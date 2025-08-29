Cần 'vùng đệm' để người dân thích nghi xăng sinh học

Như Thanh Niên đề cập, theo dự thảo thông tư quy định lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống tại VN mà Bộ Công thương đang lấy ý kiến rộng rãi, từ 1.1.2026, toàn bộ xăng được pha chế, phối trộn, kinh doanh để sử dụng cho phương tiện cơ giới dùng động cơ xăng trên toàn quốc là xăng sinh học E10.

Xăng sinh học E10 RON95-III được bán thí điểm tại TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng từ ngày 1.8.2025 ẢNH: NHẬT THỊNH

Cụ thể, từ 2026, toàn bộ xăng khoáng truyền thống (RON92, RON95 và các loại khoáng khác) bắt buộc pha với E100 thành xăng sinh học E10 để sử dụng cho phương tiện cơ giới dùng động cơ xăng trên toàn quốc.

Lộ trình tiếp nối từ ngày 1.1.2031, cả nước sẽ chuyển sang sử dụng xăng E15 hoặc xăng sinh học với tỷ lệ phối trộn khác do Bộ trưởng Bộ Công thương quy định.

Trong bối cảnh VN từng bước chuyển dịch theo hướng xanh và bền vững, Bộ Công thương cho rằng xăng sinh học E10 là một giải pháp chuyển đổi năng lượng hiệu quả, phù hợp với bối cảnh, nguồn lực trong nước, đón đầu xu thế quốc tế.

Bộ Công thương cũng khẳng định, hiện VN có đủ năng lực sản xuất, nhập khẩu và phối trộn để triển khai bắt buộc E10 từ 1.1.2026. Ước tính, cả nước sẽ cần 1,5 triệu m³ E100 mỗi năm để phối trộn, dựa trên tổng nhu cầu xăng khoảng 15 triệu m³ năm 2024.

Lộ trình cần dài hơi

Góp ý cho dự thảo, nhiều chuyên gia và doanh nghiệp cho rằng cần có lộ trình để thị trường thích nghi xóa bỏ xăng khoáng. Đa số bạn đọc (BĐ) Báo Thanh Niên cũng cho rằng việc tạo một "vùng đệm chính sách" khi chuyển đổi xăng khoáng sang xăng sinh học là rất cần thiết, vì thực tế cuộc sống sẽ nảy sinh rất nhiều vấn đề cần giải quyết.

Đứng từ góc độ thực tế cuộc sống, BĐ Khải Đinh đặt câu hỏi: "Ghe tàu đường thủy thì ảnh hưởng như thế nào? Xăng sinh học có dùng cho máy móc nông nghiệp và các loại phương tiện vận chuyển lớn được không?".

Cùng băn khoăn này, BĐ Ku Ka phân tích thêm: "Bảo vệ môi trường là tốt, nhưng nước ta đang tập trung phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện người dân còn nhiều xe và máy móc cần dùng đến xăng khoáng. Nếu ngay lập tức đổi hết sang E10 thì các loại xe cũ, máy móc cũ có hoạt động được không?".

BĐ quangthaiokia nêu ý kiến: "Cần có lộ trình, thậm chí là lộ trình dài, để xử lý kịp thời những bất cập có thể nảy sinh trong quá trình hạn chế xăng khoáng, mở rộng xăng sinh học". Tán thành, BĐ Trường Lưu nêu: "Quan trọng là phải thuyết phục được người dân thay đổi thói quen bằng những dữ liệu, con số... rõ ràng".

Rẻ hơn, xanh hơn

Đề cập việc phải thuyết phục được người dân, doanh nghiệp thay đổi thói quen sử dụng xăng khoáng, BĐ mai quocthinh nêu: "Cần có chính sách hỗ trợ để khuyến khích tăng số lượng người sử dụng lúc đầu. Ngoài ra, theo tôi, cứ rẻ hơn, xanh hơn thì người dân ủng hộ ngay".

Về vấn đề này, BĐ Trung87 đề nghị một giải pháp: "Thời gian đầu có thể bán đồng thời, không bỏ loại nào, nhưng xăng sinh học và xăng khoáng phải có giá chênh lệch rõ ràng để người dân lựa chọn theo phương tiện họ đang sử dụng". BĐ LeQuang phân tích thêm: "Nhiều nước đã dùng xăng E10 lâu nay rồi. Họ cũng đa dạng các loại phụ gia để dùng cho các loại động cơ cũ, nhỏ như máy bơm nuớc, cắt cỏ... Chúng ta cần tham khảo kinh nghiệm của các quốc gia đã dùng E10 lâu nay".

Tán thành, BĐ Thuy Le nêu: "Rất ủng hộ mục tiêu xanh hóa giao thông. Xăng sinh học nếu sạch hơn, lại rẻ hơn thì không có gì phải bàn cãi. Mong cơ quan quản lý khi đưa xăng sinh học vào đời sống thường nhật có thể đáp ứng đầy đủ mọi nhu cầu của người dân".

- Để loại bỏ xe xăng quá cũ cần phải đo lường tiêu chuẩn kỹ thuật, không nên chỉ dựa vào năm sản xuất. Cũng giải pháp đó thì nên tăng thuế xăng khoáng, giảm thuế xăng sinh học. Tâm Thiềm - Nên áp dụng ngay và luôn vì khu tôi sống toàn đổ xăng E10, thấy cũng ổn. Hoang Minh - Sao không để bán song song 2 loại. Người tiêu dùng sẽ chọn loại phù hợp với nhu cầu của mình nhất. Thanh Tùng



