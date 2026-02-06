Canada vạch trần đường dây tội phạm có tổ chức, nhiều cảnh sát ‘nhúng chàm’

Sở cảnh sát Toronto ngày 5.2 cho hay 8 người nói trên bị cáo buộc nhận hối lộ, tiếp tay cho những kẻ buôn bán ma túy, tiết lộ thông tin cá nhân cho tội phạm để chúng thực hiện các vụ nổ súng, ngoài ra còn thông đồng với tội phạm để thực hiện âm mưu ám sát một quản giáo, The Guardian đưa tin.

Giới chức Toronto nhận định đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng, khi phơi bày thực trạng mạng lưới tội phạm có tổ chức đã thâm nhập vào lực lượng cảnh sát của thành phố đông dân nhất Canada.

“Không có ngóc ngách nào trong xã hội miễn nhiễm khỏi tầm ảnh hưởng của tội phạm có tổ chức, thế nhưng khi chúng thâm nhập vào cảnh sát Toronto, tác hại gây ra còn vượt xa những sai phạm trực tiếp”, cảnh sát trưởng Myron Demkiw của Sở cảnh sát Toronto thông tin về những cáo buộc “vô cùng thất vọng” liên quan các đồng nghiệp trong họp báo ngày 5.2. “Đối với những người bị buộc tội hôm nay, các vị sẽ phải chịu trách nhiệm với hành động của mình trước tòa án”, ông nói.

Ông Ryan Hogan, Phó cảnh sát trưởng vùng York (thành phố Toronto, Canada), thông tin về cuộc điều tra mạng lưới tội phạm có tổ chức trong họp báo ngày 5.2 ẢNH: AP

Cảnh sát trưởng vùng York ở Toronto, ông Jim MacSween, cho biết hơn 400 sĩ quan từ lực lượng các cấp khu vực York, thành phố Toronto và tỉnh bang Ontario đã được huy động vào cuộc điều tra mang tên “Dự án South”.

Cuộc điều tra được triển khai từ tháng 6.2025, sau vụ mưu sát một nhân viên quản giáo tại nhà tù Toronto. Theo đó, trong vòng 36 tiếng, một số nghi phạm đã đến nhà người quản giáo ở vùng York, với âm mưu sát hại ông ấy. Camera ghi lại cảnh 3 người che mặt có vũ trang tiến đến nhà nạn nhân, đâm vào xe cảnh sát đang đậu trong sân.

Cơ quan chức năng cho biết có những sĩ quan cảnh sát đã thu thập dữ liệu cá nhân trái phép và tuồn cho các thành viên nhóm tội phạm có tổ chức.

Quá trình điều tra đến nay đã bắt giữ ít nhất 30 người, bao gồm nghi phạm Brian Da Costa, bị cho là liên quan đến đường dây buôn lậu ma túy tinh vi. Trong chiến dịch truy bắt Da Costa ngày 23.1, cảnh sát đã thu giữ hơn 76 kg cần sa và fentanyl, nhiều khả năng được nghi phạm chuẩn bị để tuồn sang châu Âu.

Phó cảnh sát trưởng vùng York Ryan Hogan cho biết các sĩ quan bị cáo buộc đã “bảo kê” cho nhóm tội phạm buôn lậu ma túy, ngoài ra còn tiếp tay cho các vụ lấy trộm tài sản cá nhân từ các cơ sở cảnh sát – bao gồm bằng lái xe, hộ chiếu và thẻ bảo hiểm y tế.

“Trách nhiệm cao nhất của chúng tôi là thực hiện cuộc kiểm tra trung thực và nghiêm túc để xem xét tại sao điều này lại xảy ra, xác định những lỗ hổng và khắc phục chúng nhằm duy trì niềm tin của người dân dành cho cảnh sát Toronto,” ông Demkiw khẳng định. “Tội phạm có tổ chức là chất ăn mòn. Việc chúng lây lan vào đơn vị là không thể chấp nhận được, song những cáo buộc này không đại diện cho hơn 8.000 thành viên còn lại của chúng tôi”, cảnh sát trưởng Toronto lưu ý.

Phía cảnh sát cũng cho biết sẽ rà soát lại tất cả các vụ án mà những sĩ quan bị buộc tội từng thụ lý để xác định liệu họ có điều hướng sai lệch kết quả điều tra hay không.