là bảo vệ sức khỏe và tương lai của chính người dùng. Vì thế, hãy lắng nghe âm nhạc một cách điều độ, giữ âm lượng ở mức vừa phải và sử dụng nút bịt tai khi tham gia các sự kiện ồn ào.