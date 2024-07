Canada cấp giấy phép du học chậm hơn và tỷ lệ từ chối cao hơn, vì sao?

Hồi tháng 1, Bộ trưởng Bộ Di trú, người tị nạn và quốc tịch Canada Marc Miller thông báo hạn chế sinh viên quốc tế đến nước này CHỤP MÀN HÌNH

Cấp giấy phép du học ít hơn và chậm hơn

Canada hồi tháng 1 thông báo hạn chế cấp giấy phép du học (study permit) đến hết năm 2025. Cụ thể, Canada chỉ cấp khoảng 360.000 giấy phép du học mới trong năm 2024, giảm 35% so với 2023, và sẽ đánh giá lại chính sách vào cuối năm để đặt ra mức cho 2025. Đồng nghĩa, Canada cắt giảm 35% số du học sinh đến nước này trong năm 2024, và có khả năng tiếp tục cắt giảm mức tương tự hoặc hơn thế nữa vào năm 2025.

Theo báo cáo mới nhất từ ApplyBoard, công ty công nghệ giáo dục có trụ sở tại Canada, chính sách cắt giảm đã bắt đầu có những ảnh hưởng thực tế đến "giấc mơ Canada" của đông đảo du học sinh trên thế giới. Đơn vị này dẫn dữ liệu từ Bộ Di trú, tị nạn và quốc tịch Canada (IRCC) trong quý 1 năm 2024 để cho thấy rằng, số giấy phép du học được cấp từ tháng 1 đến tháng 4 là 76.307, với tỷ lệ chấp thuận là 50%.

Tỷ lệ này thấp hơn 8% so với mức trung bình của năm 2023 và thấp hơn 4% so với năm 2022. Chưa kể, nếu tính riêng tháng 3, số đơn xin giấy phép du học Canada cũng giảm so với cùng kỳ năm 2023, từ hơn 70.000 xuống còn 33.000. "Tuy nhiên, tỷ lệ chấp thuận có thể tăng lên 60% - con số mà chính phủ Canada đã sử dụng để đặt ra mục tiêu về số giấy phép du học sẽ cấp trong năm nay", ApplyBoard dự đoán.

Dữ liệu từ Cơ quan thống kê Canada thì cho thấy thời gian xử lý giấy phép du học ngày càng kéo dài, từ 8 tuần vào tháng 1 và hiện đạt đỉnh ở mốc 14,8 tuần vào tháng 5. Đồng nghĩa, ứng viên phải chờ khoảng 3 tháng rưỡi mới nhận được giấy phép du học. Con số này nhiều hơn 1,8 tuần so với mức cao nhất từng ghi nhận được trong 2 năm trở lại đây (13 tuần, vào tháng 10.2022), theo tờ CIC News.

Tuy nhiên, đến giữa tháng 6, con số này đã có tín hiệu giảm, còn 12 tuần. "Mặc dù thế, chúng tôi tin rằng thời gian xử lý vẫn cao hơn bình thường trong mùa hè vì IRCC phải giải quyết các hồ sơ tồn đọng. Du học sinh nên nên hiểu rằng sự trì hoãn nêu trên không phản ánh chất lượng đơn của họ, cũng không đồng nghĩa đơn đăng ký đã thất lạc trong quá trình xử lý", báo cáo của ApplyBoard nêu.

Sinh viên quốc tế dự lễ tốt nghiệp của ĐH Toronto, ngôi trường số 1 Canada, vào cuối tháng 6 UNIVERSITY OF TORONTO

Nguyên nhân cắt giảm du học sinh

Chuyên trang về giáo dục quốc tế University World News nhận xét có hai lý do khiến chính phủ Canada quyết định giới hạn số du học sinh. Thứ nhất là tình trạng khủng hoảng nhà ở trầm trọng diễn ra tại nước này vì các trường CĐ, ĐH không cung cấp nhà ở cho sinh viên quốc tế. Thứ hai là nhiều trường đóng vai trò như một "nhà máy cấp bằng", tạo "cửa sau" để du học sinh nhập cư vào Canada.

"Nếu tốc độ phê duyệt giấy phép du học và tỷ lệ từ chối như hiện tại tiếp tục duy trì trong suốt mùa hè, Canada có thể sẽ bỏ lỡ mục tiêu năm 2024 là cấp 291.914 giấy phép du học mới", tờ này bình luận.

Song song với hạn chế cấp giấy phép du học, IRCC cũng thay đổi nhiều tiêu chí đối với giấy phép làm việc sau tốt nghiệp (PGWP) dành cho sinh viên quốc tế. Cụ thể, từ tháng 9.2024, những ai theo học các chương trình đào tạo theo diện thỏa thuận hợp tác giữa trường tư và trường công, một mô hình đặc biệt phổ biến ở tỉnh bang Ontario, sẽ không còn đủ điều kiện nhận PGWP như trước.

IRCC đồng thời cho biết, du học sinh tốt nghiệp bậc thạc sĩ và các chương trình sau ĐH ngắn hạn khác sẽ được cấp giấy phép lao động có thời hạn 3 năm. Ngoài ra, giấy phép lao động mở rộng (open work permit) cấp cho thân nhân đi cùng sinh viên quốc tế giờ đây chỉ áp dụng cho những ai học bậc thạc sĩ, tiến sĩ hoặc các chương trình chuyên môn như y khoa và luật.

Các thay đổi trên là động thái trong loạt biện pháp mà Canada thực hiện trong năm qua để duy trì tính trung thực của hệ thống sinh viên quốc tế. Trước đó, yêu cầu chứng minh tài chính để xin giấy phép du học đã tăng gấp đôi, từ mức 10.000 CAD lên 20.635 CAD. Chính phủ Canada cũng cảnh báo các cơ sở giáo dục chỉ gửi thư mời nhập học nếu sắp xếp được chỗ ở cho du học sinh.

Theo báo cáo từ IRCC, Canada thu hút hơn 1 triệu sinh viên quốc tế đến học trong năm 2023. Thống kê của IRCC cũng cho thấy số du học sinh Việt ở Canada từng có xu hướng giảm liên tục, từ 21.480 người vào năm 2019, đến 2022 chỉ còn 16.140 người. Nhưng vào năm 2023, du học sinh Việt tại Canada tăng nhẹ, lên 17.175 người và giữ vị trí thứ 8 về số lượng.