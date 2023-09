Căng thẳng ngoại giao nổ ra giữa Canada-Ấn Độ liên quan vụ sát hại thủ lĩnh Sikh

Bộ Ngoại giao Ấn Độ giải thích "quyết định này phản ánh lo ngại ngày càng tăng của chính phủ Ấn Độ rằng các nhà ngoại giao Canada can thiệp vấn đề nội bộ của Ấn Độ và liên quan đến hoạt động chống Ấn Độ".



Động thái diễn ra sau khi Canada cáo buộc chính phủ Ấn Độ có dính líu vụ sát hại ông Hardeep Singh Nijjar, một thủ lĩnh người Sikh, ở gần thành phố Vancouver hồi tháng 6. Ottawa đã trục xuất nhà ngoại giao Ấn Độ Pavan Kumar Rai, được cho là đứng đầu hoạt động tình báo nước ngoài của New Delhi ở Canada.

Chính phủ Ấn Độ bác bỏ cáo buộc của Canada về cái chết của thủ lĩnh người Sikh, cho rằng cáo buộc này là "lố bịch và có động cơ".

Ông Nijjar ủng hộ việc thành lập quốc gia của người Sikh dưới hình thức "nhà nước Khalistan" độc lập và bị Ấn Độ liệt vào danh sách "phần tử khủng bố" hồi tháng 7.2020.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau 18.9 không trực tiếp cáo buộc về sự can thiệp từ chính phủ Ấn Độ. Tuy nhiên, ông cho rằng các cơ quan an ninh của Canada đang theo đuổi các bằng chứng chứng minh mối liên hệ giữa cái chết của ông Nijjar và New Delhi. Thủ tướng Canada nói trong một tuyên bố mới đây:

"Bất kỳ sự tham gia nào của chính phủ nước ngoài vào việc giết hại một công dân Canada trên đất nước chúng tôi đều là sự vi phạm không thể chấp nhận được, đối với chủ quyền quốc giá. Điều đó trái với các quy tắc cơ bản mà các xã hội tự do, cởi mở và dân chủ ứng xử. Vì vậy, chúng tôi có đang nỗ lực hợp tác chặt chẽ và phối hợp với các đồng minh để giải quyết vấn đề nghiêm trọng này."

Ông Moninder Singh, lãnh đạo Liên minh người Sikh tại Canada cho biết ông đang theo dõi những hành động tiếp theo của Ottawa.

Canada hiện là quốc gia có dân số theo đạo Sikh cao nhất ngoài bang Punjab. Đây cũng là nơi diễn ra nhiều cuộc biểu tình khiến chính phủ Ấn Độ không hài lòng.

Thông báo do Canada đưa ra hôm 18.9 có thể sẽ làm căng thẳng hơn nữa mối quan hệ song phương.

Trước đó, hai nước này đang cố gắng đạt một thỏa thuận thương mại vào cuối năm nay. Tuy nhiên, với tình hình hiện tại, các cuộc đàm phán có thể "đóng băng".