Căng thẳng Iran, Trung Đông ảnh hưởng kinh tế TP.HCM ra sao?

Chiều 26.3, tại buổi họp báo cung cấp thông tin kinh tế - xã hội TP.HCM, ông Nguyễn Hoàng Anh, Phó trưởng phòng Chính sách tổng hợp (Sở Tài chính TP.HCM) trả lời báo chí về việc xung đột tại Iran, Trung Đông đã tác động như thế nào đến tình hình kinh tế - xã hội của TP.HCM cũng như các giải pháp ứng phó trong thời gian tới.

Theo Sở Tài chính TP.HCM, dựa trên số liệu thống kê thực tế, những căng thẳng địa chính trị đã ảnh hưởng rõ nét đến một số lĩnh vực trọng yếu trong quý 1/2026.

Logistics và xuất khẩu chịu áp lực

Cụ thể, hoạt động xuất nhập khẩu và logistics chịu sức ép đáng kể khi kim ngạch xuất khẩu quý 1/2026 ước đạt hơn 22 tỉ USD (chỉ tăng 1,12% so với cùng kỳ).

Nguyên nhân đến từ chi phí vận tải quốc tế tăng cao và thời gian vận chuyển kéo dài do hạn chế không phận khu vực Trung Đông, làm gia tăng rủi ro hư hỏng hàng hóa, đặc biệt với nhóm thực phẩm tươi sống và đông lạnh.

Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu tăng 4,2%, cho thấy việc đứt gãy chuỗi cung ứng nguyên liệu nhập khẩu đã buộc nhiều doanh nghiệp phải điều chỉnh kế hoạch sản xuất để thích ứng với chi phí logistics và giá năng lượng biến động.

Tuy vậy, trong bối cảnh xuất khẩu gặp khó, thị trường nội địa vẫn là điểm sáng khi duy trì đà tăng trưởng ổn định. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng quý 1 tăng 13,7% so với cùng kỳ.

Đặc biệt, ngành du lịch tiếp tục đóng vai trò động lực quan trọng với tổng thu đạt 150.000 tỉ đồng. "Trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông, TP.HCM vẫn thu hút nhiều khách du lịch nước ngoài. Bởi theo họ, Việt Nam là nơi an toàn", ông Hoàng Anh nói.

Ông Nguyễn Hoàng Anh thông tin về căng thẳng Iran, Trung Đông ảnh hưởng đến kinh tế - xã hội TP.HCM ẢNH: UYỂN NHI

Theo Sở Tài chính, dù tình hình Trung Đông diễn biến phức tạp, TP.HCM vẫn thể hiện bản lĩnh của một "siêu đô thị" sau hợp nhất với nhiều kết quả ấn tượng. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thu hút trong quý 1 đạt gần 2,9 tỉ USD, tăng tới 219% so với cùng kỳ năm 2025.

Cùng với đó, số doanh nghiệp thành lập mới tăng mạnh 47%, với tổng vốn đăng ký và bổ sung đạt gần 254.000 tỉ đồng. Hệ thống tài chính tiếp tục giữ vững ổn định khi huy động vốn tăng 13,9% và dư nợ tín dụng tăng 16,3%, bảo đảm nguồn vốn cho phục hồi sản xuất.

TP.HCM cũng đã tháo gỡ vướng mắc cho 738/838 dự án, với tổng mức đầu tư được xử lý trên 166.000 tỉ đồng, qua đó tạo thêm nguồn lực thực tế cho nền kinh tế.

Về giải pháp ứng phó, Sở Tài chính TP.HCM cho biết số liệu tăng trưởng GRDP (tổng sản phẩm trên địa bàn) quý 1/2026 hiện đang được Cục Thống kê cả nước tính toán và sẽ công bố vào ngày 1.4, từ đó phản ánh rõ hơn tác động tổng thể đến tăng trưởng kinh tế của TP.HCM.

Chi phí logistics và giá nhiên liệu biến động buộc nhiều doanh nghiệp phải thay đổi kế hoạch sản xuất để thích ứng ẢNH: NHẬT THỊNH

TP.HCM quyết tâm tăng trưởng trên 10%

Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng trên 10%, TP.HCM đang triển khai quyết liệt nhiều giải pháp trọng tâm.

Trong đó, TP.HCM quyết tâm giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công, tập trung vào các dự án hạ tầng chiến lược như metro số 2, Vành đai 3 và Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ nhằm lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư xã hội.

Đồng thời, TP.HCM bảo đảm an ninh năng lượng, đáp ứng nhu cầu điện thương phẩm năm 2026 và duy trì nguồn cung xăng dầu, khí đốt phục vụ các cực tăng trưởng công nghiệp và dịch vụ.

Song song đó, TP.HCM đẩy mạnh cải cách thể chế và hỗ trợ doanh nghiệp, tận dụng tối đa Nghị quyết 260 để rút ngắn 50% thời gian giải quyết thủ tục đầu tư, triển khai gói tín dụng hướng đến mục tiêu tăng trưởng tín dụng 15% và kiểm soát lạm phát dưới 4,5%.

Các chương trình kích cầu tiêu dùng nội địa cũng được tăng tốc, nổi bật là "Shopping Season" với mức giảm giá lên đến 50% nhằm duy trì sức mua của thị trường trong nước.

Trong chiến lược dài hạn, Sở Tài chính TP.HCM đặt mục tiêu góp phần cùng thành phố thu hút 11 tỉ USD vốn đầu tư nước ngoài trong năm 2026.

Định hướng ưu tiên là các dòng vốn chất lượng cao, công nghệ tiên tiến, giá trị gia tăng lớn, thân thiện môi trường, gắn với đổi mới sáng tạo, trung tâm nghiên cứu và phát triển, trung tâm dữ liệu...

Đồng thời, TP.HCM cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp, chuyển mạnh từ "phản ứng tình huống" sang “điều hành chủ động", tập trung tháo gỡ dứt điểm các dự án tồn đọng nhằm khơi thông nguồn lực và thúc đẩy tăng trưởng bền vững.