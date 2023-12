Căng thẳng xung đột từ Dải Gaza lan đến biển Đỏ

Quân đội Mỹ hôm qua cho biết một tàu chiến của nước này đã bắn hạ 3 máy bay không người lái (UAV) để tự vệ, đồng thời ứng cứu 3 tàu thương mại bị tấn công bằng tên lửa đạn đạo ở biển Đỏ. Houthi, tổ chức quân sự - chính trị ở Yemen được Iran hậu thuẫn, đã tuyên bố thực hiện 2 cuộc tấn công trong số đó, theo AP.



Nhiều tàu bị tấn công cùng lúc

Bộ Tư lệnh Trung tâm của quân đội Mỹ (CENTCOM) cho biết các cuộc tấn công bắt đầu vào khoảng 9 giờ 15 ngày 3.12 (giờ địa phương Yemen) và kéo dài nhiều tiếng đồng hồ. Theo CENTCOM, tàu khu trục USS Carney của Mỹ đã phát hiện một tên lửa đạn đạo được bắn từ các khu vực Houthi kiểm soát ở Yemen nhằm vào tàu chở hàng Unity Explorer mang cờ Bahamas, song tên lửa này không trúng mục tiêu.

Ngay sau đó, tàu Carney bắn hạ một UAV bay về phía mình, dù không rõ khu trục hạm Mỹ có phải là mục tiêu của UAV này hay không. Khoảng 30 phút sau, tàu Unity Explorer trúng tên lửa và bị hư hại nhẹ. Trong khi đáp lại lời kêu cứu của tàu này, tàu Carney đánh chặn một UAV khác lao tới.

Hai tàu chở hàng khác là Number 9 và Sophie II, đều mang cờ Panama, cũng trúng tên lửa. CENTCOM cho biết tàu Number 9 báo cáo một số thiệt hại nhưng không có thương vong và tàu Sophie II báo cáo không có thiệt hại đáng kể. Trong khi đi đến hỗ trợ tàu Sophie II vào cuối giờ chiều 3.12, tàu Carney bắn rơi UAV thứ ba hướng về phía mình.

Tàu USS Carney bắn hạ tên lửa và UAV trên biển Đỏ vào ngày 19.10 Hải Quân Mỹ

"Các cuộc tấn công này là mối đe dọa trực tiếp đối với thương mại quốc tế và an ninh hàng hải… Chúng tôi cũng có mọi lý do để tin rằng những cuộc tấn công này, tuy do lực lượng Houthi ở Yemen thực hiện, nhưng được Iran tạo điều kiện đầy đủ", AFP trích dẫn tuyên bố của CENTCOM. Cũng theo tuyên bố, Mỹ sẽ "cân nhắc mọi phản ứng thích hợp" sau các diễn biến mới nhất.



Người phát ngôn quân sự của Houthi Yahya Saree thừa nhận lực lượng này đã tấn công 2 tàu Unity Explorer và Number 9 mà họ cho là liên quan đến Israel, ở eo biển Bab el-Mandeb nối liền biển Đỏ với vịnh Aden, nhưng không đề cập tới bất cứ tàu chiến nào của Mỹ. Ông Saree cũng cảnh báo các tàu của Israel hoặc có liên quan đến Israel "sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp nếu vi phạm những gì được nêu trong tuyên bố này".

Người phát ngôn quân đội Israel Daniel Hagari phủ nhận các tàu Unity Explorer và Number 9 có liên quan đến nhà nước Israel, theo Reuters.

Trực thăng tấn công của Israel bắn tên lửa ở ranh giới giữa Israel và Gaza hôm 4.12 AFP

Mặt trận trên biển

Vận tải hàng hải đã trở thành mục tiêu tấn công giữa lúc xung đột Hamas - Israel có nguy cơ biến thành cuộc chiến lớn hơn ở Trung Đông. Sự sụp đổ của thỏa thuận ngừng bắn và việc Israel mở rộng chiến dịch quân sự ra toàn bộ Dải Gaza mới đây càng thúc đẩy khả năng chiến sự lan sang mặt trận trên biển.

Kể từ khi xung đột bùng nổ, Houthi đã tiến hành một loạt cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền ở biển Đỏ. Hồi tháng 11, Houthi bắt giữ một tàu chở phương tiện có liên hệ với Israel và lực lượng này hiện vẫn giữ con tàu ở Yemen. Tên lửa cũng đáp xuống gần một tàu chiến khác của Mỹ vào tuần trước sau khi tàu này giải cứu một tàu liên quan đến Israel bị Houthi bắt giữ. Ngoài ra, một tàu container thuộc sở hữu của một tỉ phú Israel gần đây đã bị tấn công bởi UAV nghi ngờ của Iran ở Ấn Độ Dương.

Iran công khai ủng hộ Houthi nhưng phủ nhận việc cung cấp vũ khí hay huấn luyện cho lực lượng này. Tehran không lập tức bình luận trực tiếp về các cuộc tấn công mới nhất ở biển Đỏ, nhưng Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian đã cảnh báo "nếu tình hình hiện tại tiếp diễn, khu vực sẽ bước vào giai đoạn mới" vì xung đột Hamas - Israel, theo AP.