Căng da mặt Deep Plane: Giải pháp trẻ hóa tầng sâu được Việt kiều quan tâm

Việt kiều về nước trẻ hóa: Từ lời giới thiệu đến trải nghiệm thực tế

Với nhiều Việt kiều, trở về Việt Nam không chỉ là dịp thăm gia đình mà còn là cơ hội chăm sóc bản thân. Khi cân nhắc phẫu thuật trẻ hóa gương mặt, họ quan tâm đến chuyên môn bác sĩ, kết quả thẩm mỹ và thời gian hồi phục trước khi trở lại nước ngoài.

Chị Trương Linda My, Việt kiều Mỹ, biết đến JK Nhật Hàn qua lời giới thiệu của những người bạn. Những thay đổi trên gương mặt người quen khiến chị quan tâm đến phương pháp căng da mặt Deep Plane. Tuy nhiên, chỉ sau khi trực tiếp thăm khám, kiểm tra sức khỏe và được bác sĩ giải thích phương án can thiệp, chị mới quyết định thực hiện phẫu thuật.

Chị Trương Linda My (Việt kiều Mỹ) chia sẻ sự hài lòng với diện mạo sau phẫu thuật căng da mặt Deep Plane tại JK Nhật Hàn

Theo chị Linda My, sự chỉn chu trong quá trình tư vấn và chuẩn bị trước phẫu thuật là yếu tố giúp chị thêm an tâm. Bác sĩ trao đổi về tình trạng lão hóa, phương pháp thực hiện và những thay đổi có thể kỳ vọng.

"Tôi rất vui vì lần này về Việt Nam đã đạt được thành quả trẻ đẹp đúng như mong ước, tôi như trẻ lại cái thời 10 năm trước", chị Linda My chia sẻ.

Trong khi đó, chị Lê Luân Thi Loan, cũng là Việt kiều Mỹ, từng khá e ngại phẫu thuật căng da mặt vì lo lắng về cảm giác đau, tình trạng sưng bầm và dấu vết sau can thiệp.

Tuy nhiên, theo chia sẻ của chị, quá trình hồi phục diễn ra thuận lợi hơn dự kiến. Sau khoảng ba tuần, những thay đổi trên gương mặt trở nên rõ nét hơn, đồng thời đường khâu dần ít thấy.

Hình ảnh chị Lê Luân Thi Loan trước và sau 14 ngày phẫu thuật căng da mặt tại JK Nhật Hàn

"Sau khoảng hai ngày, tôi thấy nhẹ nhàng và dễ chịu. Đến tuần thứ ba, những thay đổi trên gương mặt trở nên rõ nét. Tôi rất bất ngờ vì trước đó nghĩ căng da mặt sẽ đau và khó chịu", chị Loan chia sẻ.

Từ hai câu chuyện, có thể thấy bên cạnh mong muốn cải thiện diện mạo, quá trình tìm hiểu, tư vấn và chuẩn bị trước phẫu thuật cũng là những yếu tố được khách hàng Việt kiều cân nhắc khi lựa chọn cơ sở thẩm mỹ. Trải nghiệm và thời gian hồi phục có thể khác nhau ở từng người.

Deep Plane: Khi trẻ hóa không chỉ là kéo căng làn da

Theo BS.CKI Trần Văn An, Trưởng khoa - Chuyên gia Thẩm mỹ Khuôn mặt và Căng da tại JK Nhật Hàn, lão hóa gương mặt không chỉ xảy ra trên bề mặt da. Theo thời gian, mô mềm vùng má có thể sa trễ, rãnh mũi má sâu hơn và đường viền hàm kém sắc nét. Mức độ thay đổi khác nhau tùy cấu trúc giải phẫu của mỗi người.

"Có người chủ yếu gặp tình trạng da chùng, đường viền hàm kém sắc nét, nhưng cũng có trường hợp mô mềm vùng má giữa sa trễ, rãnh mũi má sâu. Vì vậy, bác sĩ cần đánh giá cấu trúc giải phẫu và mức độ lão hóa trước khi lựa chọn kỹ thuật", bác sĩ An phân tích.

Với trường hợp mô nâng đỡ sa trễ, chỉ xử lý da dư có thể chưa giải quyết đầy đủ nguyên nhân. Kỹ thuật Deep Plane tiếp cận mặt phẳng bên dưới hệ thống cân cơ nông SMAS (Superficial Musculoaponeurotic System). Thông qua giải phóng có chọn lọc các dây chằng giữ mô, bác sĩ tái định vị mô mềm, hướng đến cải thiện vùng má giữa, rãnh mũi má và đường viền hàm khi có chỉ định phù hợp.

Điểm khác biệt so với một số kỹ thuật SMAS nằm ở mặt phẳng bóc tách và cách giải phóng, tái định vị mô. Tuy nhiên, Deep Plane không mặc nhiên là lựa chọn tốt nhất cho mọi khách hàng.

BS.CKI Trần Văn An chia sẻ chuyên đề về kỹ thuật căng da mặt Deep Plane tại JK Nhật Hàn

Theo bác sĩ An, thăm khám cần xem xét độ chùng da, sự sa trễ mô mềm vùng má, đường viền hàm, chất lượng da và sự cân đối tổng thể. Những yếu tố này giúp xác định phạm vi can thiệp và lựa chọn phương pháp phù hợp, thay vì áp dụng một kỹ thuật cho mọi gương mặt.

"Không phải trường hợp nào cũng cần thực hiện Deep Plane. Điều quan trọng là xác định đúng nguyên nhân lão hóa và lựa chọn phương pháp phù hợp, tránh can thiệp không cần thiết", bác sĩ An cho biết.

Cá nhân hóa phương pháp và kế hoạch hồi phục cho khách hàng Việt kiều

Bên cạnh kỹ thuật, việc đánh giá sức khỏe và theo dõi hậu phẫu có vai trò quan trọng. Tại JK Nhật Hàn, khách hàng được xem xét tình trạng lão hóa, tiền sử bệnh, thuốc đang sử dụng và các yếu tố ảnh hưởng đến phẫu thuật; các kiểm tra cần thiết được chỉ định trước khi quyết định can thiệp.

Đối với khách hàng Việt kiều, việc liên hệ trước chuyến về nước giúp chủ động lịch tư vấn và thời gian lưu trú. Tuy nhiên, chỉ định phẫu thuật phải dựa trên kết quả thăm khám trực tiếp. Khách hàng cũng cần dành đủ thời gian tái khám, theo dõi lành thương và xử lý những vấn đề phát sinh trước khi trở lại nước ngoài.

Thời gian hồi phục và mức độ cải thiện khác nhau ở từng người. Phẫu thuật vẫn tiềm ẩn nguy cơ tụ máu, nhiễm trùng, tổn thương thần kinh hoặc biến chứng liên quan đến gây mê. Vì vậy, khách hàng cần được tư vấn đầy đủ về lợi ích, giới hạn và rủi ro trước khi quyết định thực hiện.

Với định hướng cá nhân hóa trong phẫu thuật trẻ hóa gương mặt, JK Nhật Hàn chú trọng đánh giá tình trạng lão hóa, lựa chọn phương pháp phù hợp và theo dõi quá trình hồi phục của từng khách hàng. Bởi mục tiêu của trẻ hóa không chỉ là cải thiện dấu hiệu tuổi tác, mà còn hướng đến diện mạo hài hòa, tự nhiên và giữ được những đường nét riêng.