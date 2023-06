Cẩn trọng với những thiết bị không rõ nguồn gốc

Các chuyên gia Cục Tần số vô tuyến điện truy tìm thiết bị gây nhiễu sóng

ĐÌNH HUY

Trao đổi với Thanh Niên chiều 25.6, ông Nguyễn Phương Đông, Giám đốc Trung tâm tần số vô tuyến khu vực 1, Cục Tần số vô tuyến điện, cho biết sau khi nhận được thông tin phản ánh hiện tượng nhiễu sóng, làm tê liệt khóa thông minh của ô tô, xe máy, xuất hiện ở nhiều nơi ở nội thành Hà Nội, trong hai ngày 24 - 25.6, đơn vị này đã cử chuyên gia đến xác minh.

Kết quả, tại trước cửa hàng C. trên đường Lạc Long Quân (Q.Tây Hồ), các chuyên gia đã phát hiện bảng quảng cáo điện tử LED của đơn vị này có bức xạ trên tần số 433.845 MHz gây nhiễu trên băng tần dành cho thiết bị khóa thông minh. Trung tâm I đã xử lý và theo yêu cầu của cơ quan quản lý, cửa hàng này đã dừng hoạt động bảng quảng cáo gây nhiễu.

Tại khu vực BVĐK T.C (đường Thụy Khê, Q.Tây Hồ), tại hộp cửa cuốn của một cửa hàng lân cận có tín hiệu phát liên tục trên tần số 433.970 MHz, gây nhiễu trên băng tần dành cho thiết bị khóa thông minh. Trung tâm I đã yêu cầu cửa hàng dừng hoạt động thiết bị gây nhiễu.

Sau khi dừng các thiết bị kể trên, các khóa thông minh ở những khu vực này đã hoạt động bình thường.

Theo ông Đông, các cửa cuốn, bảng điện tử LED, khóa thông minh… thường có chung băng tần. Người dân khi mua, bán, sử dụng các thiết bị có giấy chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy sẽ đảm bảo chất lượng. Còn nếu mua hàng nhập lậu, trôi nổi trên thị trường, có chất lượng phát xạ không đảm bảo, khi phát sóng liên tục có thể gây nhiễu sóng, ảnh hưởng đến các thiết bị điều khiển từ xa xung quanh các khu vực này trong bán kính khoảng 200 m.

Trước đó, theo phản ánh của Thanh Niên ngày 22.6, người dân ở khu vực P.Đồng Tâm (Q.Hai Bà Trưng) phát hiện trong nhiều ngày gần đây xảy ra hiện tượng hàng loạt xe máy, ô tô dùng khóa thông minh không nổ được máy khi dừng xe tại khu vực phố Vọng. Các gia đình ở khu vực này đã làm đơn trình báo đến cơ quan chức năng, đề nghị hỗ trợ, kiểm tra.

Từ thông tin trên, các chuyên gia của Trung tâm tần số vô tuyến điện khu vực 1 đã phát hiện và xử lý nguồn gây nhiễu từ một thiết bị điều khiển từ xa bằng vô tuyến để bật, tắt máy bơm nước tự động tại một gia đình ở phố Vọng.

Đừng bao giờ xài hàng nhái, hàng lậu

Nói về hiện tượng nhiễu sóng ở trên, bạn đọc (BĐ) Trịnh Cường cho biết: "Ngay tin đầu tiên trên Thanh Niên nhiều người đã cho là "lạ" và các cơ quan chức năng đã vào cuộc, nhanh chóng tìm ra "thủ phạm". Mình chú ý đến các ý: "không mua các thiết bị thu phát sóng trôi nổi", cũng không dùng đồ "lạ"... nhất là các thiết bị phát sóng, điện tử...".

BĐ trongngoteen92 thì kể: "Cách đây vài năm ở TP.Cần Thơ cũng bị hiện tượng tương tự! Công an vào cuộc và phát hiện ra một cửa hàng gắn ngay cửa ra vào chuông báo khách để mỗi khi có người ra vào thì nó kêu "king kong" cho chủ biết. Loại chuông này có tần số hoạt động trong phạm vi trùng với tần số của các remote xe có smartkey. Sau đó công an yêu cầu cửa hàng đó tháo chuông ra thì hết bị".

Là một người có nhiều năm kinh nghiệm làm việc với các thiết bị vô tuyến điện, BĐ N.Q cho biết: "Về mặt luật pháp, mỗi thiết bị không dây bán tại VN đều phải đăng ký với Cục Tần số vô tuyến điện, từ các remote cửa cuốn, điều khiển xe hơi, chìa khóa smartkey... Việc đăng ký như vậy đảm bảo cho việc sử dụng tần số không bị can nhiễu trong nhiều trường hợp. Vì vậy, một sản phẩm chính hãng được phép kinh doanh tại VN sẽ đảm bảo được 2 vấn đề: tần số và công suất phát".

BĐ N.Q phân tích thêm: "Các sản phẩm nhập lậu sẽ không đáp ứng được hai vấn đề trên. Thứ nhất, tần số của thiết bị có thể làm việc được ở nước sản xuất, vốn có một quy định về tần số khác với VN. Thứ hai, công suất thiết kế của thiết bị quá lớn so với nhu cầu cho phép, từ đó can nhiễu hay thậm chí chắn hoàn toàn sóng từ các thiết bị không dây khác. Như vậy, dùng sản phẩm này đồng nghĩa với vi phạm pháp luật khi vừa gây nhiễu tần số cục bộ, vừa là sử dụng đồ nhập lậu. Đó là chưa kể việc rủi ro do công suất thiết bị quá lớn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người dùng".

"Rất mong các ngành chức năng nên có thông tin rõ ràng về các loại thiết bị điều khiển từ xa nào được phép sử dụng và không được phép sử dụng cho người dân được biết. Đặc biệt là người bán hàng, phải bán hàng chính hãng, hợp pháp, và phải tư vấn, giải thích cặn kẽ cho người mua. Có vậy thì mới không mua nhầm đồ lậu, vừa gây nhiễu sóng vừa gây hại cho sức khỏe", BĐ Thanh Long góp ý.