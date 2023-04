Cần xử lý dứt điểm hàng rong ở phố đi bộ Nguyễn Huệ

Như Thanh Niên thông tin, tại buổi họp báo định kỳ cung cấp thông tin về kinh tế - xã hội của TP.HCM mới đây, câu hỏi về tình trạng hàng rong hỗn loạn ở phố đi bộ Nguyễn Huệ (Q.1) được báo chí đặt ra. Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM, cho biết phố đi bộ Nguyễn Huệ là điểm tham quan của thành phố, xung quanh có nhiều tuyến đường giao với các đường trung tâm. Đây cũng là cảnh quan đẹp, thu hút nhiều người dân và du khách. "Chúng tôi có ghi nhận tình trạng đậu xe sai quy định, lấn chiếm lòng lề đường, bán hàng rong tại khu vực phố đi bộ", ông Lê Mạnh Hà nói và cho biết thêm, lực lượng chức năng đã tăng cường xử lý, nhắc nhở nhưng khi không có mặt lực lượng chức năng thì tình trạng vi phạm tái diễn.



Cảnh hàng rong bát nháo gây mất vẻ đẹp của phố đi bộ Nguyễn Huệ Trần Duy Khánh

Để giải quyết lâu dài, Công an TP.HCM đã có báo cáo Thành ủy TP.HCM về tình trạng ở phố đi bộ Nguyễn Huệ. Trong đó, kiến nghị có thêm khu vực bãi đỗ xe để người dân đậu xe, hạn chế việc đậu xe sai quy định và lấn chiếm lòng lề đường. Đồng thời, đề nghị tăng cường thêm lực lượng thanh niên xung phong để phối hợp công an tuần tra đảm bảo an ninh trật tự.

Trước mắt, Công an TP.HCM đã chỉ đạo Công an Q.1, Phòng CSGT phối hợp lực lượng đô thị của phường, quận để tăng cường tuần tra, kiểm tra, xử lý. Công an TP.HCM cũng kêu gọi người dân không mua bán hàng rong, chấp hành quy định, góp phần xây dựng cảnh quan đô thị sạch đẹp.

Kiên quyết dẹp hàng rong

Tình trạng hàng rong biến tướng, lộng hành, đe dọa du khách tại phố đi bộ Nguyễn Huệ kéo dài từ lâu khiến dư luận bức xúc. "Những hình ảnh không đẹp như vậy đã diễn ra từ lâu, công khai ở nơi công cộng tập trung rất đông người nhưng tại sao các cơ quan quản lý chưa có biện pháp gì để lấy lại vẻ đẹp của phố đi bộ để rồi cứ dư luận, báo chí phản ánh mới vào cuộc, mới đồng loạt ra quân?", bạn đọc (BĐ) Le Quang bức xúc.

BĐ P.C đề nghị: "Cơ quan chức năng cần phải mạnh tay với các giải pháp quyết liệt, trong đó có việc tăng cường lực lượng ngăn chặn xử phạt... thì tình trạng xe đẩy hàng rong ở phố đi bộ Nguyễn Huệ mới có thể giảm".

Cùng quan điểm, BĐ Minh Kha ý kiến: "Ủng hộ chính quyền xử lý mạnh tay và dứt điểm. Người dân đi qua khu vực này rất bức xúc vì những người bán hàng rong bày bừa trên vỉa hè và lấn xuống lòng đường".

"Giao trách nhiệm cho chính quyền địa phương, nếu làm không xong trong vòng 30 ngày thì xem xét kỷ luật. Quan trọng có quyết tâm làm hay không", BĐ Duong Tuan thẳng thắn.

Bạn đọc "hiến kế" xóa hàng rong

Ủng hộ TP.HCM tăng cường xử lý tình trạng hàng rong biến tướng ở phố đi bộ, bên cạnh đó BĐ cũng góp ý để chấm dứt tình trạng này. "Các sinh hoạt ở phố đi bộ Nguyễn Huệ cũng là một hình thức kinh tế ban đêm của TP.HCM. Cả một tuyến đường cần xây dựng 1 hay 2 khu vực phục vụ nhu cầu ăn uống cho du khách trong, ngoài nước đến dạo chơi, ngắm cảnh. Chỉ tập trung ở nơi được quy hoạch phục vụ du khách, còn lại là cấm triệt để. Không thể nào mà cứ cử lực lượng đi dẹp dọn, hay xử lý suốt việc này, một hình ảnh không văn minh lắm ở một thành phố lớn...", BĐ Trung Nghĩa góp ý.

Thành phố đã đầu tư tiền bạc để chỉnh trang bộ mặt trung tâm mà địa phương quản lý kiểu này thì khách du lịch nào dám tới. Nguyen Lam Khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ và Bến Bạch Đằng nên cấm tuyệt đối bán hàng rong, ai tổ chức sự kiện phải xin phép và đóng phí vệ sinh trước. Tam Nguyen Không biết cơ quan chức năng có gắn biển cấm dừng đậu với xe 2 - 3 bánh ở đoạn đường đó chưa, nếu chưa thì nên làm. Nếu đã có biển cấm, ai sai phạm thì xử lý nghiêm. Về lâu dài cần phải tổ chức các hoạt động ở phố đi bộ vào khuôn mẫu như cho lập ki ốt bán hàng, chỗ giữ xe... Quốc Việt

Tương tự, BĐ Cong Thanh viết: "Chuyện lớn lao hơn nhiều thành phố còn giải quyết được, huống gì là vấn đề này. Đề nghị dành khu vực trong khuôn viên phố đi bộ phía đường Tôn Đức Thắng làm bãi giữ xe 2 bánh. Lập lằn ranh giới hạn chu vi phố đi bộ, không ai được vào bán hàng rong. Hình thành nhiều hơn điểm sinh hoạt văn hóa văn nghệ nhẹ nhàng rải rác suốt con phố. Người ta rảo bộ tâm tình thư giãn thể dục sau một ngày lao động, chứ không phải ra đó kiếm ăn mía ghim, há cảo...".

"Kêu gọi người dân không mua hàng rong trong khu vực phố đi bộ, sau đó cần có mốc thời gian hễ ai mua sẽ bị phạt. Các tổ liên ngành gồm công an, bảo vệ trật tự và TNXP liên tục tuần tra giám sát cả ngày đêm, phát hiện sai phạm thì kiên quyết xử lý nghiêm. Làm kiên trì thì tình trạng này từ từ sẽ giảm và chấm dứt thôi. Việc dừng xe chung quanh phố đi bộ cũng xử lý y như vậy", BĐ Nam Chau góp ý.

"Đội trật tự đô thị, công an phường quyết tâm và thay đổi cách quản lý địa bàn thì chắc chắn không còn hàng rong", BĐ Vinh Le khẳng định.