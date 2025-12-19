Cảng Bến Kéo chính thức công bố năng lực tiếp nhận phương tiện thủy 2.000 tấn

Sự kiện khẳng định bước phát triển quan trọng trong quá trình đầu tư, nâng cấp hạ tầng cảng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực.

TTC Đặng Huỳnh cam kết khai thác Cảng Bến Kéo an toàn, hiệu quả, xứng đáng là một mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái logistics của tỉnh Tây Ninh và cả nước

Tham dự chương trình có lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Hòa Thành, đại diện Chi cục Hàng hải và Đường thủy phía Nam, Cảng vụ Đường thủy nội địa Khu vực III, đại diện doanh nghiệp đối tác cùng đại diện một số đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn TTC.

Ông Đinh Văn Ngoan - Phó Chi cục trưởng Chi cục Hàng hải và Đường thủy phía Nam trao Quyết định công bố hoạt động Cảng thủy nội địa Bến Kéo đến TTC Đặng Huỳnh

Ông Lê Hoàng Phong - Giám đốc Chi nhánh Bến Kéo cho biết, việc Cảng Bến Kéo hoàn thành nâng cấp và chính thức được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt tiếp nhận phương tiện thủy có tải trọng đến 2.000 tấn là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của cảng. Đây không chỉ là sự mở rộng về năng lực khai thác của Cảng Bến Kéo, mà còn tạo điều kiện để kết nối mạnh mẽ hơn với các tuyến vận tải thủy trên sông Sài Gòn và Vàm Cỏ Đông, phục vụ tốt hơn nhu cầu vận chuyển hàng hóa ngày càng cao của doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Việc nâng cấp này giúp Cảng Bến Kéo tăng khả năng tiếp nhận hàng hóa quy mô lớn, nâng cao năng suất hoạt động xếp dỡ, tối ưu chi phí vận tải cho doanh nghiệp - đặc biệt trong bối cảnh xu hướng sử dụng tàu thuyền có tải trọng lớn ngày càng phổ biến, đồng thời thúc đẩy xu hướng vận tải thủy với chi phí thấp hơn, giảm áp lực cho đường bộ và phù hợp định hướng vận tải xanh trong giai đoạn hiện nay. Đây cũng là bước tiến quan trọng góp phần hoàn thiện hệ sinh thái logistics tại tỉnh Tây Ninh, tăng cường kết nối giữa Cảng Bến Kéo và Khu Kho Cảng Thành Thành Công, hướng đến một chuỗi dịch vụ đồng bộ, hiện đại và hiệu quả.

Phó giám đốc Cảng vụ Đường thủy nội địa Khu vực III ông Huỳnh Văn Út khẳng định, đây là bước ngoặt quan trọng, mở ra cơ hội để Cảng thủy nội địa Bến Kéo tăng cường kết nối logistics với TP.HCM, Đồng Nai và các tỉnh trong khu vực, hướng tới mở rộng hợp tác vận tải thủy quốc tế, đặc biệt trên tuyến Việt Nam - Campuchia trong thời gian tới.

Tại buổi lễ, Phó chi cục trưởng Chi cục Hàng hải và Đường thủy phía nam ông Đinh Văn Ngoan trao Quyết định số 2498, ngày 28.11.2025 của Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, chính thức cho phép Cảng Bến Kéo tiếp nhận phương tiện thủy có tải trọng đến 2.000 tấn.

Cảng Bến Kéo tọa lạc tại ấp Long Yên, phường Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh, có vị trí quan trọng đối với việc phát triển kinh tế của địa phương, thuận lợi kết nối với Cảng quốc tế TP.HCM và các cảng sông lân cận

Sự kiện công bố năng lực tiếp nhận phương tiện thủy 2.000 tấn là cột mốc quan trọng, thể hiện nỗ lực không ngừng của TTC Đặng Huỳnh trong việc đầu tư đồng bộ hạ tầng nhằm đáp ứng nhu cầu vận chuyển, giảm chi phí logistics cho doanh nghiệp. Ngoài ra, việc nâng cấp năng lực tiếp nhận phương tiện thủy giúp đa dạng hóa phương thức vận chuyển, tăng cường khả năng kết nối hạ tầng khu công nghiệp, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Tây Ninh và khu vực lân cận.