Cảng hàng không QT Gia Bình và Yamato Transport: Mở hướng cho trung tâm logistics khu vực

Thỏa thuận mở ra hướng hợp tác mới, góp phần đưa Cảng hàng không quốc tế Gia Bình trở thành cửa ngõ biểu tượng của miền Bắc Việt Nam và từng bước hình thành hệ sinh thái kết nối hàng không thế hệ mới.

Diễn ra trong bối cảnh sân bay Gia Bình đang đẩy nhanh công tác chuẩn bị cho APEC 2027 và từng bước chuẩn bị hạ tầng, hệ sinh thái dịch vụ cho giai đoạn khai thác thương mại, hợp tác với Yamato Transport không chỉ đáp ứng các yêu cầu trước mắt về năng lực kết nối và dịch vụ, mà còn thể hiện tầm nhìn dài hạn trong việc phát triển hệ sinh thái logistics và chuỗi cung ứng tích hợp quanh sân bay.

Song song với việc mở rộng hợp tác và xây dựng hệ sinh thái dịch vụ, Cảng hàng không quốc tế Gia Bình đang đẩy nhanh hoàn thiện hạ tầng, chuẩn bị năng lực vận hành, đào tạo nhân sự và triển khai các chương trình thử nghiệm, hướng tới sự sẵn sàng toàn diện cho cột mốc quốc tế này.

Sự kiện có sự tham dự của đại diện Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động – Bộ Công an, Cục Đối ngoại – Bộ Công an, cùng lãnh đạo cấp cao của Công ty Cổ phần Hạ tầng hàng không Masterise (MAI) và Yamato Transport.

Với kinh nghiệm phát triển hạ tầng hàng không và hệ sinh thái dịch vụ sân bay của MAI, cùng năng lực vận hành logistics và mạng lưới phân phối hàng đầu của Yamato Transport tại Nhật Bản và khu vực châu Á, hai bên hướng tới khai thác các cơ hội hợp tác nhằm phát triển hệ sinh thái logistics hiện đại gắn với Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Theo thỏa thuận, Công ty Cổ phần Hạ tầng hàng không Masterise và Yamato Transport sẽ cùng nghiên cứu các cơ hội hợp tác trong ngắn, trung và dài hạn, tập trung vào các giải pháp logistics, vận tải hàng hóa và hạ tầng hỗ trợ. Hai bên dự kiến thành lập nhóm công tác chung để đánh giá tính khả thi, hiệu quả thương mại và các khía cạnh pháp lý đối với từng hướng hợp tác, làm cơ sở cho các chương trình triển khai trong tương lai.

Trong giai đoạn đầu, trọng tâm là nghiên cứu các mô hình logistics giá trị gia tăng áp dụng cho những nhóm hàng yêu cầu điều kiện xử lý đặc thù. Cùng với đó là nghiên cứu các giải pháp vận tải đa phương thức nhằm mở rộng liên kết giữa sân bay Gia Bình với các thị trường tiềm năng. Định hướng này đưa logistics vượt ra ngoài phạm vi vận chuyển hàng hóa đơn thuần, hướng tới tạo thêm giá trị cho các chuỗi cung ứng và tăng cường khả năng kết nối giữa sân bay với các trung tâm sản xuất, thương mại trong khu vực.

Về trung và dài hạn, hai bên sẽ tiếp tục tìm kiếm các cơ hội trong hệ sinh thái logistics gắn với sân bay, phát huy năng lực và kinh nghiệm của mỗi bên, hướng tới đóng góp vào quá trình phát triển Cảng hàng không quốc tế Gia Bình trở thành trung tâm logistics giá trị gia tăng cao tại Đông Nam Á...

Đối với Công ty Cổ phần Hạ tầng Hàng không Masterise, hợp tác với Yamato Transport mở ra cơ hội tiếp cận kinh nghiệm và thông lệ quốc tế trong lĩnh vực logistics, đồng thời cùng nghiên cứu phát triển hệ sinh thái logistics phục vụ Cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Thỏa thuận cũng đặt nền tảng cho việc triển khai các mô hình logistics mới tại một trung tâm hàng không đang hình thành ở miền Bắc Việt Nam.

Ông Vũ Hoàng Long, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hạ tầng hàng không Masterise, phát biểu tại sự kiện: "Cảng hàng không quốc tế Gia Bình được định hướng phát triển không chỉ như một động lực tăng trưởng mới của miền Bắc Việt Nam, mà còn là một cửa ngõ hàng không quốc tế kết nối Việt Nam với khu vực và thế giới. Với tầm nhìn đó, Công ty Cổ phần Hạ tầng hàng không Masterise luôn tìm kiếm các đối tác có năng lực hàng đầu trong các lĩnh vực chiến lược. Hợp tác với Yamato Transport là bước đi đầu tiên nhằm nghiên cứu những mô hình logistics tiên tiến, từng bước hình thành hệ sinh thái logistics hiện đại và nâng cao vai trò kết nối của Cảng hàng không quốc tế Gia Bình trong tương lai.

Quan điểm này tiếp nối định hướng Công ty Cổ phần Hạ tầng hàng không Masterise từng nhấn mạnh trong các hợp tác chiến lược trước đó: hướng tới hình thành một trung tâm kinh tế hàng không, nơi hội tụ hành khách, hàng hóa và các hoạt động kinh tế giá trị cao

Sự hợp tác giữa MAI và Yamato Transport vì vậy là một bước tiến quan trọng cho quá trình nghiên cứu và hình thành những năng lực logistics mới quanh sân bay Gia Bình, qua đó từng bước mở rộng vai trò của sân bay từ một công trình hạ tầng thành cửa ngõ kết nối và động lực tăng trưởng mới của miền Bắc Việt Nam.