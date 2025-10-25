Căng thẳng giữa Mỹ với Venezuela và Colombia leo thang

Vào chiều 23.10 (rạng sáng qua 24.10, theo giờ VN), Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng rằng chính quyền của ông dự định báo với Quốc hội Mỹ về các hoạt động chống lại các băng nhóm ma túy, theo Reuters. Nhà lãnh đạo Mỹ còn nói rằng dù ông không cần tuyên chiến, nhưng ma túy đang xâm nhập bằng đường bộ nên chống các băng nhóm ma túy trên bộ sẽ là hoạt động tiếp theo.

Kể từ tháng 9 đến nay, quân đội Mỹ đã thực hiện một số cuộc tấn công nhắm vào những tàu bị tình nghi vận chuyển ma túy ở vùng Caribbean và Thái Bình Dương, phá hủy ít nhất 9 tàu và giết chết gần 40 người, theo AFP. Dù cung cấp rất ít thông tin, Lầu Năm Góc xác nhận trong số đó có một số cuộc tấn công nhắm vào các tàu gần Venezuela.

Mỹ điều B-1B đến gần Venezuela ?

Cũng vào chiều 23.10, tờ The Wall Street Journal dẫn lời một quan chức Mỹ và dữ liệu theo dõi chuyến bay cho hay 2 máy bay ném bom B-1B Lancer của Không quân Mỹ đã bay gần Venezuela trong cùng ngày, dù vẫn ở trong không phận quốc tế. Tuy nhiên, khi được hỏi về tin B-1B bay đến gần Venezuela, Tổng thống Trump trả lời rằng "đó là thông tin sai sự thật", nhưng cho hay Mỹ "không hài lòng với Venezuela vì nhiều lý do", theo AFP.

Chưa xong Venezuela, ông Trump bắn chìm thêm thuyền ''chở ma túy' Colombia

Tuần trước, Không quân và Thủy quân lục chiến Mỹ đã thực hiện một cuộc biểu dương lực lượng tương tự với một số máy bay ném bom B-52 và máy bay chiến đấu tàng hình F-35B gần một hòn đảo ngoài khơi Venezuela, theo The Wall Street Journal. Hiện có 9 tàu chiến bao gồm cả 1 tàu ngầm, cùng máy bay tuần tra biển P-8, máy bay không người lái MQ-9 Reaper và phi đội F-35 hoạt động trong khu vực.

Trong khi đó, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ngày 23.10 cảnh báo rằng nếu Mỹ can thiệp vào nước này, "giai cấp công nhân sẽ nổi dậy và một cuộc tổng đình công sẽ được tuyên bố trên đường phố cho đến khi giành lại được quyền lực". Ông Maduro còn nhấn mạnh "hàng triệu người đàn ông và phụ nữ mang súng trường sẽ diễu hành trên khắp đất nước", theo Reuters.

Cáo buộc từ Tổng thống Petro

Chiến dịch chống ma túy mới của Washington ở Caribbean cũng đã khiến gia tăng căng thẳng giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Colombia Gustavo Petro. Ông Petro hôm 23.10 cáo buộc ông Trump "thực hiện các vụ hành quyết ngoài vòng pháp luật" mang tính "vi phạm luật pháp quốc tế" bằng cách tấn công các tàu bị cáo buộc buôn bán ma túy. "Số người chết cứ tăng lên như đồng hồ tính cước taxi", AFP dẫn lời ông Petro.

Xe tăng của hải quân Venezuela tham gia tập trận trên đảo La Orchila (Venezuela) gần đây Ảnh: AFP

Colombia đã công khai yêu cầu Mỹ chấm dứt các vụ tấn công, khiến ông Trump tức giận, gọi ông Petro là người buôn bán ma túy. Ông Trump còn tuyên bố chấm dứt hàng trăm triệu USD viện trợ của Mỹ cho Colombia và đe dọa áp thuế lên hàng hóa Colombia. Tuy nhiên, ông Petro bác bỏ tác động của việc cắt giảm viện trợ, nói rằng số tiền này được dùng để tài trợ cho các tổ chức phi chính phủ của Mỹ và mua vũ khí Mỹ.

Ông Petro cũng chỉ trích quyết định của ông Trump hồi tháng 9 về việc đưa Colombia vào danh sách các quốc gia không hỗ trợ cuộc chiến chống ma túy. Ông khẳng định Colombia đã thành công trong việc chống lại các băng nhóm ma túy, dù sản lượng và xuất khẩu cocaine của nước này đạt mức kỷ lục.

Ngày 23.10, lưu ý về những lời công kích mới của Tổng thống Petro, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nhấn mạnh: "Tôi không nghĩ chúng ta đang thấy sự xuống thang từ nhà lãnh đạo mất trí của Colombia vào lúc này".