Cảnh báo các doanh nghiệp không còn hoạt động, chưa đóng mã số thuế

Thuế TP.HCM vừa công bố danh sách 310.964 người nộp thuế không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký kinh doanh gồm các công ty, văn phòng, chi nhánh hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ, xuất nhập khẩu, giải trí, giáo dục, phòng cháy chữa cháy... Đồng thời, cơ quan thuế cũng công bố danh sách 153.036 doanh nghiệp ngừng hóa đơn nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Nhiều người nộp thuế bỏ địa chỉ kinh doanh, chưa đóng mã số thuế ẢNH: NGỌC THẮNG

Trước đó, Thuế TP.HCM thông tin 4 trường hợp tạm hoãn xuất cảnh khi còn nợ thuế. Cụ thể là trường hợp tạm hoãn xuất cảnh cá nhân, chủ hộ kinh doanh, cá nhân là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định và sau thời gian 30 ngày kể từ ngày cơ quan quản lý thuế thông báo về việc sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh mà chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế. Quy định này được đề cập tại Nghị định 49/2025 của Chính phủ quy định về ngưỡng áp dụng tạm hoãn xuất cảnh.

Ngoài ra, các trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh còn lại gồm cá nhân, chủ hộ kinh doanh thuộc trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế có số tiền thuế nợ từ 50 triệu đồng trở lên và số tiền thuế nợ đã quá thời hạn nộp theo quy định trên 120 ngày. Cá nhân là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thuộc trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế có số tiền thuế nợ từ 500 triệu đồng trở lên và số tiền thuế nợ đã quá thời hạn nộp theo quy định trên 120 ngày. Trường hợp cuối cùng là người Việt Nam xuất cảnh để định cư ở nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài trước khi xuất cảnh từ Việt Nam có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định mà chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.