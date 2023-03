Căng thẳng dồn dập ở Đông Bắc Á

Đài NHK dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho hay tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) do CHDCND Triều Tiên phóng ngày 16.3 dường như có khả năng bay xa đến 15.000 km, đủ để vươn đến lục địa Mỹ. Vụ phóng diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Hàn Quốc tiến hành cuộc tập trận chung lớn nhất trong vòng 5 năm qua.

Binh sĩ Hàn Quốc vượt sông trong cuộc tập trận Lá chắn Tự do hôm 13.3

Reuters

Nhiều hoạt động quân sự

Bộ Quốc phòng Nhật cho biết vụ phóng tên lửa diễn ra vào khoảng 7 giờ (giờ địa phương) gần Bình Nhưỡng. Tên lửa bay khoảng 70 phút, đạt trần bay 6.000 km và bay xa 1.000 km, rơi xuống vùng biển giữa bán đảo Triều Tiên và Nhật, cách đảo Oshima-oshima thuộc tỉnh Hokkaido khoảng 200 km về phía tây. Đây là lần thứ 12 Triều Tiên phóng ICBM với tầm phóng cao ít nhất 5.500 km. Hôm 14.3, Triều Tiên phóng 2 tên lửa đạn đạo tầm ngắn.

Yonhap dẫn lời một quan chức Hàn Quốc cho rằng tên lửa rất giống mẫu ICBM Hwasong-17. Đây là loại ICBM mà Triều Tiên phóng vào tháng 11.2022. Sau cuộc phóng mới nhất, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) Kim Seung-kyum họp trực tuyến với tướng Paul LaCamera, chỉ huy Bộ Tư lệnh lực lượng hỗn hợp Hàn - Mỹ. Hai bên tái khẳng định việc sẽ tăng cường thế trận phòng vệ kết hợp, chống lại bất cứ mối đe dọa và khiêu khích nào mà họ cho là của Triều Tiên.

Tên lửa Triều Tiên có thể bay đến Mỹ trong 33 phút ? Một nhóm chuyên gia quân sự tại Bắc Kinh (Trung Quốc) cho biết đã mô phỏng ICBM của Triều Tiên phóng đến nước Mỹ. Kết quả cho thấy tên lửa có thể bay đến nơi trong vòng 33 phút nếu hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ không đánh chặn được, theo South China Morning Post tối 15.3 dẫn nghiên cứu của các chuyên gia tại Viện Kỹ thuật hệ thống điện tử Bắc Kinh. Nghiên cứu mô phỏng cuộc phóng tên lửa Hwasong-15 của Bình Nhưỡng, tên lửa phóng lần đầu năm 2017 với 2 giai đoạn và tầm phóng 13.000 km.

JCS và Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ lần lượt ra tuyên bố lên án và cáo buộc cuộc phóng tên lửa của Triều Tiên làm gia tăng căng thẳng, gây nguy cơ làm bất ổn tình hình an ninh khu vực. Sau cuộc phóng, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol chỉ đạo tiếp tục tiến hành cuộc tập trận chung Lá chắn Tự do với Mỹ, sau khi khai mạc hôm 13.3 và dự kiến kéo dài 11 ngày.

Reuters ngày 16.3 dẫn lời Đại sứ Triều Tiên tại LHQ Han Tae Song cảnh báo rằng hoạt động tập trận gần đây của Mỹ và Hàn Quốc là sự khiêu khích nguy hiểm có thể dẫn đến khủng hoảng "toàn diện, không kiểm soát và khó lường". Ông Han cũng nói rằng hoạt động diễn tập gần đây của Bình Nhưỡng là biện pháp đối phó, đáp trả hành động của Washington và Seoul.

Hàn - Nhật bắt tay nhau

Chánh văn phòng nội các Nhật Hirokazu Matsuno ngày 16.3 cho biết đã phản đối thông qua Đại sứ quán Triều Tiên ở Bắc Kinh. Theo Reuters, sau vụ phóng ICBM của Triều Tiên, Thủ tướng Nhật Kishida Fumio nhấn mạnh rằng hòa bình và ổn định trong khu vực là vấn đề quan trọng nhất.

Tổng thống Yoon và Thủ tướng Kishida đã gặp nhau tại Tokyo vào chiều 16.3 trong nỗ lực vượt qua những bất đồng về lịch sử, chính trị và kinh tế nhằm hợp tác tốt hơn để đối phó Triều Tiên và những thách thức khác. Yonhap dẫn lời ông Yoon nói rằng Hàn Quốc và Nhật nên phối hợp chặt chẽ để đối phó những mối đe dọa hạt nhân và tên lửa ngày càng phức tạp từ Triều Tiên. Về phần mình, ông Kishida nói hai nước có cơ hội mở ra một chương mới trong mối quan hệ, và cho biết lãnh đạo hai bên đồng ý khôi phục các chuyến thăm qua lại thường xuyên. Đây là chuyến thăm Nhật đầu tiên của lãnh đạo Hàn Quốc sau 12 năm.

Trước thềm cuộc gặp, hai bên đồng ý chia sẻ trực tuyến thông tin theo dõi các vụ phóng tên lửa của Bình Nhưỡng và cam kết củng cố hơn nữa về hợp tác quân sự. Hàn Quốc quyết định rút khiếu nại đối với Nhật lên Tổ chức Thương mại thế giới, còn Nhật đồng ý dỡ bỏ rào cản xuất khẩu đối với vật liệu công nghệ cao sang Hàn Quốc.