Cần xử những kẻ rải đinh quốc lộ tội giết người!

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 25.8, Đội CSGT Phú Lâm thuộc Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an TP.HCM (PC08) phối hợp Công ty cổ phần đầu tư và phát triển hạ tầng IDICO (gọi tắt Công ty IDICO) kéo xe hút đinh trên QL1 đoạn qua địa bàn Q.Bình Tân. Chỉ khoảng 30 phút di chuyển xe hút đinh trên QL1 ở cả 2 chiều đường, đoạn từ cầu vượt tỉnh lộ 10 đến Trạm thu phí An Sương - An Lạc (Q.Bình Tân), lực lượng chức năng thu gom được rất nhiều mảnh kim loại và cả đinh hình thoi. "Tôi thấy việc làm này ý nghĩa, mang lại hiệu quả thiết thực. Người dân đi lại cũng an tâm hơn", anh Thắng, một người dân sống gần QL1, cho biết.



Chỉ một đoạn đường mà hút được cả thảm đinh sắc nhọn TRẦN KHA

Bóc gỡ những mảnh đinh đã hút được bỏ vào xô nhựa đem đi xử lý, anh Lâm Trọng Thành, công nhân Công ty IDICO, cho biết người tham gia giao thông, nhất là xe máy, cán phải các mảnh đinh hình thoi này sẽ rất nguy hiểm. Anh Thành đã chứng kiến người chạy xe máy cán đinh trên QL1 dẫn đến ngã xe. Bản thân anh trong lúc đi hút đinh cũng bị cán đinh gây thủng lốp, phải thay ruột xe.

Trung tá Huỳnh Thúy Phượng, Phó đội trưởng Đội CSGT Phú Lâm, cho biết các dịp lễ tết, lực lượng CSGT TP.HCM và trên toàn quốc đều tăng cường các biện pháp nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho người dân đi lại. Việc hút đinh, vật sắc nhọn trên QL1 cũng được đơn vị phối hợp các cơ quan chức năng và Công ty IDICO thường xuyên tổ chức thực hiện, nhằm giúp người dân đi lại an toàn, không xảy ra sự cố đáng tiếc.

"Qua đây, lực lượng chức năng cùng công an địa phương cũng đã tổ chức tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh sửa, vá xe trên tuyến QL1 cam kết không rải đinh. Các trường hợp vi phạm rải đinh, vật sắc nhọn trên đường sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật", trung tá Phượng nói.

Đinh hình thoi rất dễ khiến người tham gia giao thông té ngã vì bị thủng ruột xe

Cần lập chuyên án xử lý dứt điểm

Khó nói hết sự phẫn nộ của bạn đọc (BĐ) khi biết nạn rải đinh lại tái diễn, kéo dài dai dẳng lâu nay. BĐ lecuong24091990 bức xúc kể: "Mình đi 1 năm thay 4 cái lốp. Ớn nhất là đoạn QL1A qua Bình Chánh, nhất là mỗi khi tới dịp lễ, tết, người dân về quê nhiều". Tương tự, BĐ ZtsmNxVF7 phẫn nộ: "Tôi đi từ Nhơn Trạch về TP.HCM theo hướng QL51 và QL1A bị cán đinh 2 lần, phải thay vỏ xe máy. Bọn đinh tặc vì đồng tiền mà mất hết nhân tính rồi". BĐ dfkf65yb9y sau khi bức xúc: "Bao nhiêu năm đến nay cũng chưa biết được là những mảnh đinh này do nơi nào làm ra?" thì cảnh báo: "QL1 đoạn cầu Bình Thuận là thường xuyên có rải đinh".

Tôi đã từng bị té gãy tay vì "đinh tặc", vậy đề nghị đưa tội rải đinh vào tội giết người. Duc Nguyen Đã đến lúc trừng trị thẳng tay kẻ rải đinh, vật sắc nhọn... nhằm trục lợi! Phải phạt tù ít nhất 5 năm tù cho hành vi này. Cơ quan chức năng nên bí mật lắp camera để phát hiện. Tuyền

Nói về việc CSGT phối hợp với công ty và người dân đi hút đinh, nhiều BĐ khen ngợi việc làm tốt đẹp này, và cho rằng cần duy trì thường xuyên. Tuy nhiên, BĐ 51401 cho rằng: "Như vậy chỉ giải quyết được "phần ngọn", quan trọng là phải bắt được kẻ rải đinh và pháp luật hãy thể hiện sự công minh của mình. Chứ mình cứ đi hút đinh rồi bọn người ác cứ rải đinh, thì y như bắt cóc bỏ đĩa". BĐ Lê Gia Toàn cũng đặt câu hỏi: "Tại sao cơ quan chức năng không lập chuyên án theo dõi, xử lý triệt để các đối tượng rải đinh trên các quốc lộ? Việc rải đinh trên quốc lộ rất nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông". BĐ Tạ Đức Khánh cũng kiến nghị: "Về dài hạn, Công an TP.HCM nên làm án điểm xử lý dứt điểm tình trạng này".

Truy trách nhiệm hình sự tội giết người

Rất nhiều BĐ yêu cầu cơ quan chức năng phải mạnh tay xử lý hình sự đinh tặc, chứ chỉ xử hành chính thì không đủ sức răn đe và lại tái diễn nạn rải đinh. BĐ Huy Nguyễn cho rằng: "Rải đinh, tai họa rình rập bao nhiêu người, đề nghị quy vào tội giết nhiều người". BĐ Quyen Nguyen viết: "Hành động rải đinh rất nguy hiểm, cần xử lý nghiêm khắc bằng pháp luật hình sự và cần phải đưa ra xét xử lưu động để tuyên truyền, răn đe". BĐ Sedevacantist thì lý lẽ: "Phải xem kẻ rải đinh là tội phạm cần truy tố trước pháp luật, vì nó có thể gây nguy hiểm đến tính mạng con người, giả sử đang đưa người đi cấp cứu mà thủng ruột xe phải dừng lại thì sao?".

Trong khi đó, BĐ MinhXuanDH góp ý: "Theo tôi, cứ phát hiện người rải đinh thì phạt 100 triệu và phạt tù 10 năm. Người dân có bằng chứng như chụp được hình người rải đinh hoặc quay được video kẻ rải đinh thì trích tiền phạt thưởng cho người chụp hình, quay video làm bằng chứng". BĐ Oanh Vuong đề nghị: "Nên mạnh tay hơn với những ai thích làm hại người khác. Nhà chức trách nên lắp camera ở những nơi sửa xe nữa".