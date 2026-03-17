Căng da mặt Deep Plane - Trẻ hóa toàn diện không chỉ ở bề mặt

Căng da mặt Deep Plane là gì?

1. Khái niệm căng da mặt Deep Plane

Căng da mặt Deep Plane là kỹ thuật phẫu thuật trẻ hóa khuôn mặt chuyên sâu, trong đó bác sĩ bóc tách khối da - SMAS như một đơn vị (composite flap) để can thiệp vào các cấu trúc mô sâu bên dưới.

Trong quá trình phẫu thuật, bác sĩ sẽ giải phóng các dây chằng giữ mô mặt (retaining ligaments) nằm dưới lớp SMAS. Đây là những cấu trúc neo giữ mô mềm của khuôn mặt với xương và là nguyên nhân khiến mô mặt chảy xệ theo thời gian. Khi các dây chằng này được giải phóng, toàn bộ khối SMAS - da có thể được nâng lên vị trí trẻ trung hơn, giúp trẻ hóa khuôn mặt từ cấu trúc bên trong.

Do vùng bóc tách nằm ở lớp mô sâu và gần các nhánh của dây thần kinh mặt (dây thần kinh VII), nên mục tiêu quan trọng của phẫu thuật là bóc tách chính xác nhưng vẫn bảo tồn tối đa hệ thống thần kinh mặt.

Vì vậy, hệ thống nội soi 4K gần như là thiết bị không thể thiếu trong phẫu thuật Deep Plane. Nội soi 4K giúp phóng đại rõ các cấu trúc giải phẫu như dây chằng, mạch máu và đặc biệt là các nhánh của dây thần kinh VII, hỗ trợ bác sĩ bóc tách chính xác, kiểm soát vùng phẫu thuật tốt hơn và giảm thiểu nguy cơ tổn thương thần kinh.

2. Deep Plane khác gì so với căng da truyền thống

Sự khác biệt giữa Deep Plane và phương pháp căng da truyền thống nằm ở độ sâu tác động và cách xử lý cấu trúc mô.

Ở kỹ thuật căng da truyền thống, bác sĩ chủ yếu kéo căng lớp da bên ngoài và loại bỏ phần da dư. Điều này giúp gương mặt trông căng hơn nhưng đôi khi dễ tạo cảm giác "căng cứng", thiếu tự nhiên và hiệu quả có thể giảm dần theo thời gian.

Trong khi đó, Deep Plane tập trung vào tái định vị toàn bộ khối mô mặt, giúp:

Nâng vùng má chảy xệ

Làm mờ rãnh mũi má sâu

Cải thiện đường viền hàm

Trẻ hóa vùng cổ

Do tác động trực tiếp vào cấu trúc giải phẫu, kết quả của Deep Plane thường tự nhiên hơn và duy trì lâu dài hơn so với các kỹ thuật căng da bề mặt.

Ưu điểm của phương pháp căng da mặt Deep Plane

Hiệu quả tự nhiên: Nâng toàn bộ khối mô thay vì chỉ kéo căng da, nên khuôn mặt sau phẫu thuật vẫn mềm mại và giữ biểu cảm tự nhiên.

Duy trì lâu dài: Kết quả có thể kéo dài khoảng 10 - 15 năm, tùy cơ địa và chế độ chăm sóc sau phẫu thuật.

Hạn chế căng cứng: Can thiệp vào cấu trúc mô sâu giúp giảm nguy cơ da bị kéo căng quá mức như các phương pháp truyền thống.

Phù hợp lão hóa trung bình - nặng: Hiệu quả với tình trạng da chùng nhiều, rãnh nhăn sâu, đường viền hàm kém rõ.

Ai phù hợp với phương pháp Deep Plane?

Căng da mặt Deep Plane thường được chỉ định cho những trường hợp lão hóa rõ rệt, đặc biệt ở độ tuổi từ 50 trở lên. Phương pháp này phù hợp với các đối tượng như:

Người có da mặt chảy xệ nhiều

Rãnh mũi má sâu, dấu hiệu lão hóa rõ

Vùng má và đường viền hàm kém săn chắc

Da cổ chùng, mất độ đàn hồi

Địa chỉ căng da mặt Deep Plane được nhiều khách hàng lựa chọn

Trong những năm gần đây, Bệnh viện thẩm mỹ Gangwhoo được nhiều khách hàng biết đến là một trong những cơ sở tại Việt Nam ứng dụng kỹ thuật căng da mặt Deep Plane trong phẫu thuật trẻ hóa. Theo ghi nhận từ khách hàng, cả khách trong nước và quốc tế đều bày tỏ sự hài lòng về kết quả cải thiện rõ rệt mà vẫn giữ được sự tự nhiên của khuôn mặt.

Các bác sĩ tại đây cũng thường xuyên tu nghiệp và đào tạo chuyên sâu tại Hàn Quốc, Mỹ, Thái Lan,... mỗi năm về giải phẫu khuôn mặt và kỹ thuật căng da mặt, nhằm nâng cao tay nghề và cập nhật các phương pháp phẫu thuật trẻ hóa hiện đại.

Tại cơ sở này cũng rất chú trọng và đầu tư mạnh tay vào hệ thống công nghệ, trang thiết bị hiện đại như công nghệ hệ thống nội soi 4K, dao Harmonic, kỹ thuật vi phẫu, hệ thống gây mê Carestation 620, buồng oxy,... giúp hỗ trợ quá trình phẫu thuật diễn ra thuận lợi và nhanh chóng.

Ngoài ra đơn vị này còn ghi điểm tuyệt đối về dịch vụ chuyên nghiệp được khách quốc tế đánh giá rất cao. Tại đây luôn có phiên dịch hỗ trợ, đưa đón khách tại sân bay, hỗ trợ lưu trú và theo dõi hậu phẫu chu đáo, tận tâm.

