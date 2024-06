Canada mở rộng điều tra nghi vấn nghị sĩ làm việc cho nước ngoài

Phe đối lập tại quốc hội Canada đã gây sức ép lên chính phủ của Thủ tướng Justin Trudeau sau khi một ủy ban an ninh của quốc hội tuần trước dẫn thông tin nhạy cảm từ lực lượng mật vụ cho hay một số quan chức đã tham gia các hoạt động can thiệp của nước ngoài, gồm tiết lộ bí mật cho nước khác, bí mật tài trợ các chiến dịch chính trị. Các quan chức này bị cho là biết rõ hoàn toàn hoặc một phần về hành vi của mình, theo Reuters.



Một số nghị sĩ Canada bị nghi ngờ tham gia các hoạt động gây can thiệp của nước ngoài HẠ VIỆN CANADA

Chính phủ không nêu rõ danh tính nghị sĩ nào vi phạm và nói rằng việc đó sẽ do cảnh sát điều tra.

Ủy ban quốc hội nói không thể tiết lộ danh tính hay đảng phái của các nghị sĩ bị tình nghi. Các nhà lập pháp đối lập ngày 10.6 yêu cầu giao vụ việc cho một cơ quan điều tra độc lập đặc biệt, vốn đang xem xét vấn đề can thiệp của nước ngoài tại Canada.

Bộ trưởng An toàn Công cộng Dominic LeBlanc đồng ý với yêu cầu trên bởi cơ quan điều tra đã có quyền tiếp cận các tài liệu mà ủy ban quốc hội trích dẫn.

"Chúng tôi cho rằng đó cách làm có trách nhiệm, chứ không chỉ đơn giản đứng lên và công bố trái phép một danh sách những cái tên", ông LeBlanc nói tại hạ viện.

Các nghị sĩ Bảo thủ đối lập cáo buộc Thủ tướng Trudeau, thuộc đảng Tự do, xem nhẹ vấn đề an ninh. "Một số thành viên của viện này hành động vì lợi ích tốt nhất của các chế độ thù địch nước ngoài đang can thiệp vào nền dân chủ Canada. Đây là sự phản bội ghê tởm đối với người dân Canada đã bầu ra chúng ta", nghị sĩ Bảo thủ Jasraj Singh Hallan nói tại hạ viện ngày 10.6.

Trong một báo cáo tạm thời vào tháng trước, cơ quan điều tra độc lập thông báo đã phát hiện bằng chứng về sự can thiệp của nước ngoài trong hai cuộc bầu cử liên bang gần nhất nhưng cho rằng kết quả bầu cử không bị ảnh hưởng. Cuộc điều tra do thẩm phán Marie-Josee Hogue tiến hành từ tháng 9.2023.