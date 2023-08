Cảng Long An hợp tác với cảng lớn nhất bang California

Ngày 8.8 UBND tỉnh Long An làm việc với đoàn công tác từ TP.Oakland (bang California, Mỹ) do bà Sheng Thao, Thị trưởng Oakland làm trưởng đoàn.



Vào tháng 5.2018, đoàn công tác của tỉnh Long An đến thăm và làm việc với TP.Sacramento, bang California và hai bên đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác trên các lĩnh vực quan tâm.

Ông Nguyễn Văn Được, Bí thư Tỉnh ủy Long An đánh giá đoàn công tác từ Oakland đến Long An tìm hiểu hợp tác đầu tư với các doanh nghiệp trên địa bàn thể hiện sự tin tưởng đối với địa phương giống như một điểm đến đầu tư an toàn, ổn định và phát triển.

"Việc ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa cảng quốc tế Long An và cảng Oakland sẽ là một trong những tiền đề quan trọng để mở ra các cơ hội hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới", Bí thư Tỉnh ủy Long An nói.

Cảng Long An và cảng Oakland ký kết hợp tác nhằm thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu, trung chuyển hàng hóa SỸ ĐÔNG

Tại buổi làm việc, lãnh đạo 2 địa phương chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa cảng Long An và cảng Oakland. 3 mục tiêu chính trong hợp tác gồm: chia sẻ kinh nghiệm quản lý, vận hành cảng; thúc đẩy thị trường để nâng sản lượng hàng hóa trung chuyển giữa 2 cảng; kết nối doanh nghiệp xuất nhập khẩu để tăng cường kết nối giao thương giữa Long An với bang California, doanh nghiệp Việt Nam với doanh nghiệp Mỹ.

Bà Sheng Thao cho biết cảng Oakland là cảng lớn nhất bang California nên việc ký kết biên bản ghi nhớ sẽ là biểu tượng của tinh thần hợp tác. Bà cũng mong muốn sắp tới đón lãnh đạo tỉnh Long An qua thăm, cũng như 2 bên tăng cường trao đổi qua các kênh trực tuyến để thúc đẩy đầu tư, thương mại.

Bà Sheng Thao, Thị trưởng TP.Oakland cùng các doanh nghiệp đến từ bang California tham quan cảng quốc tế Long An SỸ ĐÔNG

Lễ ký kết ghi nhớ hợp tác là một trong những nội dung nằm trong chương trình của đoàn doanh nghiệp lớn của bang California do Hội đồng vùng Vịnh (San Francisco), Hiệp hội doanh nghiệp Việt – Mỹ (VABA) cùng phối hợp tổ chức.



Lãnh đạo UBND tỉnh Long An cho biết Mỹ đang đứng thứ 6 trong khoảng 40 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Long An với 23 dự án, tổng vốn đầu tư đăng ký trên 484 triệu USD (chiếm 4,6% vốn FDI vào tỉnh). Các dự án của Mỹ vào Long An chủ yếu hoạt động ở lĩnh vực môi trường, sản xuất bao bì, dược phẩm, đồ chơi, may mặc, cho thuê nhà xưởng…

Cảng quốc tế Long An có quy mô 147 ha, đang lên kế hoạch nâng tổng chiều dài cầu cảng lên gần 2,4 km SỸ ĐÔNG

Cảng quốc tế Long An do Tập đoàn Đồng Tâm làm chủ đầu tư, rộng 147 ha. Cảng chính thức hợp long 7 cầu cảng vào ngày cuối tháng 6.2023 với chiều dài bờ cảng gần 1,7 km. Chủ đầu tư cũng lên kế hoạch mở rộng quy mô lên 9 cầu cảng để nâng tổng chiều dài cầu cảng lên gần 2,4 km, có khả năng tiếp nhận tàu tải trọng lên đến 100.000 DWT với công suất khai thác 3.000.000 TEU.