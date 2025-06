Căng thẳng vấn đề nhập cư 'đốt nóng' Los Angeles

Lực lượng thực thi pháp luật tại hai thành phố Los Angeles và Paramount ở California đã trải qua 2 ngày đối phó với đám đông biểu tình phản đối hành động truy bắt người nhập cư. Căng thẳng còn được đẩy lên sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo điều động lực lượng Vệ binh quốc gia Mỹ đến Los Angeles để ứng phó, ngoài ra còn lời cảnh báo từ lãnh đạo Lầu Năm Góc Pete Hegseth về khả năng triển khai quân đội.

Ông Trump tung Vệ binh Quốc gia đến California ứng phó biểu tình

Nguồn cơn bất ổn

Mọi chuyện bắt đầu vào ngày 6.6 khi các viên chức của Cơ quan Thực thi di trú và hải quan Mỹ (ICE) thực hiện lệnh khám xét tại nhiều địa điểm ở TP.Los Angeles. Reuters đưa tin ít nhất 44 người bị bắt với cáo buộc vi phạm luật nhập cư. Người dân tại Los Angeles sau đó tiến hành biểu tình, giơ các biểu ngữ kêu gọi đặc vụ ICE rời khỏi thành phố và yêu cầu thả những người bị bắt. Đến ngày 7.6, các cuộc biểu tình đã lan rộng sang TP.Paramount. Một số khu vực đã ghi nhận những vụ đụng độ giữa người biểu tình và lực lượng an ninh. Cơ quan chức năng đã sử dụng đạn hơi cay và đạn gây choáng để giải tán đám đông biểu tình.

Cảnh sát Los Angeles khống chế người biểu tình ngày 6.6 Ảnh: Reuters

Động thái truy bắt nói trên từ ICE nằm trong cam kết cứng rắn của chính quyền ông Trump rằng sẽ kiểm soát những người nhập cư bất hợp pháp. Nhà Trắng đặt mục tiêu cho ICE bắt giữ ít nhất 3.000 người nhập cư bất hợp pháp mỗi ngày. Bộ An ninh nội địa Mỹ thông tin ICE tuần trước đã bắt khoảng 2.000 người mỗi ngày, tính riêng TP.Los Angeles là 118 người, trong số này có 5 người nằm trong những băng nhóm tội phạm.

Song, hoạt động bắt giữ của chính quyền liên bang đã ảnh hưởng đáng kể đến những tiểu bang có chính sách hào phóng dành cho người nhập cư như California, đặc biệt ở một số thành phố như Los Angeles. Thống đốc California Gavin Newsom và Thị trưởng Los Angeles Karen Bass đã chỉ trích các chiến dịch bắt giữ của ICE, khẳng định mọi người có quyền biểu tình ôn hòa, miễn là không gây bạo lực.

Quyết định tranh cãi

Việc Tổng thống Trump điều động Vệ binh quốc gia đối phó tình trạng biểu tình nêu trên là điều hiếm thấy, theo AFP. Mỗi tiểu bang và vùng lãnh thổ Mỹ đều có Vệ binh quốc gia, thường được điều động ứng phó với thiên tai, bất ổn dân sự và phần lớn được thống đốc ủng hộ. Tổng thống Mỹ có thể nắm quyền điều động lực lượng này trong thời chiến hay các tình huống khẩn cấp quốc gia.

Người biểu tình lái mô tô gần một ô tô bị đốt cháy tại Paramount ngày 7.6 Ảnh: Reuters

Lần gần nhất một chủ nhân Nhà Trắng dùng quyền điều động Vệ binh quốc gia là vào năm 1992, cũng ở Los Angeles để kiểm soát đám đông biểu tình. Trong ngày 7.6, Thống đốc California Newsom nói rằng việc chính quyền ông Trump điều động Vệ binh quốc gia là "có chủ đích gây kích động và sẽ làm căng thẳng leo thang". Lãnh đạo California nhấn mạnh hiện không thiếu lực lượng thực thi pháp luật và quyết định triển khai thêm Vệ binh quốc gia chỉ mang tính tạo hình ảnh.

Viết trên mạng xã hội Truth Social vào hôm qua, ông Trump ca ngợi Vệ binh quốc gia đã làm tốt nhiệm vụ, đồng thời chỉ trích ông Newsom và Thị trưởng Bass thiếu năng lực. Đến sáng qua (8.6, theo giờ Mỹ), các nhóm vệ binh đầu tiên đã có mặt ở Los Angeles.

Ngoài ra, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth còn ra thông báo có thể triển khai quân đội chính quy can thiệp. Tuy nhiên, khả năng này không cao do quân đội thường không can thiệp các trường hợp dân sự, trừ khi có cuộc nổi loạn.