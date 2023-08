Cảnh báo card massage 'tươi mát' có mã QR dẫn đến website chứa mã độc

Sáng 16.8, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng PA05, Công an Lâm Đồng) phát cảnh báo về việc qua kiểm tra mã QR trên card massage "tươi mát", với hình ảnh khiêu dâm phát tán ở TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) trong vài ngày qua có link dẫn đến trang web chứa mã độc.

Công an Lâm Đồng đang lấy lời khai đối tượng phát tán card massage "tươi mát" LÂM VIÊN

Cảnh báo mã độc đánh cắp thông tin

Theo đó, đường link dẫn đến trang web in trên các card massage "tươi mát" đều chứa nhiều loại mã độc chuyên dùng để đánh cắp các thông tin, dữ liệu của người dùng. Mục đích của những kẻ lừa đảo nhằm đánh lừa người dùng cài đặt các ứng dụng chứa mã độc vào điện thoại cá nhân. Mã độc sẽ đọc được nội dung và tương tác được trên các ứng dụng khác, từ đó có thể thu thập thông tin, điều khiển các ứng dụng ngân hàng, đánh cắp tài khoản, mật khẩu và mã OTP của người truy cập, để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Hơn 2.800 card massage "tươi mát" phát tán trên địa bàn TP.Đà Lạt có mã QR dẫn đến trang web chứa mã độc LÂM VIÊN

Với thủ đoạn phát card massage "tươi mát" không ghi địa chỉ cụ thể, chỉ in mã QR và trang web, theo một cán bộ Phòng PA05, khi có khách truy cập, trang web xuất hiện nhiều hình ảnh gợi cảm và lời chào mời như: "gái đảm đang", "baby non tơ", "tiếp viên chân dài"… Khi khách hàng chọn lựa "nhân viên massage" ưng ý, các chủ trang này yêu cầu khách đặt cọc trước rồi "nhân viên massage" sẽ đến phục vụ tận nơi theo yêu cầu. Thế nhưng, khi khách hàng chuyển tiền vào tài khoản do các đối tượng lừa đảo cung cấp sẽ bị chiếm đoạt và cắt liên lạc ngay sau đó.

Phòng PA05 khuyến cáo người dân khi nhặt được các card massage "tươi mát" này, tuyệt đối không tò mò vào các đường link trên hoặc quét mã QR để tránh bị "dính bẫy" lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Tạm giữ 2 thanh niên phát tán card massage "tươi mát"

Đại tá Trần Vĩnh Phú, Trưởng công an TP.Đà Lạt, cho biết đơn vị nhận được phản ánh của người dân về việc có nhóm 4 thanh niên đi trên 2 xe máy chạy dọc các đường phố, đến các bãi xe ô tô ở Quảng trường Lâm Viên, Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng… gắn card massage có hình ảnh "tươi mát" vào gạt nước và kính xe ô tô. Xác định đây là hành vi lừa đảo mới nên Công an TP.Đà Lạt phối hợp Phòng PA05 truy tìm những người phát tán.

Nhóm 4 người đi phát tán card massage "tươi mát" có đường link chứa mã độc CHỤP MÀN HÌNH

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lúc 14 giờ ngày 15.8, cơ quan chức năng xác định được nhóm 4 thanh niên thuê phòng tại một khách sạn trên đường Hà Huy Tập để đi rải card massage "tươi mát" có hình ảnh khiêu dâm để phục vụ việc lừa đảo. Tuy nhiên khi đến khách sạn này, có 2 thanh niên trong nhóm đã chạy xe máy xuống tỉnh Khánh Hòa để tiếp tục rải card massage.

Hai thanh niên nhét card massage "tươi mát" vào kính xe rồi chụp hình lưu lại LÂM VIÊN

Công an TP.Đà Lạt đang tạm giữ 2 thanh niên gồm Phạm Văn Tuấn (20 tuổi) và Phạm Lương Gia Bảo (19 tuổi, cùng quê Bình Định) cùng tang vật là hàng trăm card massage "tươi mát" có hình ảnh khiêu dâm để làm rõ hành vi vi phạm về lĩnh vực văn hóa và quảng cáo.

Tuấn và Bảo bị phát hiện ở một khách sạn trên đường Hà Huy Tập (TP.Đà Lạt) với tang vật là hàng trăm card masssage "tươi mát" LÂM VIÊN

Theo lời khai ban đầu của Tuấn và Bảo, trong 4 ngày qua, nhóm này nhận 18.000 tấm card của một người ở TP.HCM mang lên TP.Đà Lạt phát tán, và đã nhét vào xe ô tô được 2.800 card để nhận tiền công 2,8 triệu đồng. Sau khi nhét card vào xe ô tô, nhóm này dùng điện thoại chụp hình lại để gửi cho người thuê.

Công an TP.Đà Lạt đang phối hợp Phòng PA05 tiếp tục điều tra làm rõ các cá nhân, tổ chức liên quan đến vụ phát tán card massage "tươi mát" với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.