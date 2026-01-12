Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Căng thẳng sau vụ ICE bắn chết người ở Minnesota

H.G
H.G
12/01/2026 05:49 GMT+7

Vụ lực lượng thuộc Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) bắn chết một phụ nữ ở TP.Minneapolis (bang Minnesota) hôm 7.1 đang tạo làn sóng phản ứng mạnh tại quốc hội nước này.

AP hôm 11.1 đưa tin các nghị sĩ đảng Dân chủ và một số nghị sĩ đảng Cộng hòa đang cân nhắc một loạt hành động, từ mở cuộc điều tra đầy đủ về cái chết của bà Renee Good, thực thi các thay đổi chính sách liên quan các cuộc đột kích của lực lượng hành pháp, đến phương án cắt ngân sách hoạt động của ICE. Thậm chí có nghị sĩ còn đề xuất khả năng đưa Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem ra luận tội.

Căng thẳng sau vụ ICE bắn chết người ở Minnesota gây chấn động quốc hội Mỹ - Ảnh 1.

Nhiều người tập trung tại khu tưởng niệm tạm thời bà Renee Good tại TP.Minneapolis hôm 10.1

ảnh: AP

Lãnh đạo đảng Dân chủ tại Hạ viện Hakeem Jeffries cho hay trong vài ngày tới sẽ tiến hành những cuộc thảo luận về một phản ứng mạnh mẽ, quyết liệt và phù hợp của các nghị sĩ đảng này tại Hạ viện. Thượng nghị sĩ Lisa Murkowski (đảng Cộng hòa) lên tiếng kêu gọi những thay đổi về chính sách để ngăn chặn vụ việc tương tự tái diễn. 

Còn tại Minneapolis, 3 hạ nghị sĩ thuộc đảng Dân chủ đại diện bang Minnesota đã bị trục xuất khi đi vào cơ sở của ICE tại tòa nhà liên bang Whipple trên địa bàn thành phố, theo Đài CBS News. Trong thông báo sau đó, người phát ngôn Bộ An ninh Nội địa Tricia McLaughlin nói các nghị sĩ cần phải thông báo 7 ngày trước khi đến nơi này. Tòa nhà hiện là trung tâm chỉ huy của các đặc vụ liên bang ở Minnesota.

Hôm 10.1, hàng chục ngàn người đã xuống đường ở TP.Minneapolis, một phần trong số hơn 1.000 cuộc tuần hành khắp nước Mỹ vào cuối tuần để phản đối chiến dịch trục xuất di dân của chính quyền liên bang.

Tin liên quan

Căng thẳng quanh vụ ICE bắn chết người ở bang Minnesota

Căng thẳng quanh vụ ICE bắn chết người ở bang Minnesota

Reuters hôm qua đưa tin Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) hoàn toàn tiếp quản cuộc điều tra vụ lực lượng thuộc Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) nổ súng bắn chết bà Renee Good trong xe tại TP.Minneapolis (bang Minnesota) hôm 7.1. Bà Good (37 tuổi) là công dân Mỹ và có 3 con nhỏ.

Khám phá thêm chủ đề

vụ ICE bắn chết Bộ An ninh Nội địa Mỹ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận