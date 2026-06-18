Canada công bố nguyên nhân thảm kịch nổ tàu lặn Titan

Trong báo cáo dài 136 trang ngày 17.6, TSB Canada cho rằng thân tàu bằng sợi carbon bị hư hại và sự giám sát quy định không đầy đủ là những nguyên nhân chính dẫn đến thảm kịch nổ tàu lặn Titan.

Phần đuôi của tàu ngầm Titan dưới đáy Đại Tây Dương ngày 16.9.2024 ẢNH: Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ

TSB cho biết các đặc tính thực tế của phần thân chịu áp lực bằng sợi carbon của Titan chưa bao giờ được kiểm định đầy đủ để bảo đảm phù hợp với các giá trị lý thuyết được sử dụng trong thiết kế. Việc chế tạo và thử nghiệm tàu cũng không tuân theo các quy trình kỹ thuật tiêu chuẩn, theo ABC News.

"Do đó, Công ty cung cấp dịch vụ thám hiểm biển sâu OceanGate (Mỹ) không biết vỏ chịu áp lực của Titan có thể duy trì tính toàn vẹn cấu trúc trong bao lâu khi được sử dụng nhiều lần để lặn xuống độ sâu của xác tàu Titanic", báo cáo nêu rõ.

Tàu lặn Titan gặp nạn trong lần lặn thứ 88, khi đang thực hiện chuyến thám hiểm xuống xác tàu Titanic ngày 18.6.2023. Cả 5 người trên tàu đều thiệt mạng.

TSB cũng chỉ ra các lỗ hổng rộng hơn trong hệ thống giám sát quốc tế đối với tàu lặn. Cơ quan này cho biết dù các nhà chức trách Canada biết về hoạt động của Titan tại nước này, nhưng TSB không có thẩm quyền trực tiếp để giám sát hoạt động đó. Việc thiếu chia sẻ thông tin giữa các cơ quan chính phủ cũng khiến bức tranh rủi ro liên quan Titan không được đánh giá đầy đủ.

"Trong vụ tàu Titan, thông tin quan trọng tồn tại ở nhiều cơ quan liên bang, nhưng không có cơ quan nào chịu trách nhiệm kết nối các thông tin đó lại với nhau. Do thiếu bức tranh toàn cảnh về hoạt động, tàu Titan tiếp tục hoạt động tại Canada mà không có sự giám sát của cơ quan quản lý", Chủ tịch TSB Yoan Marier cho biết.

Công bố nguyên nhân tàu lặn Titan nổ bẹp khi xuống thăm xác tàu Titanic

Ông Marier nhấn mạnh TSB đã nhiều năm kêu gọi tăng cường giám sát quy định trong lĩnh vực hàng hải. "Mạng sống bị đe dọa khi các lỗ hổng an toàn không được khắc phục", ông nói. Sau cuộc điều tra, TSB đưa ra 6 khuyến nghị nhằm xử lý các thiếu sót trong giám sát quy định, tiêu chuẩn kỹ thuật đối với tàu lặn và quản lý an toàn.

Các phát hiện của giới chức Canada phù hợp với những kết luận chính trong báo cáo cuối cùng về vụ tai nạn Titan của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ và Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Mỹ hồi năm 2025.

Ông Stockton Rush, đồng sáng lập OceanGate, là một trong 5 người thiệt mạng trong vụ việc. Trong báo cáo cuối cùng, nhóm điều tra của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ cho biết nếu ông Rush còn sống, họ sẽ đề nghị Bộ Tư pháp Mỹ truy tố ông về tội ngộ sát.

Ngoài ông Rush, các nạn nhân còn lại gồm nhà thám hiểm người Pháp kiêm chuyên gia về Titanic Paul-Henri Nargeolet, doanh nhân Anh Hamish Harding, doanh nhân Pakistan Shahzada Dawood và con trai Suleman Dawood.