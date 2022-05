Cần xử nghiêm phó công an phường xông vào nhà đánh người

Như Thanh Niên thông tin, những ngày qua mạng xã hội dậy sóng trước đoạn video ghi lại cảnh một nhóm người, trong đó có cả người mặc cảnh phục công an đến một tiệm cắt tóc và gây ra xô xát. Trong đó, một người đàn ông mặc thường phục đã chửi bới, đẩy tay vào ngực và tát một cô gái trẻ, sau đó xông vào nhà để tiếp tục hành hung.

Liên quan đến vụ việc, anh K. cho biết mình là chủ tiệm cắt tóc nơi xảy ra sự việc. Tối 28.4, anh rủ bạn bè đến quán cũng là nhà anh tại P.Đề Thám (TP.Cao Bằng, Cao Bằng) để ăn uống, trong đó có chị M.K và bạn trai. Trong lúc đang ngồi ăn, chị M.K nhận được cuộc gọi của một bác sĩ, báo đến phòng khám để khám. Thấy đã muộn, bạn trai chị M.K lấy điện thoại để hẹn lịch vào hôm khác. Kết thúc cuộc gọi được vài phút thì bác sĩ đi ô tô cùng 2 người khác, trong đó có người mặc cảnh phục công an đến tiệm cắt tóc quật ngã, đòi bắt bạn trai của chị M.K mà không hề có lệnh bắt. Ngoài ra, một người mặc thường phục còn chửi và tát chị M.K. Toàn bộ sự việc đã được camera của tiệm ghi lại.

Trao đổi với Thanh Niên, lãnh đạo Công an TP.Cao Bằng cho biết người mặc thường phục đòi bắt người, tát phụ nữ là một trung tá, đang giữ chức Phó trưởng công an P.Sông Bằng (TP.Cao Bằng). Vị trung tá này đã bị tạm đình chỉ công tác để phục vụ xác minh, làm rõ sự việc.

Hành vi xem thường pháp luật

Phản hồi thông tin trên, bạn đọc (BĐ) Thanh Niên bức xúc với hành vi xem thường pháp luật của vị trung tá này. “Một hành động rất phản cảm của người được cho là phó công an phường. Dù là lý do gì nhưng hành vi như vậy làm xấu đi rất nhiều hình ảnh của người chiến sĩ công an. Sau vụ việc này, cần có hình thức kỷ luật phù hợp để giáo dục chung cho toàn thể cán bộ chiến sĩ”, BĐ Phạm Hưng bức xúc.

“Quá lộng quyền và xem thường pháp luật. Một người thực thi pháp luật mà làm việc hoàn toàn trái luật. Cần phải xử lý nghiêm, loại bỏ ra khỏi ngành”, BĐ Hữu Thọ thẳng thắn.

Tương tự, BĐ Le Van ý kiến: “Quá nhiều vi phạm. Một là lợi dụng quyền hạn chức vụ; hai là bắt người trái pháp luật; ba là hành hung người khác có tổ chức; bốn là xâm phạm chỗ ở của người khác bất hợp pháp; hành vi vi phạm thứ năm là gây rối trật tự công cộng. Cần xử lý nghiêm, kể cả làm rõ vai trò của người bác sĩ trong vụ việc này”.





“Đề nghị cơ quan công an phải làm rõ: Một là ông trung tá công an phường lấy lý do gì đánh người? Hai là ông bác sĩ phụ khoa là ai, có vai trò gì trong vụ việc? Ba là phải loại ra khỏi ngành ông phó công an phường có hành vi sai trái pháp luật như vậy”, BĐ Trung Quang đề nghị.

Phải có hình thức kỷ luật thích đáng

BĐ cho rằng với hành vi xem thường pháp luật như vậy thì cơ quan chức năng phải có hình thức xử lý thật nghiêm. “Có chức có quyền, lại là một phó công an phường am tường pháp luật mà hành động như vậy là không chấp nhận. Cần phải xử lý thật nghiêm để răn đe”, BĐ Kim Tuan đề nghị.

Tương tự, BĐ Kim Minh viết: “Cả hệ thống công an nhân dân đang từng ngày xây dựng hình ảnh vì nước quên thân vì dân phục vụ, điển hình như vụ anh cảnh sát cứu mấy người đuối nước rồi CSGT dùng xe đặc chủng đưa phụ nữ đi sinh... vậy mà anh này cố làm ngược, lại tổ chức nhiều người xâm nhập gia cư bắt và đánh người trái pháp luật. Không thể để anh này tiếp tục trong hàng ngũ công an nhân dân được”.

“Những ông này lạm quyền vi phạm pháp luật như này là hỏng rồi. Trường hợp này phải khởi tố làm gương. Hiểu luật mà làm sai luật tội nặng gấp đôi, gấp ba”, BĐ Phạm Sơn ý kiến.

BĐ Duong Phuc đề nghị: “Bộ Công an nên xử lý nghiêm các trường hợp như ông phó trưởng công an phường trên, không để hình ảnh của người công an nhân dân bị các cá nhân như vậy làm cho nhân dân mất niềm tin”.