Cảng lớn nhất Đồng Nai đón chuyến tàu đầu tiên từ hãng tàu lớn nhất thế giới

Chuyến tàu này mang theo hơn 1.300 Teu hàng hóa, chủ yếu là hàng may mặc, thời trang, vải nhuộm.

Sự kiện đặc biệt này không chỉ đánh dấu bước tiến quan trọng của cảng trên hành trình hội nhập toàn cầu mà còn khẳng định vị thế của hãng tàu MSC trong việc mở rộng kết nối thương mại quốc tế.

Các đại biểu, lãnh đạo cảng, đại diện MSC và khách hàng lớn đã có mặt tham dự, để cùng nhau “bấm nút khai trương” tượng trưng cho sự khởi đầu mới - một bước đệm đưa cảng Phước An tiến xa hơn trên bản đồ logistics khu vực và quốc tế ẢNH: H.T

"Chúng tôi tự hào khi được đón tiếp chuyến tàu đầu tiên của MSC đến với cảng Phước An. Sự kiện hôm nay không chỉ là dấu mốc khởi đầu của năm 2025 mà còn là lời cam kết mạnh mẽ về việc nâng cao hiệu suất và hoàn thiện dịch vụ, giúp khách hàng tối ưu hóa chuỗi cung ứng, giảm thiểu chi phí và thời gian. Chúng tôi tin rằng, với sự đồng hành của MSC, tương lai thương mại biển của cảng Phước An sẽ càng xán lạn và đầy triển vọng" - lãnh đạo cảng Phước An cho biết.

Cũng theo đại diện cảng Phước An, đây là bước đi chiến lược đánh dấu sự khởi đầu thuận lợi cho năm 2025, mở ra kỷ nguyên mới trong hoạt động vận tải biển và chuỗi cung ứng của cảng. Với quy mô và uy tín của MSC, sự kiện là minh chứng cho cam kết không ngừng đổi mới và hoàn thiện công suất tối đa của doanh nghiệp trong những năm sắp tới. Đồng thời, đánh dấu bước ngoặt của cảng Phước An trên hành trình vươn tầm phát triển cũng như mang ý nghĩa biểu tượng về niềm tin và hy vọng vào một tương lai phát triển bền vững.

Chuyến tàu hàng của hãng MSC cập cảng Phước An, tỉnh Đồng Nai sáng 13.2

Cảng Phước An, rộng 183ha và nằm bên bờ sông Thị Vải (huyện Nhơn Trạch), là cảng lớn nhất tỉnh Đồng Nai. Phân khu cảng có tổng diện tích 164.5ha, chiều dài bến 2.830m, bao gồm 9 bến container có khả năng tiếp nhận tàu có tải trọng 100.000 DWT.

Năm 2025, cảng Phước An đặt mục tiêu đạt được hiệu suất cao, thông qua việc tăng cường số lượng chuyến hàng và mở rộng dịch vụ hỗ trợ khách hàng. Đặc biệt, doanh nghiệp hướng tới việc tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng đến trực tiếp cảng để lấy cont rỗng và vận chuyển hàng hóa ngay tại địa điểm, từ đó giảm thiểu chi phí và thời gian, tối ưu hóa chuỗi cung ứng - một lợi thế cạnh tranh vượt trội cho các khu công nghiệp lân cận.