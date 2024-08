Cảnh báo an toàn hạt nhân giữa xung đột Nga - Ukraine

Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Grossi vừa cảnh báo tình hình an toàn của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia đang xấu đi, sau khi một máy bay không người lái (UAV) tấn công trúng con đường xung quanh nhà máy.

Trong khi đó, Nga và Ukraine cáo buộc nhau về khả năng tình hình leo thang tại một nhà máy điện hạt nhân tại tỉnh Kursk của Nga.

Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia nằm tại tỉnh Zaporizhzhia ở miền nam Ukraine, nơi Nga đơn phương tuyên bố sáp nhập vào năm 2022 và hiện kiểm soát nhà máy với 6 lò phản ứng được cho là đã tạm ngưng hoạt động. Ban quản lý nhà máy do Nga bổ nhiệm cáo buộc Ukraine điều UAV thả chất nổ ở con đường bên ngoài. Ông Rafael Grossi lo ngại về sự leo thang nguy hiểm đối với an toàn và an ninh tại đây.

Quan chức này kêu gọi: "Tôi vô cùng quan ngại và nhắc lại lời kêu gọi kiềm chế tối đa từ mọi phía và tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc cụ thể đã được thiết lập để bảo vệ nhà máy".

Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia REUTERS

IAEA ra thông cáo cho hay ban quản lý nhà máy thông báo cuộc tấn công hôm 17.8 xảy ra gần "ao phun nước làm mát thiết yếu và cách đường dây điện Dniprovska khoảng 100 m, đường dây 750 kV duy nhất còn lại cung cấp nguồn điện" cho nhà máy. Ukraine chưa lên tiếng nhưng trước nay 2 bên đều đổ lỗi cho đối phương về những cuộc tấn công tại khu vực này.

Trong khi đó, hãng TASS ngày 18.8 dẫn lời Đại diện thường trực Nga tại các tổ chức quốc tế ở Vienna (Áo) Mikhail Ulyanov mời ông Grossi đến nhà máy điện hạt nhân ở tỉnh Kursk của Nga, khu vực lực lượng Ukraine đang tấn công.

CEO Alexey Likhachev của Tập đoàn Năng lượng hạt nhân Nga Rosatom đã gọi điện cho ông Grossi để nói về "tình hình xuống cấp về an ninh tại các nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia và Kursk do những hành động khinh suất của phía Ukraine".

Hôm 17.8, Bộ Quốc phòng Nga nhắc đến các thông tin cho rằng phía Ukraine đang âm mưu dùng bom bẩn - tức thiết bị nổ chứa chất phóng xạ - để tấn công nhà máy điện hạt nhân ở Kursk rồi đổ trách nhiệm cho Nga. Bộ Quốc phòng Nga cảnh báo sẽ có đòn đánh trả nhanh chóng nếu cuộc tấn công khiêu khích đó xảy ra.

Theo CNN, người đứng đầu Trung tâm Đối phó thông tin sai lệch tại Hội đồng An ninh và quốc phòng Ukraine Andrii Kovalenko cáo buộc Nga "có thể đang chuẩn bị hành động khiêu khích hạt nhân, sau màn cáo buộc bất thành nhắm vào Ukraine liên quan nhà máy điện hạt nhân Kursk".