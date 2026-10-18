Cảnh báo bảo mật người dùng Windows đang sử dụng 7-Zip và WinRAR

7-Zip và WinRAR là hai công cụ nén và giải nén phổ biến hàng đầu trên hệ điều hành Windows, nhưng cả hai đều tồn tại một thiếu sót kỹ thuật lớn là hoàn toàn không có tính năng tự động kiểm tra bản cập nhật.

Do phần mềm vẫn hoạt động bình thường ở các phiên bản cũ khi nén hoặc giải nén tệp, nhiều người dùng sau khi cài đặt đã vô tình để ứng dụng lỗi thời suốt nhiều tháng, thậm chí nhiều năm mà không nhận ra các rủi ro bảo mật tiềm ẩn.

Thiếu tính năng tự cập nhật khiến 7-Zip và WinRAR tiềm ẩn lỗ hổng bảo mật ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Vì sao phiên bản cũ của 7-Zip và WinRAR đe dọa an toàn máy tính?

Những nguy cơ từ việc sử dụng phiên bản cũ không chỉ dừng lại ở lý thuyết mà đã xảy ra trên thực tế. Vài tháng trước, WinRAR đã phải vá lỗ hổng xử lý tệp khôi phục RAR5 (.rev) khiến kẻ tấn công có thể ghi đè dữ liệu ngoài vùng nhớ được cấp phát và chiếm quyền kiểm soát máy tính từ xa, trong khi năm ngoái 7-Zip cũng ghi nhận sự cố cho phép tin tặc vượt cảnh báo của Windows để giải nén mã độc.

Dù cho các bản vá được nhà phát triển tung ra tương đối nhanh trên trang chủ, phần lớn người dùng lại không hay biết để chủ động tìm kiếm. Vì không giống như nhiều phần mềm khác có tùy chọn kiểm tra phiên bản trực tiếp trong giao diện, cả 7-Zip và WinRAR đều buộc người dùng phải đối chiếu thủ công với website chính thức.

Người dùng phải vào mục Help > About để xem số hiệu phiên bản đang dùng, sau đó mới bấm liên kết chuyển tiếp tới trang chủ để kiểm tra xem đã có bản phát hành mới hơn hay chưa rồi tải về cài đè. Việc duy trì thói quen kiểm tra định kỳ này dễ bị lãng quên, khiến thiết bị luôn trong trạng thái dễ bị tổn thương.

Để khắc phục triệt để bất tiện trên, công cụ mã nguồn mở miễn phí UniGetUI được xem là giải pháp hữu hiệu giúp tự động hóa quá trình cập nhật cho các phần mềm Windows, kể cả những ứng dụng cài đặt ngoài Microsoft Store.

Tiện ích này có khả năng quét phiên bản mới sau mỗi vài giờ, tự động tải và cài đặt mà không làm phiền người dùng bằng các hộp thoại xác nhận. Đồng thời, UniGetUI cũng cho phép người dùng kiểm soát linh hoạt thông qua việc thông báo tình trạng cập nhật, loại trừ các ứng dụng không muốn nâng cấp hoặc bỏ qua phiên bản cụ thể.